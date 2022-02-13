Отдых по-королевски: топ элитных и бюджетных горнолыжных курортов Андорры

Карликовое королевство между Францией и Испанией привлекает туристов невероятными горнолыжными курортами. Здесь представлен большой выбор бюджетных и элитных направлений, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных путешественников. OBOZREVATEL подобрал 3 наиболее интересных маршруты.

Карантинные ограничения

Для въезда на территорию Андорры всем гражданам старше 6 лет необходимо иметь при себе один из документов, оформленных по международным требованиям:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-тестирования;

справку о выздоровлении.

Из-за быстрого распространения штамма Омикрон карантинные условия могут изменяться. Актуальная информация находится на официальном портале Консульской службы.

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Андорра-ла-Велья

Трудно поверить, что небольшой городок в окружении гор – это самый большой населенный пункт и столица княжества Андорра. С самой высокой точки курорта сложно разглядеть немногочисленные домики и узкие улочки. Но все это наполняет курорт каким-то уютом и ощущением компактности.

Андорра-ла-Велья находится на склонах гор на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Такое расположение обеспечивает комфортный климат для занятий зимними видами спорта и отдыха на природе. А виды здесь действительно впечатляющие. Густые леса, простирающиеся на десятки километров, наполняют и без того свежий воздух выраженным хвойным ароматом. В это невозможно не влюбиться.

Как добраться

Ближайшие аэропорты находятся в испанской Барселоне и французской Тулузе. Авиабилеты по этим направлениям стоят от 128 до 500 евро. Трансфер к курорту обойдется еще в 15-75 евро. Цена зависит от того, решите ли вы ехать на автобусе или на такси.

Трассы и подъемники

Андорра-ла-Велья делится на два больших горнолыжных центра: Гранд Валир и Валнорд. Первый подходит для начинающих лыжников и семей с детьми. Здесь обустроено 107 трасс и 74 подъемника. Также здесь есть маршруты для беговых лыж и сноубординга, школа, детский лагерь, развлекательные зоны и много интересных локаций.

Большинство спусков находятся на промежутке 1710-2740 метров над уровнем моря и имеют разные углы наклона и уровни сложности.

Стоимость Ski-pass:

1 день – €42 для взрослых; €36 для детей;

6 дней – €222 для взрослых, €171 для детей.

Отели и питание

Курорт имеет хорошую инфраструктуру и большой выбор отелей на любой кошелек.

бюджетный номер – от €33;

стандартный двухместный номер с завтраками – от €44;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €86.

Цены на еду на территории курорта тоже очень разные. Однако недорогих кафе практически нет, в основном все заведения рассчитаны на туристов. Примерные чеки:

обед в недорогом кафе для местных – от €11;

ужин в ресторане – от €19;

бутылка воды – от €0,2.

Бюджет отпуска

5-дневный отдых в столице Андорры на двоих стоит довольно не дешево:

перелет – €256;

трансфер – €60;

проживание – €160;

ски-пасс – €420;

питание – €330.

В общем – €1226.

Канильо

Особенностью отдыха в Андорре является то, что все ее курорты как бы переплетаются друг с другом, создавая непрерывную сеть горнолыжных спусков. Единственная разница – в пейзажах, ценах и небольших особенностях. Так, всего в 17 километрах от столицы расположен поселок Канильо. Он идеально подходит для семейного отдыха, ведь здесь все заточено под отпуск с детьми. Для маленьких туристов здесь работают школа и кружки, проходят разные мероприятия.

Как добраться

До Канильо легче всего доехать из аэропорта Тулузы во Франции. Оттуда курсируют автобусы в Андорру-ла-Велью. А уже по стране можно передвигаться на такси и местном транспорте. Из-за очень малого размера страны практически всюду можно попасть за 20-30 минут. Так, от столицы до курорта расстояние составляет всего 17 км.

Трассы и подъемники

Курорт находится на высоте 1500-2640 метров и имеет 210 километров оборудованных спусков. Из них почти половина рассчитана на новичков и всего 16% подойдет опытным лыжникам. В Канильо функционирует 65 подъемников, большинство из которых – скоростные.

Стоимость Ski-pass:

для взрослых – €56;

для молодежи – €50;

для детей – €38.

Отели и питание

В Канильо нет такого огромного выбора отелей, как в столице. Однако цены здесь достаточно высокие:

бюджетный номер – от €35;

стандартный двухместный номер с завтраками – от €52;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €89.

На еду цены во всей Андорре примерно одинаковые:

обед в недорогом кафе для местных – от €10;

ужин в ресторане – от €17;

бутылка воды – от €0,3.

Бюджет отпуска

Отпуск на 5 дней в Канильо предусматривает следующий бюджет:

перелет – €256;

трансфер – €80;

проживание – €175;

ски-пасс – €560;

питание – €300.

В общем – €1371.

Ла Массана

Небольшой курортный городок находится в нескольких минутах езды от столицы страны. Здесь очень уютно и комфортно. Работают многие камерные бары и кафе, проходят квартирники и творческие встречи, а ночью здесь устраивают дискотеки. Это идеальное место для отдыха с друзьями.

Отсюда можно добраться практически до любого горнолыжного центра страны на специализированных автобусах. Билет стоит 2 евро, не зависимо от направления и расстояния.

Как добраться

Как и ко всем остальным курортам Андорры, сюда можно доехать из аэропортов Испании и Франции. Всего дорога от самолета занимает 3-4 часа.

Трассы и подъемники

Своих горнолыжных трасс Ла-Массана не имеет. Она служит своеобразным гостиничным городком, где ежегодно останавливаются тысячи туристов, а уже отсюда ежедневно ездят по разным направлениям. Ближайшие спуски находятся в столице и в Пал-Аринсаль. Цены на ски-пассы в этих местах одинаковые.

Стоимость Ski-pass:

1 день – €42 для взрослых, €36для детей;

6 дней – €222 для взрослых, €171 для детей.

Отели и питание

В Ла-Массане останавливаются прежде всего из-за того, что здесь есть бюджетные варианты жилья. Однако и элитных гостиниц здесь достаточно. Приблизительные цены в городе:

бюджетный номер – от €32;

стандартный двухместный номер с завтраками – от €66;

полулюкс с завтраками и ужинами – от €85.

Большое количество ресторанов – главная особенность курортов. Здесь есть много бистро с вкусными местными блюдами, французские ресторанчики и испанские кафе. Цены здесь несколько ниже, чем в других регионах:

обед недорогом кафе для местных – от €8;

ужин в ресторане – от €14;

бутылка воды – от €0,2.

Бюджет отпуска

5-дневный отдых на двоих в Ла-Массане включает следующие расходы:

перелет – €256;

трансфер – €80;

проживание – €160;

ски-пасс – €420;

питание – €240.

В общем – €1156.

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