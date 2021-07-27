Археологи нашли на дне Средиземного моря затонувший корабль, которому 2200 лет. Фото

Археологи нашли в Египте корабль, затонувший после столкновения с гигантскими каменными блоками после землетрясения 2200 лет назад. Обломки судна были обнаружены в городе Тонис-Гераклион, который ушел под воду.

Ученые увидели обломки под слоем 5-метровой грязи, а место захоронения было покрыто грудой камней. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Корабль затонул после удара огромных блоков знаменитого храма Амона, который был полностью разрушен во время катастрофы во II веке до нашей эры", – написано в заявлении группы археологов.

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На месте города, ушедшего под воду, археологи также обнаружили глиняную посуду, на некоторых изделиях были изображены волны.

Кроме того, ученым удалось найти золотой амулет с изображением Беса – это египетский бог, связанный с деторождением и плодородием.

Древний город был ранее известен для египтян как Тонис, а для греческих жителей – Гераклион. Именно по этой причине современные специалисты прозвали его Тонис-Гераклион. Он ушел под воду из-за нескольких сильных землятрясений.

Тонис-Гераклион был вновь открыт подводными археологами в начале 2000-х годов, и экспедиции продолжают обнаруживать и изучать его развалины и артефакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время реконструкции водохранилища в Италии были обнаружены остатки деревни, затонувшей десятки лет назад. Речь идет об озере Резия. Над ним возвышается огромный шпиль колокольни, куда в зимний период часто приезжают туристы.