Археологи нашли на дне Средиземного моря затонувший корабль, которому 2200 лет. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Археологи нашли затонувшее судно

Археологи нашли в Египте корабль, затонувший после столкновения с гигантскими каменными блоками после землетрясения 2200 лет назад. Обломки судна были обнаружены в городе Тонис-Гераклион, который ушел под воду.

Ученые увидели обломки под слоем 5-метровой грязи, а место захоронения было покрыто грудой камней. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Корабль затонул после удара огромных блоков знаменитого храма Амона, который был полностью разрушен во время катастрофы во II веке до нашей эры", – написано в заявлении группы археологов.

В Египте нашли корабль.
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На месте города, ушедшего под воду, археологи также обнаружили глиняную посуду, на некоторых изделиях были изображены волны.

В Египте нашли затонувшее судно.

Кроме того, ученым удалось найти золотой амулет с изображением Беса – это египетский бог, связанный с деторождением и плодородием.

Золотой амулет с изображением Беса.

Древний город был ранее известен для египтян как Тонис, а для греческих жителей – Гераклион. Именно по этой причине современные специалисты прозвали его Тонис-Гераклион. Он ушел под воду из-за нескольких сильных землятрясений.

Тонис-Гераклион был вновь открыт подводными археологами в начале 2000-х годов, и экспедиции продолжают обнаруживать и изучать его развалины и артефакты.

Исследователи также обнаружили могильник с украшенной керамикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время реконструкции водохранилища в Италии были обнаружены остатки деревни, затонувшей десятки лет назад. Речь идет об озере Резия. Над ним возвышается огромный шпиль колокольни, куда в зимний период часто приезжают туристы.

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