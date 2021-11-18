Горничная пояснила, почему в отеле не стоит заправлять кровать и оставлять включенным ТВ

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Горничная пояснила, почему в отеле не стоит заправлять кровать и оставлять включенным ТВ

Сотрудница обслуживающего персонала в отеле призналась, что горничных раздражает заправленная кровать перед отъездом гостей, включенный телевизор при уборке номеров и не снятая табличка "Не беспокоить". Также она рассказала о некоторых советах, которые туристы могут делать, чтобы немного облегчить работу горничным.

Всем известно, что во всем мире сотрудники обслуживающего персонала в отелях сталкиваются с проблемами, от мелких неприятностей до серьезных случаев. Они каждый день мириться с множеством нюансов своих клиентов, поэтому издание Business Insider взяло у действующих и бывших горничных интервью на условиях полной анонимности.

  • Включенный телевизор

Включенный телевизор.
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Горничная призналась, что из-за звука телевизора, который остался включенным, они порой не могут определить, можно ли совершать уборку или в номере кто-то есть.

"Приходится связываться с персоналом на стойке регистрации, который обычно всегда занят", – сказала горничная.

  • Бьюти-процедуры в номере

Девушка красит волосы.

Вторым раздражающим фактором для сотрудников отеля, является покраска волос в ванной комнате.

"Требуется час и больше, чтобы вернуть после этого ванне и раковине их первоначальную белизну", — рассказала сотрудница отеля.

  • Напитки

Мини-бар в номере отеля.

"Нет ничего лучше, чем получить во время смены порцию прохладительного напитка или мороженого. Уезжая, оставьте сладкое лакомство или нетронутую бутылку содовой в холодильнике", — советует бывшая горничная.

  • Постельное белье

Горничная застилает постель.

Гувернантка отметила, что им приятно, когда гость перед отъездом самостоятельно снимает постельное белье, а использованные полотенца складывает к нему.

"Это очень экономит время горничной, которая обязана выполнить норму по уборке в четко определенный срок", — рассказала она.

  • Постель после сна

Незаправленная постель.

Горничная подчеркнула, что не стоит идеально заправлять постель перед отъездом.

  • Мусорная корзина

Грязь и мусор в номере отеля.

"Люди часто, переполнив мусорную корзину, начинают складывать отходы на полу. Лучше попросите еще пару пакетов для мусора", — рассказала девушка.

  • Медицинские изделия

Медицинские изделия.

По словам горничной, в номере часто можно найти инсулиновые иглы у больных сахарным диабетом, выброшенных в мусор без крышки.

"Я лично получила травму иглой и потратила шесть месяцев на анализ крови и прием лекарств, чтобы защитить себя от этой ошибки", — поделилась прислуга.

  • Табличка "Не беспокоить

Табличка "Не беспокоить".

Сотрудница отеля попросила туристов использовать табличку, если нужно, чтобы их не беспокоили, и в тоже время, не оставлять ее на двери по выезду из номера.

  • Доброе отношение к обслуживающему персоналу,

Горничная сложила полотенца.

"Я знаю, что мы всего лишь горничные. Я знаю, какие неудобства вам доставляет появление уборщиц в вашем номере. Но это и есть наша работа — забота о гостях и уюте в их номере", — подытожила она.

"Свалка" постели и полотенец.

Ранее OBOZREVATEL писал о некоторых секретах горничных, о том, как наводить чистоту и порядок за 30 минут.

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