Не только Буковель: где дешевле отдохнуть зимой в Украине. Цены, направления и условия

В Украине начался новый горнолыжный сезон, а это значит, что сотни специализированных баз готовы принимать поток туристов. OBOZREVATEL узнал, как в этом году будут работать зимние курорты, какие условия открытия гостиниц и развлекательных зон ввела власть и сколько будет стоить отдых в Карпатах.

Открыть горнолыжный сезон смогут только те туристические объекты, все сотрудники которых прошли полный курс вакцинации. Также были введены четкие нормы относительно количества посетителей, масочного режима и алгоритма действий при выявлении симптомов вирусной инфекции у кого-то из гостей или персонала.

Для туристов остаются те же правила, которые действуют по всей территории страны. Для регистрации в отеле или посещения любых зон отдыха нужно при себе иметь один из документов:

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зеленый COVID-сертификат;

ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда;

антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа;

свидетельство о полном выздоровлении;

справка о наличии противопоказаний вакцинации и один из тестов.

На территории курортов будут проводить быстрые анализы на коронавирус тем туристам, которые по определенным причинам не провели тест заранее.

Самый известный украинский горнолыжный курорт находится рядом с Поляницей на высоте 900 метров над уровнем моря. Туристы отмечают развитую местную инфраструктуру, большое количество гостиниц и ресторанов разной ценовой политики, а также первоклассные трассы. Кстати, их проектированием занимались канадские специалисты фирмы "Экозайн", которые делали подобные проекты для стран Европы и Америки.

Сезон и погода

Приезжать в Буковель лучше всего с декабря по апрель. В это время погодные условия максимально комфортны для занятия зимними видами спорта. Днем температура воздуха держится на уровне 3-11 градусов мороза, ночью может опускаться до -16 градусов. При этом территория защищена от сильных ветров, влажность средняя, а осадки выпадают практически каждый день. Весной, конечно, становится теплее. Однако снег еще долго не тает, что позволяет значительно продлить срок работы курорта.

Трассы

Всего в Буковеле оборудовано более 40 спусков разной степени сложности. Пологие рассчитаны на детей и начинающих, более крутые подойдут опытным туристам. Ежедневно работает 14 подъемников, которые не выключаются практически круглосуточно. Новички могут обратиться к специалистам лыжной школы, проводящим инструктажи и обучение. В заведении можно выбрать одного из 40 специалистов, которые помогут вам быстро и максимально безопасно стать на лыжи.

Для того чтобы прокатиться в Буковеле, придется заплатить от 1050 грн за день. Один обычный подъем на склон обойдется в 200 грн., воспользоваться мультилифтом можно за 60 грн. Стоимость снаряжения отличается в зависимости от качества и составляет от 140 до 450 грн в сутки.

Гостиницы

Назвать Буковель бюджетным курортом достаточно сложно. Однако здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Приблизительные цены на размещение:

стандартный двухместный номер – от 755 грн;

номер на двоих с завтраками – от 1000 грн;

небольшой дом на 4-6 человек – от 1800 грн.

Питание

Невозможно отдыхать в Буковеле и не попробовать гуцульские блюда. Они отличаются своей сытностью, насыщенностью и простотой. Отведать их можно в любом местном кафе. Цены примерно одинаковы:

картофель по-гуцульски – от 69 грн;

вареники с мясом дикого кабана – от 139 грн;

бограч – от 150 грн;

грибная юшка (суп из белых грибов) – от 90 грн;

банош – от 145 грн;

трав яной или ягодный чай – от 55 грн;

глинтвейн – от 50 грн.

Более бюджетный, но не менее привлекательный зимний курорт. Он считается наивысшим в Украине, потому что расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Здесь, среди хвойных лесов, можно разглядеть вершины известных гор, таких как Говерла, Довбушанка и Синяк. Ближайший поселок – Ясиня – находится в 19 километрах. Однако чуть ближе к трассам расположены многие гостиницы и базы отдыха. Проехать здесь можно только на специализированных машинах, потому что состояние дорог оставляет желать лучшего.

