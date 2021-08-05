5 невероятных мест в Португалии, куда нужно обязательно съездить. Фото

Яркая, страстная и гостеприимная Португалия с фантастическими пляжами, вкуснейшей кухней и терпкими винами стала для многих открытием. Из-за карантинных ограничений связанных с пандемией, украинцы не могли посещать Португалию. Но с 26 июля въезд в страну опять разрешили — теперь каждый желающий может попасть туда. Ранее мы подробно рассказывали, какие документы для этого нужны.

Страна богата достопримечательностями и красивыми местами. Однако ведущие одного из выпусков тревел-шоу "Орел&Решка. 10 лет" на Новом канале Иван Дорн и Александр Гудков обратили внимание на малоизвестные среди туристов маршруты. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Смотровая площадка в Назаре

Городок под названием Назаре – самая настоящая неизведанная Португалия. Этот маленький город идеально подходит для бюджетного викенда. Он настолько мал, что такси или автобус не понадобится, поскольку его можно обойти пешком. В нем нет ни вокзала, ни аэропорта, только мини-автостанции.

"Могу поспорить, мало кто из туристов здесь бывал, и зря. Тут такая красота прямо на берегу океана! Маленькие узенькие улочки, невысокие дома, компактные автомобили — все как будто в уменьшенном масштабе. Есть даже своя мини-арена для кориды", — отметил Иван Дорн.

Лучший обзор на городок – с площадки в районе Ситио. На нее можно подняться на фуникулере за 2,5 евро или пешком.

Старый маяк в Назаре

Ежегодно в городок съезжаются серфингисты со всего мира, поскольку тут одни из самых больших волн. Под маяком находится огромный каньон, по которому вода идет как по трубе и выплескивается, как с трамплина. Размер волн порой превышает 30 метров в высоту!

"Лично я от такой мощи бежал бы, куда глаза глядят — даже стоять на маяке было страшно. Но здесь появилось целое движение big wave serfing", – сказал Александр Гудков.

Чтобы подняться на местный маяк, придется заплатить символическую цену – 1 евро.

Дворец предпоследнего короля Португалии

Португальский дворец Буссако – это архитектурная фантазия, с экзотическими садами. Он был построен королем страны Карлушем I Мучеником. Теперь из него сделали пятизвездочный отель.

"Здесь останавливаются монархи, президенты, кинозвезды, писатели и прочая знать. Дворец построен в стиле мануэлино — это когда свалили в кучу готику, ренессанс, мавританский стиль и добавили восточную нотку", — поделился впечатлениями Иван Дорн.

Португальский Хогвартс

В первой столице Португалии – Каимбре, находится старейший университет страны, который входит в пятерку самых старых в Европе. Писательница Джоан Роулинг скопировала образы учеников Хогвартса именно со студентов, учащихся в этом университете.

Священный город Фатима

Город Фатиму считают священным. Предполагается, что в нем можно замолить абсолютно все грехи. В городе специально построили площадь для молитв, на которой может поместиться 200 тысяч человек.

Также в Фатиме есть белая дорожка, аналог красной в Каннах. Однако по ней не ходят знаменитости, а идут грешники на коленях, замаливая свой грех.

Кроме этого, там есть анатомический восковый театр. В нем можно сжечь на лечебном огне восковую часть тела, которая болит.

Ранее OBOZREVATEL писал о четырех атмосферных двориках в Одессе, где можно сделать замечательные фото.