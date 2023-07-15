5 украинских вершин, которые могут покорить даже начинающие

Ощущение, когда ты стоишь на вершине горы, смотришь вдаль, успокаиваешь дыхание и осознаешь, что ты смог добраться до самой высокой точки похода, не сравнить ни с чем. Это полная свобода, радость, глубинное счастье и уверенность, что ты теперь способен на все. Чтобы пережить такие эмоции, вам не нужно ехать в Альпы или Гималаи, потому что в Украине свое чудо природы – Карпатские горы. Покорить их могут даже начинающие.

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Говерла

Зачем же придумывать что-нибудь новое, когда есть неизменная классика. Говерла – не только самая высокая, но и самая популярная гора в Украине. Сход на ее вершину длится от 4 до 6 часов и охватывает территорию Черногорского хребта. По дороге вы сможете полюбоваться уникальными лесными массивами и озером Несамовитое.

Многим туристам кажется, что они не смогут пройти путь на вершину, однако это ошибка. Хотя дорогу трудно назвать легкой, но ее могут преодолеть даже начинающие. А вид, открывающийся в конце пути, достоин всех усилий.

Если вы все же сомневаетесь, то обратитесь в туристические компании, организующие походы в горы. Там вам помогут понять, подходит ли вам этот маршрут. В любом случае, рекомендуем попробовать, но решать вам.

Бребенескул

Бребенескул – это не просто скала. Это самое высокогорное озеро Украины, находящееся на высоте 1801 метр над уровнем моря. К нему идут, чтобы своими глазами увидеть красоту горного водоема. Конечно же, в нем нельзя плавать, потому что температура воды очень низкая – около 15 градусов тепла, но тамошние пейзажи вас поразят до глубины души.

Подниматься к озеру придется несколько часов. Путь проходит по Черногорскому массиву, который является частью Карпатского биосферного заповедника. Всё время вокруг вас будут меняться пейзажи. Здесь есть и леса с многолетними деревьями, и каменистые дорожки, и высокие скалы вокруг.

Дойдя до точки назначения, вы поймете, ради чего проделали весь путь. Огромный Бребенескул, простирающийся на 134 метра, расположен в ущелье между скалами. Погода здесь редко бывает комфортной, но виды – просто поразительны.

Пип-Иван

Скала Поп-Иван имеет несколько названий. Ее еще называют Черной Горой. Расположена она в Черногорском массиве и имеет высоту 2020,5 метров.

Лучшие условия для первого покорения этой вершины летом. Погода тогда достаточно комфортна для долгой прогулки, дожди бывают не так и часто, видимость хорошая. Так что начинающим лучше готовиться к путешествию в эту пору. Хотя и зимой здесь очень хорошо, но в это время верхушка горы настолько обрастает снегом, что пробраться сюда становится очень тяжело. Кстати, в таких условиях очертания скалы становятся очень похожими на силуэт слона.

Перед тем, как начать восхождение, вам придется выбрать оптимальный маршрут. Советуем предварительно пообщаться со специалистами, которые помогут вам определиться. Самые легкие дорожки начинаются в селах Дземброня и Шибен. Это очень живописные уголки Карпат, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Если же вы готовы приложить немного больше усилий, то отправляйтесь в тур по Черногорскому Хребту. Тогда вы сможете насладиться видами Говерлы, Петроса и других гор.

Чивчин

Маршрут похода на вершину горы Чивчин легко назвать трудно. Он, конечно, может длиться и один день, но некоторые гиды предлагают отправиться в восхождение на несколько суток, чтобы почувствовать атмосферу этого удивительного места.

Ваша дорога будет пролегать через горный массив в юго-восточной части Карпат. Подъем будет довольно стремительным, поэтому следует быть осторожным и надеть соответствующую обувь. Все время вокруг вас будут возвышаться не только скалы, но и многолетние деревья.

С вершины Чивчина откроется волшебный вид на другие скалы Карпат. В частности, вы сможете увидеть гору Поп-Иван.

Это восхождение покажет, готовы ли вы к более сложным и длительным походам. И если вы выбрали тур на несколько суток, это позволит вам насладиться тихими вечерами у костра и душевными разговорами с друзьями по походу.

Гора Пирье

Об этой горе слышали далеко не все туристы, так что толпы людей вы здесь точно не увидите. Вместо этого перед вами откроется дикая красота Карпат, что очаровывает своей неприкосновенностью и чистотой.

Не советуем отправляться сюда без сопровождения. Территория отдалена от населенных пунктов и туристических баз, поэтому вы с легкостью можете заблудиться.

Однако, если вы уверены в своих силах или имеете гида, то смело выбирайте этот маршрут для своего дебютного восхождения. Он довольно легок и непродолжителен. Всего несколько часов – и вы уже на самой вершине, расположенной на высоте 1574 метра над уровнем моря.

Не бойтесь, если увидите много людей в военной форме. Здесь нет никаких секретных объектов, но вблизи горы находится граница с Румынией.

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