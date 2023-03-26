Бельгийские каникулы: какие города лучше для путешествия

В Бельгии все ускоряется. Горнолыжный сезон тут длится менее четырех месяцев, а пляжный – едва дотягивает до двух. Но сюда все равно едут туристы, ведь страна интересна по другим причинам. Здесь находятся средневековые замки, невероятные пешеходные маршруты и много современные объекты. Как самостоятельно подготовиться к отпуску в этом государстве – в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

Погода в Бельгии по месяцам

В марте в Бельгию приходит климатическая весна. Воздух прогревается до +10-12 градусов, иногда наблюдаются осадки. В начале апреля завершается горнолыжный сезон, на улице становится все комфортнее. Столбик термометра поднимается до отметки +15. В мае температура воздуха по-прежнему продолжает расти до 17-19 градусов, но ночью еще холодно. Вода в море не прогрета, но количество туристов постепенно увеличивается. В это время популярны экскурсионные путешествия.

В июне в стране большую часть времени пасмурно, но дождливых дней немного – до шести. Погодные условия практически такие же, как в мае, но уже немного теплее. Пик туристического сезона приходится на июль. Температура воздуха в это время в среднем составляет +22 градуса, моря – 19-20 выше нуля. В августе ситуация не меняется.

В сентябре заканчивается пляжный сезон. Становится холоднее, но ветер стихает. Наблюдается до 5 дождливых дней. В октябре температура продолжает опускаться и останавливается на отметке 14 градусов тепла. С ноября на улице становится по-настоящему холодно. Столбик термометра показывает 5-7 градусов выше нуля. Начинают открываться горнолыжные курорты.

В декабре погода примерно такая же, как в последний осенний месяц. Осадков выпадает мало, но все еще держится сильный ветер.

Отели в Бельгии

Большинство туристов, отправляющихся на отдых в Бельгию, сначала останавливаются в Брюсселе. Здесь представлен большой выбор гостиниц, но бюджетных вариантов практически нет:

стандартный двухместный номер – от €40;

апартаменты – от €48;

улучшенный двухместный номер – от €52.

Дополнительно могут взиматься местные налоги. Их размер в среднем составляет от 14 до 33 евро. Наличие таких платежей можно узнать у администрации отелей.

Питание в Бельгии

Цены на еду в Бельгии значительно выше, чем в Украине. Это касается как питания в кафе и ресторанах, так и покупки продуктов в магазинах. Примерные чеки в местных супермаркетах:

вода (1,5л) – €0,84;

хлеб – €1,7;

яйца (12 шт) – €2,6;

куриное филе – €8-9;

картофель – €1,4.

Средняя стоимость ужина на двоих в бюджетном ресторане – €15. А за еду в туристическом заведении придется заплатить от 65 евро. Фаст-фуд на одного стоит 8-10 евро. В день на питание следует выделить от €30 до €70 на одного.

Красивые города Бельгии

Брюссель – самый популярный город страны среди туристов. Знакомство со столицей традиционно начинают с Большой площади. Ее считают одной из самых красивых в Европе. Здесь находится старая Ратуша и Дома гильдий. Не менее поражают и современные объекты, такие как Атомиум – большая железная конструкция в форме атома, внутри которой можно побывать.

Брюгге – город с древней историей и одним из самых больших портов страны. Здесь расположена Базилика Святой Крови Господней, куда приезжают сотни паломников. Также регион славится множеством музеев и исторических сооружений.

Рошфор – город, который выбирают любители средневековой архитектуры. Пусть здесь не так много старых домов, зато они очень хорошо сохранились. А еще здесь находится красивый пещерный комплекс Ан-сюр-Лес.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых красивых городах Европы, которые следует посетить зимой.