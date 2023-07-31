'Держат народ за лоха': россияне рассказали о туристическом буме в Кирилловке, но кадры с пляжей выдали всю правду. Видео

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в оккупации оказались популярные курорты нашей страны, куда ранее так любили приезжать украинцы на летний отдых. Среди них и Кирилловка Запорожской области. В мирное время с конца мая и до начала сентября на пляжах и просто улицах поселка народу было – яблоку негде упасть. Сейчас же, по понятным причинам, ситуация плачевная.

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Базы отдыха, пляжи, кафе, рестораны, магазины и парки пустуют. Многие местные жители зарабатывали исключительно на курортниках, а значит в этом году они вновь понесут серьезные убытки. Тем временем россияне и коллаборанты рассказывают сказки о "туристическом буме" в Кирилловке. Однако обнародованные в сети кадры говорят об обратном, раскрывая правду (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Медуз в Азовском море больше, чем людей. Пересчитать отдыхающих на пляже можно на пальцах одной руки. И это в июле – разгар туристического сезона. Встретить можно в основном местных, и то крайне редко.

Ранее пляжи были заполнены различными аттракционами, надувными батутами и горками, кафе и киосками. Сейчас же – нет ничего.

Один из местных жителей проехался по поселку и заснял все на видео. Популярная когда-то среди туристов Федотова коса и центр Кирилловки напоминают кадры из постапокалиптического фильма – на улицах ни души.

В сети появилось видео, на котором женщина, предположительно из РФ, расхваливает отдых в Кирилловке. Она поделилась, что номер на одной из баз отдыха обошелся ей в 2100 рублей или 976 гривен за сутки. Туристка отметила, что койко-место для нее нашли оперативно.

"Цены на данный момент в Кирилловке норм, спрос большой, бронировать номера надо за неделю до приезда. Людей очень много, когда мы заселялись, номеров свободных не было. К сожалению, базы не все работают, у многих пока ещё нет хозяев. Но приезжих из Крыма людей много в Кирилловке,три номера занято было ими рядом с нами. Также люди из Санкт-Петербурга были и Ростова-на-Дону. Ну и куда, конечно же, без местных", – выдала дама в комментариях.

Тем временем интернет-пользователи, которые, вероятно, являются жителями поселка, быстро уличили "блогершу" во вранье.

"Ложь не пишите, народу мизер, свободного жилья с головой, пляжи пустые есть совсем! Приезжие с Крыма? Вы честно? Ни один крымчанин в Кирилловку, да и вообще Запорожскую область не ездил и раньше, а сейчас и подавно! Ну насмешили! С Ростова, с Питера. Завтра пойду в городе народу юмор года расскажу, хоть что-то повеселит", "В Кирилловке никогда не называли деревянные срубы... Езжай, девочка, в расею. Оккупация – это временно", – оставили комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, село Коблево на Черноморском побережье Николаевской области ежегодно привлекало отдыхающих пансионатами и базами отдыха, дельфинарием, аквапарками и другими активностями. Однако в 2023 году курорт не узнать – окна большинства гостиниц и заведений выбиты или закрыты, на улицах почти нет людей, а некоторые здания разрушили российские ракеты и беспилотники. Как выглядит населенный пункт – смотрите в нашем материале.

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