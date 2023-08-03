Бюджетные экзотические курорты: где отдохнуть на море в 2023 году

Мечтаете об отдыхе на белоснежном пляже под тропическими пальмами, но чтобы не за все деньги мира? Тогда у нас есть для вас решение. Существует несколько курортов, которые, несмотря на свою красоту, предлагают умеренные цены на проживание, питание и развлечения.

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Однако учтите, что наибольшей статьей расходов может стать перелет. Рекомендуем заранее бронировать билеты, чтобы сделать свой отдых еще дешевле.

Пхукет, Таиланд

Популярное направление, которое с года в год привлекает внимание еще большего количества туристов. Провинция включает один большой остров и еще 39 поменьше.

Кроме райских пляжей, путешественников ждут культурные и исторические достопримечательности края. Особым спросом пользуются местные рынки, колоритные кафе и сувенирные магазинчики, где предлагают множество интересных и необычных вещей за относительно небольшие деньги.

Отдых на Пхукете достаточно разнообразен: здесь понравится и семьям с детьми, и молодежным компаниям, и любителям водных видов спорта. Для этого на островах есть все необходимое: красивые виллы и отели, большое количество заведений питания и развлекательных центров, а также дайвинг-школы.

Средний бюджет на двоих:

проживание и питание – от $500/неделя;

обед или завтрак в кафе – от $2-4;

аренда мопеда – от $60/неделя.

При планировании бюджета учтите расходы на развлечения, экскурсии и сувениры. Опыт показывает, что это может быть достаточно внушительная сумма. Лучше заранее знать, сколько вы готовы потратить на это.

Фукуок, Вьетнам

Самый большой и известный остров страны славится невероятными пляжами, достопримечательностями и древними храмами.

Полагают, что цивилизация еще не успела "испортить" этот уголок планеты, поэтому здесь вас ждут прозрачная вода, мелкий чистенький песок и прохлада тропического леса под жарким солнцем.

Для туристов Фукуок предлагает море развлечений: морские прогулки, экскурсии, дайвинг, рыболовство, парк развлечений и даже сафари-парк.

Средний бюджет на двоих:

проживание и питание – от $350/неделя;

обед или завтрак в кафе – от $1-3;

аренда мопеда – от $5-10/день.

Если вы хотите еще больше сэкономить во время отпуска, приезжайте на курорт в самом начале или конце высокого сезона. Тогда цены немного ниже, а туристов гораздо меньше.

Бенаулим, Индия

Здесь вы не найдете достопримечательностей, привлекающих толпы туристов. Напротив – сюда едут в поисках покоя и уединения, которые обещают тамошние пляжи.

Бенаулим идеально подойдет для семейного отдыха с детьми, ведь Аравийское море в этой местности достаточно спокойное, без сильных течений и с пологими спусками к воде. Также здесь часто можно встретить стаи дельфинов, подплывающих очень близко к береговой линии.

Ценители культурного отдыха могут отправиться на экскурсии в соседние провинции, где расположены старинные святыни, древние поселения и живописные природные уголки.

Средний бюджет на двоих:

проживание и питание – от $500/неделя;

обед или завтрак в кафе – от $5-7;

аренда мопеда – от $10-15/день.

Кута, Бали

Жемчужина знаменитого индонезийского острова и единственное место побережья, где волны накатываются на золотистый песок, а не на коралловые рифы.

Здесь любой путешественник найдет себе занятие по душе: от загара на пляже до шопинга. В Куте вы можете гулять по набережной, посещая один за другим сувенирные магазины, или пробовать блюда местной кухни в колоритных кафе. Оттуда можно отправиться на шоппинг или же записаться на занятия в школу серфинга.

Этот райский уголок знаменит заходами солнца невероятной красоты, воспоминания о которых еще долго будут согревать вам душу.

Средний бюджет на двоих:

проживание и питание – от $400/неделя;

обед или завтрак в кафе – от $2-5;

SPA-процедуры – от $8.

Занзибар, Танзания

Из-за отдаленного расположения этот курорт не слишком популярен среди туристов. Тем не менее, те, кто все же попадает сюда, получают незабываемый отдых на безлюдных пляжах среди диких тропиков.

Одни из самых популярных занятий на Занзибаре – морские прогулки и экскурсии. Рекомендуем посетить остров специй, где кроме последних выращивают также тропические фрукты и лечебные травы. Залив с дельфинами предлагает яркие эмоции от плавания с этими удивительными животными, а риф Борибы удивит даже опытных дайверов.

Любители дикой природы могут посетить национальный парк "Лес Джозаны". Там вас ждут непроходимые джунгли с мангровыми зарослями, где по веткам скачут обезьяны, а леопарды лениво созерцают мир из тени. Те, кому хочется еще больше приключений, ждет материк, где есть возможность принять участие в настоящем сафари.

Средний бюджет на двоих:

проживание и питание – от $500/неделя;

обед или завтрак в кафе – от $4;

дайвинг – от $40.

В мире существует множество прекрасных мест, доступных для отдыха и открытий. Хотя некоторые из этих курортов могут быть не такими разрекламированными, они подарят вам невероятные впечатления и возможности, как для релакса, так и для развлечений.

Каждое из этих мест имеет свои особенности и отвечает разным потребностям: от семейного отдыха с детьми до романтических прогулок для пар, от активного спорта до культурного обогащения. Выбирайте направление и отправляйтесь в незабываемое путешествие!

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