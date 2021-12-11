Не только Буковель: где дешевле отдохнуть зимой в Украине. Цены, направления и условия

Альбина Панченко
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Не только Буковель: где дешевле отдохнуть зимой в Украине. Цены, направления и условия

В Украине начался новый горнолыжный сезон, а это значит, что сотни специализированных баз готовы принимать поток туристов. OBOZREVATEL узнал, как в этом году будут работать зимние курорты, какие условия открытия гостиниц и развлекательных зон ввела власть и сколько будет стоить отдых в Карпатах.

Карантинные ограничения

Открыть горнолыжный сезон смогут только те туристические объекты, все сотрудники которых прошли полный курс вакцинации. Также были введены четкие нормы относительно количества посетителей, масочного режима и алгоритма действий при выявлении симптомов вирусной инфекции у кого-то из гостей или персонала.

Для туристов остаются те же правила, которые действуют по всей территории страны. Для регистрации в отеле или посещения любых зон отдыха нужно при себе иметь один из документов:

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  • зеленый COVID-сертификат;

  • ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда;

  • антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа;

  • свидетельство о полном выздоровлении;

  • справка о наличии противопоказаний вакцинации и один из тестов.

На территории курортов будут проводить быстрые анализы на коронавирус тем туристам, которые по определенным причинам не провели тест заранее.

Карантинные ограничения на горнолыжных курортах будут действовать.
Буковель

Самый известный украинский горнолыжный курорт находится рядом с Поляницей на высоте 900 метров над уровнем моря. Туристы отмечают развитую местную инфраструктуру, большое количество гостиниц и ресторанов разной ценовой политики, а также первоклассные трассы. Кстати, их проектированием занимались канадские специалисты фирмы "Экозайн", которые делали подобные проекты для стран Европы и Америки.

Сезон и погода

Приезжать в Буковель лучше всего с декабря по апрель. В это время погодные условия максимально комфортны для занятия зимними видами спорта. Днем температура воздуха держится на уровне 3-11 градусов мороза, ночью может опускаться до -16 градусов. При этом территория защищена от сильных ветров, влажность средняя, а осадки выпадают практически каждый день. Весной, конечно, становится теплее. Однако снег еще долго не тает, что позволяет значительно продлить срок работы курорта.

Буковель подойдет для новогоднего отпуска.

Трассы

Всего в Буковеле оборудовано более 40 спусков разной степени сложности. Пологие рассчитаны на детей и начинающих, более крутые подойдут опытным туристам. Ежедневно работает 14 подъемников, которые не выключаются практически круглосуточно. Новички могут обратиться к специалистам лыжной школы, проводящим инструктажи и обучение. В заведении можно выбрать одного из 40 специалистов, которые помогут вам быстро и максимально безопасно стать на лыжи.

Для того чтобы прокатиться в Буковеле, придется заплатить от 1050 грн за день. Один обычный подъем на склон обойдется в 200 грн., воспользоваться мультилифтом можно за 60 грн. Стоимость снаряжения отличается в зависимости от качества и составляет от 140 до 450 грн в сутки.

В Буковель приезжают как любители, так и профессиональные спортсмены.

Гостиницы

Назвать Буковель бюджетным курортом достаточно сложно. Однако здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Приблизительные цены на размещение:

  • стандартный двухместный номер – от 755 грн;

  • номер на двоих с завтраками – от 1000 грн;

  • небольшой дом на 4-6 человек – от 1800 грн.

Цены на отели в Буковеле высокие.

Питание

Невозможно отдыхать в Буковеле и не попробовать гуцульские блюда. Они отличаются своей сытностью, насыщенностью и простотой. Отведать их можно в любом местном кафе. Цены примерно одинаковы:

  • картофель по-гуцульски – от 69 грн;

  • вареники с мясом дикого кабана – от 139 грн;

  • бограч – от 150 грн;

  • грибная юшка (суп из белых грибов) – от 90 грн;

  • банош – от 145 грн;

  • травяной или ягодный чай – от 55 грн;

  • глинтвейн – от 50 грн.

Буковель – самый известный и самый дорогой курорт.
Драгобрат

Более бюджетный, но не менее привлекательный зимний курорт. Он считается наивысшим в Украине, потому что расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Здесь, среди хвойных лесов, можно разглядеть вершины известных гор, таких как Говерла, Довбушанка и Синяк. Ближайший поселок – Ясиня – находится в 19 километрах. Однако чуть ближе к трассам расположены многие гостиницы и базы отдыха. Проехать здесь можно только на специализированных машинах, потому что состояние дорог оставляет желать лучшего.

