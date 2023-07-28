Безлюдные улицы, заколоченные окна и разрушенные здания: как выглядит в 2023 году курортное Коблево

Село Коблево на Черноморском побережье Николаевской области ежегодно привлекало отдыхающих пансионатами и базами отдыха, дельфинарием, аквапарками и другими активностями. Однако в 2023 году курорт не узнать – окна большинства гостиниц и заведений выбиты или закрыты, на улицах почти нет людей, а некоторые здания разрушили российские ракеты и беспилотники.

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Очевидцы поделились видео с места, какое когда-то было магнитом для украинцев со всех уголков страны. Кадры появились в сети (что посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Некоторые базы отдыха стали непригодными для жизни в результате вражеских атак. В номерах, которые когда-то гостеприимно принимали туристов, выбило окна. Кровля на постройках также сильно пострадала.

Кроме того, обрушился местный кинотеатр. На улицах и заборах видны обломки ракет и зданий. Людей, отдыхающих на курорте, почти нет.

По словам очевидцев, почти все магазины, гостиницы, сувенирные лавочки, кафе и ларьки закрыли. На улицах полное запустение и тишина.

Напомним, 19 июля этого года в результате вражеской атаки по Коблевской общине произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Пострадали два человека, один из них госпитализирован, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне, напуганные взрывами в Крыму, вспомнили о родных пляжах. На курортах в РФ образовался "муравейник", все отдыхающие не умещаются.

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