Сезон и погода

Покататься на лыжах в Драгобрате можно с ноября по май. Благодаря расположению на значительной высоте среди подковообразного массива, здесь довольно долго держится снежный покров и редко поднимается ветер. Зимой температура воздуха колеблется в пределах 6-25 градусов мороза, весной может подняться выше нуля.

Трассы

Курорт оснащен несколькими трассами разных видов. Длина самой короткой составляет 300 метров, самой длинной – 2000. Слишком крутых спусков нет, угол наклона не превышает 19 градусов. Для любителей фристайла оснащены маршруты международного класса. Однако кататься в Драгобрате можно только днем, потому что освещение территории отсутствует.

Воспользоваться подъемником в среднем можно за 50 грн. Стоимость аренды снаряжения начинается со 150 грн и может достигать 500.

Гостиницы

Выбор гостиниц в Драгобрате очень хорош. Есть варианты как для маленьких, так и для больших компаний:

стандартный двухместный номер – от 600 грн.;

номер на двоих с завтраками – от 1200 грн;

небольшой дом на 4-6 человек – от 1600 грн.

Питание

Кафе и ресторанов на территории курорта не так уж много. Большинство туристов питается на базах отдыха, где они и останавливаются на ночь. Средние цены несколько ниже, чем на других направлениях:

картофель в горшочке– от 45 грн;

вареники с брынзой – от 55 грн;

бограч мадьярский – от 62 грн;

грибная юшка – от 40 грн;

банош с брынзой и шкварками – от 69 грн;

трав яной чай – от 30 грн;

глинтвейн – от 37 грн.

Известный горнолыжный курорт ныне переживает времена "апгрейда". Его усовершенствованием занимаются канадские специалисты, анонсирующие работу многих трасс международного класса, 20 подъемников и нескольких учебных зон. Однако даже на нынешнем этапе Пилипец привлекает туристов. Здесь расположены самые длинные спуски Украины, достигающие 4 тысячи метров. Выбор уровней сложности настолько велик, что может удовлетворить любые запросы. При этом цены достаточно лояльны, как для такого рода отдыха.

Сезон и погода

Пилипец находится на высоте 700 метров над уровнем моря в горной долине Боржава между двумя реками. Со всех сторон от ветра его защищают высокие скалы. Снег засыпает территорию в начале декабря и не сходит до середины апреля. Температура днем составляет 1-16 градусов мороза, ночью может достигать -25.

Трассы

Горнолыжные спуски Пилипца могут легко конкурировать с Буковелем. Трассы находятся на нескольких горах, добраться до которых можно на скоростных подъемниках в среднем за 60-100 грн. Работают они с 9 до 17 ежедневно, однако ночью тоже можно прокатиться. Освещение здесь позволяет поздние спуски. Аренда оборудования не дорогая – от 100 до 350 гривен.

Гостиницы

Самым дешевым вариантом размещения будет аренда комнаты в частном секторе курорта. Конечно, уровень комфорта и условий проживания достаточно разный. Потому и цены могут быть от 150 до 2000 гривен. Выбор же отелей здесь тоже немалый:

стандартный двухместный номер – от 500 грн.;

номер на двоих с завтраками – от 950 грн;

небольшой дом на 4-6 человек – от 1400 грн.

Питание

Ресторанов и кафе недалеко от курорта очень много. И каждый год их количество растет. Поэтому можно найти дешевые бистро и элитные заведения: все по вашему вкусу и выбору. Средние цены на питание:

картофель по-селянски – от 49 грн;

вареники с картофелем – от 69 грн;

бограч – от 119 грн;

грибная юшка – от 110 грн;

банош с брынзой и шкварками – от 40 грн;

трав яной чай – от 30 грн;

глинтвейн – от 42 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где можно провести зимний отпуск с детьми и о лучших горнолыжных курортах Украины.