Сезон и погода

Покататься на лыжах в Драгобрате можно с ноября по май. Благодаря расположению на значительной высоте среди подковообразного массива, здесь довольно долго держится снежный покров и редко поднимается ветер. Зимой температура воздуха колеблется в пределах 6-25 градусов мороза, весной может подняться выше нуля.

Отпуск в Драгобрате пройдет волшебно.

Трассы

Курорт оснащен несколькими трассами разных видов. Длина самой короткой составляет 300 метров, самой длинной – 2000. Слишком крутых спусков нет, угол наклона не превышает 19 градусов. Для любителей фристайла оснащены маршруты международного класса. Однако кататься в Драгобрате можно только днем, потому что освещение территории отсутствует.

Воспользоваться подъемником в среднем можно за 50 грн. Стоимость аренды снаряжения начинается со 150 грн и может достигать 500.

Драгобрат славится большим количеством спусков для фристайла.

Гостиницы

Выбор гостиниц в Драгобрате очень хорош. Есть варианты как для маленьких, так и для больших компаний:

  • стандартный двухместный номер – от 600 грн.;

  • номер на двоих с завтраками – от 1200 грн;

  • небольшой дом на 4-6 человек – от 1600 грн.

Выбор гостиниц в Драгобрате достаточно велик.

Питание

Кафе и ресторанов на территории курорта не так уж много. Большинство туристов питается на базах отдыха, где они и останавливаются на ночь. Средние цены несколько ниже, чем на других направлениях:

  • картофель в горшочке– от 45 грн;

  • вареники с брынзой – от 55 грн;

  • бограч мадьярский – от 62 грн;

  • грибная юшка – от 40 грн;

  • банош с брынзой и шкварками – от 69 грн;

  • травяной чай – от 30 грн;

  • глинтвейн – от 37 грн.

С вершины открывается волшебный вид.
Пилипец

Известный горнолыжный курорт ныне переживает времена "апгрейда". Его усовершенствованием занимаются канадские специалисты, анонсирующие работу многих трасс международного класса, 20 подъемников и нескольких учебных зон. Однако даже на нынешнем этапе Пилипец привлекает туристов. Здесь расположены самые длинные спуски Украины, достигающие 4 тысячи метров. Выбор уровней сложности настолько велик, что может удовлетворить любые запросы. При этом цены достаточно лояльны, как для такого рода отдыха.

Сезон и погода

Пилипец находится на высоте 700 метров над уровнем моря в горной долине Боржава между двумя реками. Со всех сторон от ветра его защищают высокие скалы. Снег засыпает территорию в начале декабря и не сходит до середины апреля. Температура днем составляет 1-16 градусов мороза, ночью может достигать -25.

Пилипец оборудован скоростными подъемниками.

Трассы

Горнолыжные спуски Пилипца могут легко конкурировать с Буковелем. Трассы находятся на нескольких горах, добраться до которых можно на скоростных подъемниках в среднем за 60-100 грн. Работают они с 9 до 17 ежедневно, однако ночью тоже можно прокатиться. Освещение здесь позволяет поздние спуски. Аренда оборудования не дорогая – от 100 до 350 гривен.

Пилипец имеет трассы разных уровней.

Гостиницы

Самым дешевым вариантом размещения будет аренда комнаты в частном секторе курорта. Конечно, уровень комфорта и условий проживания достаточно разный. Потому и цены могут быть от 150 до 2000 гривен. Выбор же отелей здесь тоже немалый:

  • стандартный двухместный номер – от 500 грн.;

  • номер на двоих с завтраками – от 950 грн;

  • небольшой дом на 4-6 человек – от 1400 грн.

Пилипец имеет большой выбор отелей.

Питание

Ресторанов и кафе недалеко от курорта очень много. И каждый год их количество растет. Поэтому можно найти дешевые бистро и элитные заведения: все по вашему вкусу и выбору. Средние цены на питание:

  • картофель по-селянски – от 49 грн;

  • вареники с картофелем – от 69 грн;

  • бограч – от 119 грн;

  • грибная юшка – от 110 грн;

  • банош с брынзой и шкварками – от 40 грн;

  • травяной чай – от 30 грн;

  • глинтвейн – от 42 грн.

Пилипец популярен среди семейных пар.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где можно провести зимний отпуск с детьми и о лучших горнолыжных курортах Украины.

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