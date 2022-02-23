Бюджетно и комфортно: рассказываем, как покататься на лыжах в Словении

Горнолыжные курорты Словении открывают сезон в декабре и работают почти до конца апреля. Их выбирают из-за трех важных факторов: высокий уровень обслуживания, разнообразие трасс как для новичков, так и для профессионалов и достаточно лояльные цены. Поэтому OBOZREVATEL подобрал 3 направления, которые можно рассмотреть для зимнего отпуска в в этом году.

Сейчас украинцы могут свободно посещать Словению, имея при себе один из документов :

сертификат европейского образца о прохождении полного курса вакцинации в печатном виде или в приложении "Дия";

справка о переносе коронавируса за последние 180 дней и желтый COVID-сертификат;

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Из-за стремительного распространения в мире нового штамма Омикрон карантинные условия могут изменяться. Актуальная информация о правилах въезда размещена на портале, разработанном Консульской службой Украины или на официальном сайте органов власти Словении.

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Пограничный город расположен недалеко от Австрии и Италии, поэтому имеет виды и условия не хуже, чем у соседей. Однако цены отличаются заметно. Это самый высокогорный курорт страны, расположенный на высоте 1100-2300 метров над уровнем моря.

Сюда приезжают новички и семьи с детьми, ведь спуски здесь пологие и довольно лёгкие. Однако есть и более сложные маршруты для лыжников и сноубордистов, желающих проверить свои силы.

Общая протяженность трасс – 10,5 км. Из них 40% лёгких и 60% средних. Сложного уровня вообще нет. Курорт обслуживают 10 подъемников, которые ежечасно перевозят 1200 человек.

Как добраться

Ближе всего к Бовецу находятся аэропорты Венеции и Любляны. Оттуда можно доехать на автобусах, поезде или автомобиле. Последний вариант подходит лучше всего крупным компаниям, потому что выгоднее арендовать машину на всех, чем покупать отдельные билеты в обе стороны.

Приблизительные цены:

Ski-pass – €39,5 взрослый, €30 молодежный, €10 детский;

двухместный номер в отеле – от €69 в сутки;

обед в недорогом кафе – €10,2

авиабилеты в Венецию и обратно – от €160

дорога из Венеции в Бовец (пересадка в Тарвизио) – от €34

Средняя стоимость 5-дневного отпуска – €875,5

Два курорта расположены в 17 километрах друг от друга и соединяются бесплатными автобусами. Хотя с первого взгляда они чем-то схожи, но все же есть свои особенности.

Так Рогла – это классический горнолыжный регион с красивыми трассами, лыжными школами, подъемниками и волшебными видами. А Терме Зрече выбирают прежде всего через термические источники, в которых можно плавать даже зимой. В оба города приезжают не только отдохнуть, но и оздоровиться.

Трассы имеют протяженность 12 км и находятся на высоте 1517 метров. И хотя это довольно невысоко, на базе курорта расположен Олимпийский центр и ежегодно проходит один из этапов горнолыжного Кубка мира. Большинство маршрутов рассчитаны на средний уровень сложности. Однако есть легкие и тяжелые спуски.

Как добраться

Легче всего до Роглы добраться из Любляны на автобусе или поезде. К тому же можно арендовать авто или заказать такси. Всего придется из аэропорта до курорта преодолеть 110 километров, так что много времени это не займет.

Приблизительные цены:

Ski-pass – €35 взрослый, €31 для молодежный, €21 детский;

двухместный номер в отеле – от €55 в сутки;

обед в недорогом кафе – €9,7;

авиабилеты в Любляну и обратно – от €310;

дорога из Любляны в Роглу – от €10.

Средняя стоимость 5-дневного отпуска – €905,5

Курорт мирового уровня, пользующийся невероятной популярностью среди европейцев. Он оборудован трассами высшего качества, скоростными подъемниками и многочисленными снежными пушками. Последние обеспечивают хорошие условия для катания в любую погоду.

Половина трасс рассчитана на начинающих, 40% – на лыжников среднего уровня и 10% – на профессионалов. Здесь находится высокий трамплин, на котором неоднократно устанавливали мировые рекорды. Общая протяженность спусков составляет 20 километров. Рядом оборудованы маршруты для любителей беговых лыж.

Как добраться

До курорта можно доехать на автобусе или автомобиле из аэропорта Любляны. Это всего 66 км езды, на которые вы потратите 45-60 минут.

Приблизительные цены:

Ski-pass – €35,5 взрослый, €29,5 для молодежный, €21 детский;

двухместный номер в отеле – от €49 в сутки;

обед в недорогом кафе – €10,1;

авиабилеты в Любляну и обратно – от €310;

дорога из Любляны в курорт Кранская Гора – от €10.

Средняя стоимость 5-дневного отпуска – €874

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших курортах Европы, куда можно поехать этой зимой.