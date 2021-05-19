Затерянная деревня всплыла из-под воды в Италии. Уникальные фото

Во время реконструкции водохранилища в Италии были обнаружены остатки деревни, затонувшей десятки лет назад. Речь идет об озере Резия. Над ним возвышается огромный шпиль колокольни, куда в зимний период часто приезжают туристы и добираются к нему по замершей воде.

Издание BBC сообщает, что ранее на этом месте была деревня Курон. Ее затопили в 1950 году, когда власти решили создать здесь гидроэлектростанцию (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На тот момент там было около 160 домов, которые в результате все оказались под водой. Жители Курона вынуждены были переселиться в соседние деревни. Однако среди них нашлись смельчаки, которые решили переехать в новую деревню, что появилась на берегу созданного озера.

Когда озеро временно осушили, местные жители смогли увидеть остатки Курона, деревни, в которой когда-то жили сотни людей. Сейчас же это место остается популярной достопримечательностью среди туристов, которые приезжают сюда как в летнее, так и в зимнее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина рассказала, во сколько ей реально обошелся ремонт дома в Италии за 1 евро. Американская предпринимательница Рубиа решила рискнуть, купив сразу три домика за 3 евро (по 1 за каждый) для всех членов семьи. Однако спустя два года ремонта выяснилось, что он обошелся в значительную сумму – 60 тысяч евро (1 996 823 грн).