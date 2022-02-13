Отдых по-королевски: топ элитных и бюджетных горнолыжных курортов Андорры
Карликовое королевство между Францией и Испанией привлекает туристов невероятными горнолыжными курортами. Здесь представлен большой выбор бюджетных и элитных направлений, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных путешественников. OBOZREVATEL подобрал 3 наиболее интересных маршруты.
Карантинные ограничения
Для въезда на территорию Андорры всем гражданам старше 6 лет необходимо иметь при себе один из документов, оформленных по международным требованиям:
сертификат о прохождении полного курса вакцинации;
отрицательный результат ПЦР-тестирования;
справку о выздоровлении.
Из-за быстрого распространения штамма Омикрон карантинные условия могут изменяться. Актуальная информация находится на официальном портале Консульской службы.
Андорра-ла-Велья
Трудно поверить, что небольшой городок в окружении гор – это самый большой населенный пункт и столица княжества Андорра. С самой высокой точки курорта сложно разглядеть немногочисленные домики и узкие улочки. Но все это наполняет курорт каким-то уютом и ощущением компактности.
Андорра-ла-Велья находится на склонах гор на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Такое расположение обеспечивает комфортный климат для занятий зимними видами спорта и отдыха на природе. А виды здесь действительно впечатляющие. Густые леса, простирающиеся на десятки километров, наполняют и без того свежий воздух выраженным хвойным ароматом. В это невозможно не влюбиться.
Как добраться
Ближайшие аэропорты находятся в испанской Барселоне и французской Тулузе. Авиабилеты по этим направлениям стоят от 128 до 500 евро. Трансфер к курорту обойдется еще в 15-75 евро. Цена зависит от того, решите ли вы ехать на автобусе или на такси.
Трассы и подъемники
Андорра-ла-Велья делится на два больших горнолыжных центра: Гранд Валир и Валнорд. Первый подходит для начинающих лыжников и семей с детьми. Здесь обустроено 107 трасс и 74 подъемника. Также здесь есть маршруты для беговых лыж и сноубординга, школа, детский лагерь, развлекательные зоны и много интересных локаций.
Большинство спусков находятся на промежутке 1710-2740 метров над уровнем моря и имеют разные углы наклона и уровни сложности.
Стоимость Ski-pass:
1 день – €42 для взрослых; €36 для детей;
6 дней – €222 для взрослых, €171 для детей.
Отели и питание
Курорт имеет хорошую инфраструктуру и большой выбор отелей на любой кошелек.
бюджетный номер – от €33;
стандартный двухместный номер с завтраками – от €44;
полулюкс с завтраками и ужинами – от €86.
Цены на еду на территории курорта тоже очень разные. Однако недорогих кафе практически нет, в основном все заведения рассчитаны на туристов. Примерные чеки:
обед в недорогом кафе для местных – от €11;
ужин в ресторане – от €19;
бутылка воды – от €0,2.
Бюджет отпуска
5-дневный отдых в столице Андорры на двоих стоит довольно не дешево:
перелет – €256;
трансфер – €60;
проживание – €160;
ски-пасс – €420;
питание – €330.
В общем – €1226.
Канильо
Особенностью отдыха в Андорре является то, что все ее курорты как бы переплетаются друг с другом, создавая непрерывную сеть горнолыжных спусков. Единственная разница – в пейзажах, ценах и небольших особенностях. Так, всего в 17 километрах от столицы расположен поселок Канильо. Он идеально подходит для семейного отдыха, ведь здесь все заточено под отпуск с детьми. Для маленьких туристов здесь работают школа и кружки, проходят разные мероприятия.
Как добраться
До Канильо легче всего доехать из аэропорта Тулузы во Франции. Оттуда курсируют автобусы в Андорру-ла-Велью. А уже по стране можно передвигаться на такси и местном транспорте. Из-за очень малого размера страны практически всюду можно попасть за 20-30 минут. Так, от столицы до курорта расстояние составляет всего 17 км.
Трассы и подъемники
Курорт находится на высоте 1500-2640 метров и имеет 210 километров оборудованных спусков. Из них почти половина рассчитана на новичков и всего 16% подойдет опытным лыжникам. В Канильо функционирует 65 подъемников, большинство из которых – скоростные.
Стоимость Ski-pass:
для взрослых – €56;
для молодежи – €50;
для детей – €38.
Отели и питание
В Канильо нет такого огромного выбора отелей, как в столице. Однако цены здесь достаточно высокие:
бюджетный номер – от €35;
стандартный двухместный номер с завтраками – от €52;
полулюкс с завтраками и ужинами – от €89.
На еду цены во всей Андорре примерно одинаковые:
обед в недорогом кафе для местных – от €10;
ужин в ресторане – от €17;
бутылка воды – от €0,3.
Бюджет отпуска
Отпуск на 5 дней в Канильо предусматривает следующий бюджет:
перелет – €256;
трансфер – €80;
проживание – €175;
ски-пасс – €560;
питание – €300.
В общем – €1371.
Ла Массана
Небольшой курортный городок находится в нескольких минутах езды от столицы страны. Здесь очень уютно и комфортно. Работают многие камерные бары и кафе, проходят квартирники и творческие встречи, а ночью здесь устраивают дискотеки. Это идеальное место для отдыха с друзьями.
Отсюда можно добраться практически до любого горнолыжного центра страны на специализированных автобусах. Билет стоит 2 евро, не зависимо от направления и расстояния.
Как добраться
Как и ко всем остальным курортам Андорры, сюда можно доехать из аэропортов Испании и Франции. Всего дорога от самолета занимает 3-4 часа.
Трассы и подъемники
Своих горнолыжных трасс Ла-Массана не имеет. Она служит своеобразным гостиничным городком, где ежегодно останавливаются тысячи туристов, а уже отсюда ежедневно ездят по разным направлениям. Ближайшие спуски находятся в столице и в Пал-Аринсаль. Цены на ски-пассы в этих местах одинаковые.
Стоимость Ski-pass:
1 день – €42 для взрослых, €36для детей;
6 дней – €222 для взрослых, €171 для детей.
Отели и питание
В Ла-Массане останавливаются прежде всего из-за того, что здесь есть бюджетные варианты жилья. Однако и элитных гостиниц здесь достаточно. Приблизительные цены в городе:
бюджетный номер – от €32;
стандартный двухместный номер с завтраками – от €66;
полулюкс с завтраками и ужинами – от €85.
Большое количество ресторанов – главная особенность курортов. Здесь есть много бистро с вкусными местными блюдами, французские ресторанчики и испанские кафе. Цены здесь несколько ниже, чем в других регионах:
обед недорогом кафе для местных – от €8;
ужин в ресторане – от €14;
бутылка воды – от €0,2.
Бюджет отпуска
5-дневный отдых на двоих в Ла-Массане включает следующие расходы:
перелет – €256;
трансфер – €80;
проживание – €160;
ски-пасс – €420;
питание – €240.
В общем – €1156.
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