'Для удваивания популяции': на изолированном от людей острове появилась вакансия

Крошечный остров в Шотландии под названием Рона ищет новых жителей. Там уже обитает пара людей, однако они задумались об удваивании популяции и опубликовали вакансию для привлечения населения.

Как пишет Mirror, работа в качестве прислуги предлагается паре. Мужчина и женщина вдобавок получат дом с видом на гавань.

В обязанности будет входить: техническое обслуживание автономных источников электроэнергии и воды, дорожек, лесных массивов и инфраструктуры, транспортных средств и прачечной для двух дачных коттеджей.

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Кроме того, возможна охота на благородного оленя и дальнейшая переработка оленины, продажа продуктов и прием посетителей острова.

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