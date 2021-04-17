Магазины с бесплатной едой и двойные зарплаты: украинка – о жизни в Австрии

Украинка по имени Иванна родом с Волынской области проживает в Австрии уже более 8 лет. Ранее она жила в Германии и сейчас вовсе не жалеет о том, что когда-то переехала из Украины.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Иванна рассказала подробнее о том, почему решила переехать из Украины, и о жизни в Австрии в целом. Также эмигрантка назвала плюсы проживания в этой стране, поведала о медицине и зарплате. Она озвучила цены на стандартный набор продуктов в супермаркете и призналась, какие льготы могут получать не только австрийцы, но и приезжие.

Переезд из Украины

Я родом с Волыни, из города Нововолынск, прожила там до 21 года. Все мои родные работали и жили за границей: в Польше, в Германии, Италии. Когда я была на первом курсе университета, мама с сестрой уехали в Германию, а бабушка – работать в Италию, ухаживать за пожилыми людьми. По окончании университета я отправилась в Германию на заработки. Там я вышла замуж за немца и через 3 года мы переехали в Австрию, потому что муж получил туда приглашение на работу.

О жизни в Австрии

Находясь в Австрии, я не имею желания переезжать куда-то еще. Мне нравится, как австрийцы относятся к своим жителям, и то, как они обеспечены. Проживаю я в городе Инсбрук, уже 8 лет и Австрия дала намного больше возможностей, чем Украина. Мне нравится, что здесь все равны и не важно, ты эмигрант или австриец.

Австрия очень толерантная страна. Здесь заботятся о социальном уровне жителей. К тому же в Австрии сложно судить по внешнему виду и затруднительно сказать, кто бедный, а кто богатый. Даже работая на обычной работе я могу позволить себе полностью обеспечить семью.

Люди в этой стране живут размеренно. Они никогда не спешат, а утром любят выпить чашечку кофе. Австрийцы не торопятся на работу, но спешат с работы домой. Народ здесь не перенапрягается. Кстати, здесь не любят "понтоваться", не показывают свое богатство, они экономные.

Об эмигрантах в Австрии

Украинцев в Австрии не слишком много. И те, кого я знаю, живут очень хорошо. Чаще всего эмигранты сталкиваются с такими проблемами, как незнание языка, правил и законов. Кроме того, всем приезжим нужно приспосабливаться к жизни этой страны и менталитету. К тому же, если ты приехал не из Европейского Союза, то приобрести жилье в Австрии не сможешь.

Многие украинцы работают на полях, у фермеров. Работодатели дают жилье либо за минимальную оплату, либо вовсе бесплатно.

Медицина в Австрии

Медицина в Австрии очень хорошая в плане аппаратуры, но есть и свои минусы: здесь сложно найти толкового врача. Нужно постоянно ждать очереди, чтобы записаться на прием, а зачастую на это уходит очень много времени.

Медицина вроде и бесплатная, но и одновременно нет. К примеру, ты работаешь на фирме и с твоих налогов (почти 50% зарплаты) только около 20% идут на медицину. Кстати, неважно в какой компании ты работаешь, медицинское страхование дают автоматически. Даже если не ты трудоустроен, а к примеру, только твой муж, то он может бесплатно оформить страховку как на жену, так и на своих детей. Также государство дает страхование и тем, к примеру, кто еще только встречается. Так, один из партнеров может спокойно оформить не только на себя, но и на свою вторую половинку медицинское страхование, если они вместе уже более 10 месяцев.

О больницах в Австрии

Страховка полностью оплачивает все расходы и любые операции (независимо от болезни). Можно и отдельно взять себе пакет страхования, который стоит от 100 евро в месяц. Так, за эти деньги тебе смогут выделять VIP палаты, а на консультации к врачам будут направлять только в частные заведения. Но я не вижу смысла переплачивать, поскольку я лежала в больнице в Австрии, и они здесь очень хорошие. Мне понравилось, что персонал очень приветливый, тебе улыбаются и никто не фыркает. Питание в медзаведениях трехразовое, ты даже сам заполняешь, что ты хочешь есть. В свободном доступе есть стенд, где можно брать водичку, кофе, молоко, фрукты и кисломолочные продукты бесплатно.

Ситуация с коронавирусом в Австрии

Сначала коронавирус напугал всех австрийцев: люди ходили в масках и косо смотрели на тех, кто без них. Сейчас народ очень сильно устал от этих карантинов и теперь уже не следят, кто в масках, есть ли тот локдаун, или нет. В нашем районе обязательным пока остается ношение масок в ТЦ, магазинах, в государственных учреждениях. Несмотря на карантин, детские сады работают, а в больницах завала нет. В период карантина Австрия ввела консультации с врачами в онлайн-режиме. С конца декабря прошлого года наша страна начала вакцинацию от COVID-19. В первую очередь прививают врачей, воспитателей в детских садах и школах, пожилых людей. Сейчас в нашем районе вакцинируют всех, кто хочет.

