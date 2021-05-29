Бесплатные лекарства и зарплата 40 тысяч грн: украинка – о жизни в королевстве Бахрейн

Украинка по имени Маричка уже более 2 лет проживает в островном государстве в Персидском заливе – Бахрейне. Еще со школы девушка интересовалась восточной культурой, и спустя несколько лет ее мечта сбылась – теперь она живет в стране, расположенной между полуостровом Катар и северо-восточным побережьем Саудовской Аравии.

О жизни в Бахрейне, его культуре, менталитете и других интересных фактах Маричка рассказала эксклюзивно OBOZREVATEL. Эмигрантка также призналась, как решилась на переезд в другую страну и какие плюсы и минусы проживания в Бахрейне. Кроме того девушка поведала, как там обстоят дела с пандемией коронавируса и нужна ли вакцинация местным жителям от этой болезни.

О переезде из Украины

Я из города Львова, работаю стюардессой в Бахрейне на одной из авиалиний Персидского залива. Меня всегда интересовала восточная культура, поэтому после окончания школы я без колебаний поступила на арабскую филологию и с головой окунулась в восток. Арабский язык казался таким благозвучным, что за практикой я поехала в Тунис. Там чувствовала себя, как рыба в воде: местные любезно улыбались от моего книжного и литературного языка, а я в свою очередь начинала понимать диалект.

После трех месяцев летней школы я вернулась в Украину, впереди было еще два года магистратуры, и я начала искать работу. К счастью, в Интернете наткнулась на вакансию клиент-менеджера от Австрийских авиалиний. Работать нужно было с английским языком и все же я решила попробовать. Первое успешное собеседование и первая серьезная работа. Там же я и полюбила авиацию. Между тем, двухлетний контракт с авиакомпанией подходил к концу, магистерская работа была готова к защите и тут я поняла, что надо двигаться дальше. Решилась переехать в Киев и пополнила ряды работников МАУ. Моя любовь к авиации стала еще крепче, и я захотела идти дальше. Коллега рассказала о наборе на авиалинии в Бахрейн и я попробовала. Мое третье собеседование тоже было успешным. Я упаковала всю свою жизнь в два чемодана и полетела в Бахрейн.

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В Бахрейне я проживаю уже два с половиной года. Здесь у меня муж, любимая работа и украинские коллеги. Домой конечно же всегда хочется, особенно навестить родителей и семью. Бывает грустно на наши праздники, когда в Украине собирается вся семья.

Первое впечатление о стране

В Бахрейне меня больше всего поразил уровень безопасности. Здесь можно не переживать, если при выходе из дома вы забыли закрыть дверь, забыли компьютер или телефон в кафе. Рюкзак в Бахрейне можно носить на спине, а телефон в кармане брюк.

Об украинцах и работе эмигрантов в Бахрейне

В Королевстве Бахрейн проживает не так много украинцев, здесь даже нет нашего посольства. Большая часть наших здесь – девушки, многие из них замужние или работают в авиации, сфере красоты и спорта, а также в сфере обслуживания. Уже два с половиной года я работаю бортпроводницей в местной авиакомпании, где вместе со мной летает еще много украинок.

О медицине в Бахрейне

Медицина в Бахрейне на очень высоком уровне. Как и везде, есть государственные и частные клиники, которые обслуживают всех жителей страны. Для государственных клиник не нужно иметь страхование, также большинство лекарств предоставляются бесплатно. Цены в частных больницах очень высокие, поэтому туда все обращаются со страховкой. Каждый работодатель обязан предоставить своим работникам медицинское страхование, которое полностью или частично покрывает расходы в частных больницах.

Вакцинация от COVID-19 и ситуация в стране с коронавирусом

Медицинская система в Бахрейне работает отлажено и была готова противостоять пандемии коронавируса. Для больных COVID-19 специально выделили отдельную больницу, сделали много пунктов тестирования (которые являются полностью бесплатным при появлении симптомов или контакте с больным).

