"Кинули на деньги, поселили в клетку!" Как обманули туристов во время летнего отдыха в Украине

Отдых на Азовском и Черном морях, а также в горах наполнит вас силами и подарит прекрасные эмоции – если, конечно, вы не станете жертвой мошенников. Они "разводят" туристов уже на этапе выбора жилья.

О том, как не стать объектом аферистов и какие меры предосторожности стоит предпринять, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Испортить себе отдых у моря можно, если заранее тщательно не проверить, куда же вы едете. Звучит странно? Нисколько. Дело в том, что мошенники летом пересдают чужое жилье у моря (одновременно нескольким "клиентам") или же вовсе предлагают отдых по несуществующему адресу.

Предложения размещают на различных сервисах, досках объявлений. Очень часто выставляют фото реального жилья, которое сдается в аренду, но... настоящими владельцами и совсем в другом месте.

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Аферисты – хорошие психологи, во время разговора с потенциальной жертвой умеют расположить к себе. А для того, чтобы добиться нужного результата, и понагнетать ("давайте быстрее договариваться, а то домик забронируют, вот уже снова звонят"). В общем используют весь арсенал психологических приемов.

И, например, задерганная мама двух детей, которая сидит в декрете и просто жаждет вырваться на море, – идеальная жертва для "развода".

Часто мошенники требуют предоплату минимум за сутки: тогда, мол, квартира или дом точно за вами. А сразу после перевода средств (иногда через несколько дней) аферист просто исчезает.

Важно понимать: если вы перевели деньги на карту физического лица, то сделали это добровольно . Доказать факт мошенничества будет нелегко.

Если вы хотите арендовать номер в мини-отеле или квартиру, проверяйте как давно в сети есть информация об этом объекте, читайте отзывы, смотрите фото и делайте выводы. Самое главное – не спешите!

Когда приезжаете и готовы расплатиться за все дни аренды, убедитесь, что перед вами действительно владелец жилья , а не аферист. Предупредите, что хотите посмотреть документы.

Очень часто мошенники арендуют для себя, а потом пересдают один и тот же объект нескольким жертвам. В проигрыше будут все обманутые туристы, а найти аферистов непросто.

А бывает, что вы общаетесь с реальным владельцем жилья на курорте, обговариваете стоимость аренды, условия, а приезжаете – и полный шок. Так произошло с семьей киевлян, которые выбрали отдых в Затоке (Одесская область). Они договорились об аренде номера с выходом на пляж, а когда приехали, то увидели, что их "мечта" – это железнодорожный контейнер, в котором прорезаны окна, а на них установлены почти тюремные решетки.

"Нас поселили в клетку – по-другому это место я назвать не могу. Мы приехали поздно вечером и искать другой вариант не было сил. Но утром сбежали! Да, потеряли стоимость аренды за двое суток, не смогли ничего доказать хозяевам. Что же, впредь будем умнее", – рассказала Елена.

Киевлянка говорит, что накануне поездки в спешке искала подходящий вариант и слова владельца жилья, что "условия скромные", ее не насторожили.

"Я была будто под гипнозом, такая милая женщина, так убеждала, что нас ждет и нам очень понравится", – вспоминает Елена. Теперь, говорит киевлянка, никакого "частного сектора": а если приватный отель, то только с отзывами на сайте с репутацией.

К сожалению, любимые места туристов привлекательны также для грабителей и воров. Очень часто отдыхающие носят с собой крупные суммы наличных, а иностранцы к тому же в долларах и евро.

Преступники по-полной пользуются тем, что человек на отдыхе более расслаблен, любуется красивыми видами и не слишком внимательно следит за своими вещами.

Очень часто на улице грабители нагло вырывают телефон из рук или же сумку. Воры же действуют более "ювелирно" и большинство жертв обнаруживают пропажу кошелька с деньгами и банковскими картами только когда придет время ими воспользоваться.

Рассчитывать, что обращение в полицию вернет ваши ценности – по меньшей мере наивно. Как поделился с OBOZREVATEL один из оперативников полиции Одессы, розыск вора – довольно трудоемкий процесс. "К тому же это не насилие, не убийство – не тяжкое преступление. Потому в приоритете, конечно же, расследование вовсе не краж", – признался полицейский.

Показательный случай произошел с туристом из Азербайджана. Он приехал отдохнуть и подлечиться в один из санаториев г. Моршин (Стрыйский район Львовской области) – это один из лучших бальнеологических курортов Украины.

Мужчина поехал на экскурсию во Львов, где в "Мастерской шоколада" вор вытянул из его куртки мобильный телефон. Пропажу азербайджанец обнаружил уже возле Оперного театра. Мужчина обратился в полицию, однако найти преступника так и не удалось, что довольно объяснимо. Спустя пять с половиной лет (!) дело о краже было закрыто – такое решение Галицкого районного суда Львова вступило в силу 30 июня 2021 года.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции Николаевской области, кражи – основная причина жалоб отдыхающих в сезоне-2021 на территории региона (Коблево, Очаков, Рыбаковка и др.)

"Если в прошлом году к нам обращались пострадавшие от мошенников, то в этом – только от воров. У людей крадут деньги, разное имущество – телефоны и т.д. А был случай, когда семья заселялась на базу, а в это время их пятилетний ребенок решил погулять и потерялся. Родители в панике обратились к нам и ребенка нашли", – рассказала спикер николаевской полиции Инна Парфенова.

Остаться без денег во время отпуска – не лучшая перспектива. Потому правоохранители рекомендуют заранее продумать, какой минимум наличных иметь при себе. Основную сумму все же лучше хранить на банковских карточках. Благо, что расплатиться ими в кафе и магазинах даже не на самых раскрученных курортах вполне реально. Как и найти банкомат.