Горничная пояснила, почему в отеле не стоит заправлять кровать и оставлять включенным ТВ

Сотрудница обслуживающего персонала в отеле призналась, что горничных раздражает заправленная кровать перед отъездом гостей, включенный телевизор при уборке номеров и не снятая табличка "Не беспокоить". Также она рассказала о некоторых советах, которые туристы могут делать, чтобы немного облегчить работу горничным.

Всем известно, что во всем мире сотрудники обслуживающего персонала в отелях сталкиваются с проблемами, от мелких неприятностей до серьезных случаев. Они каждый день мириться с множеством нюансов своих клиентов, поэтому издание Business Insider взяло у действующих и бывших горничных интервью на условиях полной анонимности.

Включенный телевизор

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Горничная призналась, что из-за звука телевизора, который остался включенным, они порой не могут определить, можно ли совершать уборку или в номере кто-то есть.

"Приходится связываться с персоналом на стойке регистрации, который обычно всегда занят", – сказала горничная.

Бьюти-процедуры в номере

Вторым раздражающим фактором для сотрудников отеля, является покраска волос в ванной комнате.

"Требуется час и больше, чтобы вернуть после этого ванне и раковине их первоначальную белизну", — рассказала сотрудница отеля.

Напитки

"Нет ничего лучше, чем получить во время смены порцию прохладительного напитка или мороженого. Уезжая, оставьте сладкое лакомство или нетронутую бутылку содовой в холодильнике", — советует бывшая горничная.

Постельное белье

Гувернантка отметила, что им приятно, когда гость перед отъездом самостоятельно снимает постельное белье, а использованные полотенца складывает к нему.

"Это очень экономит время горничной, которая обязана выполнить норму по уборке в четко определенный срок", — рассказала она.

Постель после сна

Горничная подчеркнула, что не стоит идеально заправлять постель перед отъездом.

Мусорная корзина

"Люди часто, переполнив мусорную корзину, начинают складывать отходы на полу. Лучше попросите еще пару пакетов для мусора", — рассказала девушка.

Медицинские изделия

По словам горничной, в номере часто можно найти инсулиновые иглы у больных сахарным диабетом, выброшенных в мусор без крышки.

"Я лично получила травму иглой и потратила шесть месяцев на анализ крови и прием лекарств, чтобы защитить себя от этой ошибки", — поделилась прислуга.

Табличка "Не беспокоить

Сотрудница отеля попросила туристов использовать табличку, если нужно, чтобы их не беспокоили, и в тоже время, не оставлять ее на двери по выезду из номера.

Доброе отношение к обслуживающему персоналу,

"Я знаю, что мы всего лишь горничные. Я знаю, какие неудобства вам доставляет появление уборщиц в вашем номере. Но это и есть наша работа — забота о гостях и уюте в их номере", — подытожила она.

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