С начала пандемии в Бахрейне было несколько волн локдаунов. Сейчас в стране вакцинировалась почти половина населения. В наличии есть 5 вакцин. Прививка не является обязательной, но все рестораны, пляжи, бассейны, спортзалы и торговые центры доступны только вакцинированным людям и тем, кто переболел COVID-19. Те, кто не изъявил желания вакцинироваться, могут посещать супермаркеты, больницы и аптеки.

Зарплаты в Бахрейне

Средняя зарплата в Бахрейне 1000-1500$ (27-40 тысяч грн), все зависит от позиции, образования, но ни в коем случае не от национальности. Местные жители получают отдельные льготы от государства, но в зарплатах они наравне с иностранцами.

Цены на продукты в Бахрейне

Арабский хлеб – 7 грн;

Молоко 1 литр – 36 грн;

Яйца (лоток) – примерно 95 грн.

В местных супермаркетах часто делают акции для покупки товаров в больших количествах, на этом можно хорошо сэкономить.

О местной еде

Здешние жители едят много риса, он здесь на уровне наших картофеля и гречки. Поскольку Бахрейн – это мусульманская страна, местные не едят свинины, но ее можно купить в нескольких супермаркетах в отдельных отделах. Традиционные блюда здесь тоже с рисом – Мачбус и Гузи, часто с телятиной, курицей или морепродуктами.

О культуре и менталитете в Бахрейне

Арабы очень семейные люди, каждую пятницу (это у них выходной день) они собираются дружной семьей в 10-15 человек.

Бахрейнцы обожают ходить в торговые центры. Погода не всегда позволяет гулять на улице, поэтому они часто гуляют в торговых центрах. Почти в каждой арабской семье есть домработница, обычно это приезжие из других стран. Семьи в Бахрейне часто многодетные, поэтому часто можно встретить их с няней.

Плюсы и минусы проживания в стране

Бахрейн – открытая мусульманская страна, здесь нет дресс-кода и строгих правил.

В стране продается алкоголь и открыты ночные клубы.

Женщины здесь равноправны с мужчинами и работают в разных сферах.

Жизнь в Бахрейне очень комфортная, все сделано для людей. Даже в супермаркетах на кассах есть отдельный человек, чтобы упаковывать покупки.

Из минусов здесь разве что погода – летом температура достигает 45 градусов. Также в Бахрейне не хватает нашей зелени.

О транспорте в Бахрейне

Поскольку Королевство Бахрейн меньше Киева, в стране курсируют только автобусы. Ими можно добраться в любую точку страны. В каждом автобусе есть кондиционер и WiFi. Независимо от направления проезд стоит 22 грн. Транспортом здесь пользуются в основном приезжие. 98% местных используют собственный транспорт. Машины здесь очень доступные и бензин дешевый.

Цены на жилье и вид на жительство в Бахрейне

После 15 лет проживания в стране можно подать заявление на получение гражданства. Получить его сможет не каждый желающий, часто правительству нужно еще пару лет, чтобы принять решение.

Аренда двухкомнатной квартиры стоит в среднем 700-800$ (20 тысяч грн), недвижимость в королевстве недешевая. Но правительство всячески поддерживает местных жителей и предоставляет специальные программы для молодых семей. Каждый бахрейнец может взять квартиру или дом на выплату под небольшие проценты. Они любят достраивать дополнительные этажи в собственных домах и жить всей семьей.

Достопримечательности Бахрейна

Бахрейн не очень известен для туристов, но им точно есть что посмотреть здесь. Если будете в этой стране, обязательно посетите "дерево жизни", оно растет в безлюдной пустыне уже много лет. Также в Бахрейне сохранилось 4 порта, построенные во времена, когда страна была под властью Португалии. Стоит посетить остров Джарада, который можно увидеть только в течение дня, потому что вечером его полностью покрывает вода.

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