Зарплаты в Австрии

Заработная плата отличается в регионах. Так, минимальная зарплата в нашем районе от 1300 евро. К примеру, 3 года назад я работала в МакКафе и зарабатывала 1100 евро за 40 часов в неделю, а аренда квартиры тогда стоила 550 евро, плюс еще коммунальные платежи.

Цены на продукты в Австрии

Наша семья из 2 взрослых и 2 детей в месяц тратит на продукты приблизительно 600-800 евро. Получается, что на одного человека меньше 300 евро. Так, стандартная цена капучино – 3 евро, круассан – 1,50 евро. Здесь даже есть автоматы, где можно набрать свежего молока и взять свежие яйца.

Цены на продукты:

яйца 10 шт. – 1,60 евро;

сметана – 70-80 центов;

хлеб (свежеиспеченная булка) от 20 центов до 2 евро, тостерный хлеб – 2 евро;

молоко – от 1 евро.

Плюсы и минусы жизни в Австрии

Выплачивают 13-14-ую заработную плату. Так, 13-ю зарплату ты получаешь летом и перед новогодними праздниками двойную.

Можно брать разные вещи в кредит без процентов (бытовую технику, мебель и другое).

Тут популярны блошиные рынки, на которые приезжают люди из разных стран. Так, там можно купить очень интересные вещи за смешные деньги.

Австрийцы очень ценят свое свободное время, и они не любят его тратить, если это не оплачивается. Работодатели любят приезжих именно потому, что они работают сверх нормы и не просят за это денег.

Из минусов тут можно выделить менталитет. Люди в Австрии очень сильно отличаются от украинцев: к примеру, твой сосед не может подойти и попросить, чтобы ты не ставил машину на его место, он просто фотографирует это, высылает снимок своему адвокату, а тот в свою очередь пришлет тебе штраф.

Детские сады в Австрии

Детские сады в Австрии обычные, воспитатели хорошие. В маленьких городах попасть в детские сады и ясли можно без проблем – ты ждешь, когда тебе придет приглашение. Так, к примеру, ясли стоят 300 евро в месяц (с 7 утра до 4 вечера). В Австрии обязательно ребенок до школы должен год ходить в сад. Например, с 7 утра до 2 дня садик бесплатный, а если до 4 вечера, тогда нужно платить приблизительно 30 евро. Частные детсады стоят до 500 евро в месяц.

Аренда и покупка жилья

Однокомнатная квартира 30 квадратных метров стоит от 200 тысяч евро в нашем городе. В соседнем, в 200 км от нас, за 250 тысяч евро ты можешь приобрести дом с землей. Аренда двухкомнатной квартиры стартует от 800-900 евро.

Льготы для австрийцев и эмигрантов

Получаешь социальную помощь. Так, например, если ты много тратишь на аренду квартиры, на покупку еды, тебе возвращают определенный процент денег от налогов.

Каждый год происходит перечисление налогов и твоего дохода, поэтому государство может вернуть какую-то определенную сумму, если ты заплатил очень много налогов. Но тем, у кого большая зарплата, невыгодно подавать документы, так как при пересчете могут сказать, что ты наоборот мало платишь налогов.

Есть социальные квартиры. Например, в Инсбруке надо прожить 5 лет, чтобы стать в очередь на социальную квартиру, которая стоит на половину меньше полной стоимости аренды жилья. Плюс в том, что ты можешь жить в той квартире до конца жизни, а цену за аренду редко увеличивают.

Австрия выплачивает 170 евро на каждого ребенка в месяц, а перед первым сентября государство дает 200 евро на то, чтобы собрать его в школу.

Есть социальные магазины, куда ты можешь пойти и взять себе бесплатно еду. Но минус в том, что продукты почти все просроченные или такие, у которых на днях закончится срок годности.

Вид на жительство в Австрии

Вид на жительство в Австрии получить трудно: у тебя должна быть работа, на которую работодатель не может найти австрийца и доказать это. Либо же тебя должны пригласить на работу или же заключить брак тут. Также, если ты проучился в университете, тогда после 6 лет у тебя есть возможность подать документы на постоянное жительство в этой стране. Даже если ребенок рождается в Австрии, все равно она считается не австрийцем, а получает гражданство по одному из родителей.

О работе эмигрантов в Австрии

В Австрии я сначала работала в "Макдональдсе" (3 года), позже устроилась в логистику, где организовывала транспортные перевозки между Германией и Францией.

Декрет в Австрии

Сейчас я уже 3 года в декретном отпуске. За это время я уже два раза проходила курсы – Австрия бесплатно предлагает различные обучения мамам в декрете. К примеру, страна заплатила за одни мои курсы 2,5 тысячи евро. К тому же, государство во время этого обучения организовывает на 3 часа уход за детьми от 8 месяцев. Кроме того, по закону после декрета ты не обязана выходить на работу на полную ставку до 7 лет, а работодатель должен найти тебе другую занятость, к примеру, на 2-3 дня в неделю.

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