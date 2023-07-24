Действующие вулканы и живые музеи: чем поражает туристов Исландия

Исландия – одна из самых живописных стран мира. Уникальный ландшафт, величественные фьорды, древние вулканы и разнообразие животных делают это государство невероятно популярным среди туристов. Но далеко не все знают, насколько много развлечений и аттракций здесь можно найти.

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Геотермальные бассейны

Оздоровительные курорты – настоящая изюминка Исландии. Они разбросаны по всей территории страны и имеют много интересных вещей: от бассейнов и источников, даже зимой сохраняющих высокую температуру воды, до SPA-комплексов высочайшего качества.

Долгое время наибольшей популярностью среди туристов пользовалась Голубая Лагуна. Чтобы понять, как выглядит это место, представьте вулканическое поле, посреди которого ярким пятном разместился водоем. Повсюду – устланные деревянные дорожки, удобные лежаки, пар и улыбающиеся люди. Напоминает настоящий рай, не правда ли?

Однако в последнее время на арену вышли другие термальные курорты, которые предлагают условия отдыха не хуже при значительно более низких ценах. Среди них природные купальни в районе озера Миватн, отдаленный от шумных городов Гусафел и Копавогури, до которого легко добраться из Рейкьявика. Так что выбор у вас немалый.

Живые музеи

Такие необычные заведения понемногу заполоняют весь мир. Их главная особенность состоит в полной интерактивности. Вы не просто смотрите на артефакты или культурные достижения прошлых веков. Вы становитесь частью истории, переноситесь в далекие времена и испытаете на себе разные интересные вещи. Например, вы можете испечь хлеб в настоящей печи, надеть 3D-очки и оказаться на поле битвы или примерить рыцарские доспехи. Это же гораздо лучше, чем смотреть со стороны.

Пещеры

Еще одна особенность этой страны – большое количество пещер, значительная часть которых доступна для туристов. Самые популярные из них расположены между Сельфоссом и Виком в Южной Исландии. Это искусственно сделанные проходы в песчаной скале, когда-то служившие убежищем для монахов. Считается, что они были созданы примерно в то же время, когда на территории государства поселились первые люди. Однако историки пока не подтвердили и не опровергли эту теорию, вокруг ее подлинности ведутся яростные дискуссии.

Природные ледяные пещеры вы можете осмотреть, посетив Ватнайокудль – самый большой ледник Европы. Однако сюда без опытного гида вас не пропустят. Мало того, что здесь можно оборваться, так и есть риск получить серьезные травмы из-за падения кусков льда.

Вулканы

В Исландии можно увидеть около 130 вулканов, значительная часть из которых – действующие. Это действительно невероятное зрелище, ради которого в страну приезжают тысячи иностранцев каждый год.

Небольшие периодические извержения уже несколько лет удивляют и пугают людей, прибывающих в аэропорт Кефлавика. Там находится Мерадалир, который с 2021 года выпускает наружу потоки лавы.

Самым же активным вулканом Исландии считается Гекла. Его еще называют "входом в ад". Однако уже больше 20 лет он практически спит. Так что гиды ежедневно водят на его вершину экскурсионные группы. Конечно, этот гигант может проснуться в любой момент. Но это не останавливает тех, кто хочет заглянуть в его устье.

Северное сияние

Еще одно природное чудо, которое привлекает туристов. Ради него люди готовы отправляться в многодневные походы, бодрствовать по ночам и, в прямом смысле, устраивать на него охоту. И далеко не всем везет с первого раза увидеть северное сияние.

Некоторые поступают хитрее и заказывают специальные туры в период высокой вероятности появления этого явления над Исландией. Но даже это не дает никаких гарантий. Так что запаситесь терпением.

Киты

С ними, как и с северным сиянием. Надо иметь удачу и много времени, чтобы своими глазами увидеть этих морских гигантов. Однако не огорчайтесь. В водах близ Исландии проживает много этих красавцев. Если вы отправитесь в небольшое плавание на несколько часов, то будете иметь высокие шансы осуществить свою маленькую мечту.

Лучшее место для наблюдения за китами – это Гусавик. Отсюда ежедневно отправляются десятки туров, практически гарантирующих вам встречу с величественным морским животным.

Пешеходные туры

Это одно из самых популярных занятий среди приезжающих в Исландию туристов. Эта страна, конечно, имеет множество достопримечательностей, хорошие музеи, насыщенные развлекательные программы. Но ее выбирают для путешествия из-за невероятной природы, которая просто завораживает.

Маршруты могут быть совершенно разными. Вы сможете пройтись вдоль гор или вулканов, обойти местные водопады, преодолеть резкие перепады скалистых дорожек или спокойно прогуливаться по равнинным фьордам. Выберите то, что подходит вам.

Продолжительность тура зависит от дороги, по которой вы путешествуете. Это может быть как несколько дней, так и несколько недель. Но хорошо подготовьтесь к такому приключению, ведь погода в Исландии может оказаться непредсказуемой, а ночи – очень холодными.

Стоит сказать, что это далеко не полный список того, из-за чего туристы обожают Исландию. Но даже этого достаточно, чтобы влюбиться в эту страну.

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