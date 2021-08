Кроме системы "все включено": чем можно заменить популярный комплекс услуг. Интервью с туроператорами

Сейчас существует огромное количество вариантов отдыха на любой вкус и кошелек. Кто-то любит пассивный отдых у моря, другие же не представляют свой отпуск без экскурсий.

Турагент или компания, занимающая организацией путешествий, стараются подобрать туристу под определенный вид отдыха комплекс услуг в отелях: all inclisive или ultra all inclusive (только питание, другие услуги – за дополнительную оплату). Кому подходит комплекс услуг all inclusive и существует ли альтернатива системе "все включено", рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL турагент Валерия Лойко.

По словам Валерии, комплекс услуг all inclisive и ultra all inclusive подходит тем туристам, которые любят пассивный вариант отдыха и хотят избавиться от всех забот, включая и приготовление пищи. А вот для более активных людей, которые не любят сидеть на одном месте, такой отдых не подойдет.

"Активным туристам не подходят услуги all inclisive, поскольку они практически не находятся в отеле. Такие люди часто разъезжают по городам и не долго задерживаются на одном месте. Поэтому для них вариант – максимум завтраки в отелях или апартаментах, где есть своя кухня и посуда. Очень часто для таких туристов альтернатива all inclusive – это самостоятельно приготовленная пища, уличная еда или питание в кафе и ресторанах", – говорила турагент.

Как утверждает турагент, такой вариант отдыха для активных туристов, где отсутствуют комплексы услуг all inclisive и ultra all inclusive, практикуют на курортах Черногории, Албании, Хорватии, Испании.

Также президент "Гамалии", глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха признался, в каких странах популярен all inclusive и чем эта система отличается в разных странах Европы. По словам Игоря, "все включено" чаще всего используют в отелях массового туризма.

"Комплекс услуг all inclusive наиболее удобное для отельеров, упрощает разные моменты в обслуживании и подачи еды для большого количества людей, экономя деньги не только туристов", – рассказывал эксперт.

Также Игорю признался, что с услугами all inclusive работают сейчас много стран Европы, где отмечается большое количество туристов. Не только Турция и Египет могут похвастаться "все включено", но и отели в Греции, Болгарии, Италии и Испании.

Однако all inclusive в европейских странах отличаются в зависимости от страны. Так, к примеру, в Турции в стоимость тура "все включено" входит питание (шведский стол) не только в барах, но и в дополнительных ресторанах (включая алкоголь местного производства). Также бесплатно предлагается туристам на территории отеля анимация, пользование бассейнами и водными комплексами, пляжное оборудование, игровые комнаты и мини-клубы.

А вот в Болгарии all inclusive подразумевает только питания (шведский стол). Часто за напитки в барах нужно доплачивать.

В отелях Греции в систему "все включено" входит питание в формате шведский стол (включая местные напитки, алкоголь), детские аниматоры, спорт на отельной территории. Стоит учесть тот факт, что в некоторых отелях для ужинов необходима резервация столика.

В Испании "все включено" подразумевает трехразовое питание (шведский стол) и промежуточное питание (включая алкоголь местного производства). Однако нужно знать, что эта система не круглосуточная – окончание работы концепции в отелях 22:00 – 23:30. Кроме того, все пляжи в Испании – муниципальные (лежаки и зонты предоставляются за дополнительную плату).

В отелях Италии в систему all inclusive включено трехразовое питание (завтрак, обед, ужин и напитки во время приема пищи – 1 стакан воды и 1 бокал вина или пива). Также в стоимость входит пляжные принадлежности. Однако стоит помнить, что продукты из мини-бара –за дополнительную плату, а все пляжи в Италии – муниципальные.

