5 африканских курортов, которые вас поразят с первого взгляда
Африка – континент поразительной красоты, разнообразия культур и невероятных ландшафтов. Если вы ищете место для незабываемого отдыха, это направление станет идеальным вариантом.
От огромных пляжей до экзотических сафари, у Африки есть все, что нужно, чтобы влюбить вас в себя.
Занзибар, Танзания
Занзибар – это небольшой архипелаг в Танзании, известный своими белоснежными пляжами, кристально чистыми водами Индийского океана и незабываемой атмосферой. Здесь туристы могут наслаждаться спокойным отдыхом, волшебным подводным миром во время сноркелинга или дайвинга, а также посетить старинный город Стоун Таун с его узкими улочками, яркими рынками и достопримечательностями.
Сам город считается историческим центром и культурной жемчужиной региона. Он прославился своей уникальной архитектурой, влияниями разных культур и богатой историей. Здесь вы можете посетить форт Джесус, построенный еще португальцами в XVI веке, который сегодня внесен в культурное наследие ЮНЕСКО.
Кейптаун, ЮАР
Кейптаун – один из самых красивых городов Африки, расположенный на берегу Атлантического океана. Направление славится своим зрелищным горным пейзажем, в частности, известной горой Стоун. Туристы могут подняться на ее вершину по канатной дороге, откуда открывается захватывающий вид на город и океан. Кейптаун также предлагает отличные пляжи, винные туры, дегустации местных блюд и живописные морские прогулки.
Несмотря на это, Кейптаун считается одним из самых опасных городов мира, где людей грабят прямо среди бела дня. Туристам настойчиво не советуют прогуливаться после заката, а некоторые гиды предлагают вооруженное сопровождение во время своих экскурсий.
Масаи-Мара, Кения
Масаи-Мара – огромный природный заповедник, расположенный в Кении. Здесь вы сможете увидеть большие стада животных, таких как львы, зебры, жирафы и слоны, в их естественных условиях. Тамошнее сафари – это незабываемое приключение, позволяющее окунуться в мир дикой природы.
Конечно, это удовольствие не из дешевых и длится от 3 до 7 дней, но невероятные впечатления вам обеспечены. Как только представьте, как вы будете рассказывать коллегам с работы, как охотились на дикую африканскую природу с камерой.
Виктория, Сейшельские острова
Виктория – столица Сейшельских островов и один из самых популярных курортов в Африке. Этот рай среди воды привлекает посетителей своими пляжами с белым песком, разноцветными коралловыми рифами и роскошными отелями. Туристы могут наслаждаться отдыхом, заниматься водными видами спорта, исследовать местные заповедники и наблюдать непревзойденные виды.
В нескольких километрах от Виктории находится знаменитый национальный парк Сент-Анн. Он охватывает значительную площадь, включая острова Сент-Анн, Моюэтт и Молодечно. Его воды населяют различные виды морских организмов, таких как кораллы, рыбы, ракушки, дельфины и многие другие животные. Для туристов доступны пешие, водные и даже подводные экскурсии.
Водопад Виктория, Замбия и Зимбабве.
Водопад Виктория – одно из самых впечатляющих природных чудес Африки. Расположенный на границе Замбии и Зимбабве, он известен среди местного населения также как "Гремучий Дым". Его мощные водяные струи, шум и грозовые облака не оставят равнодушным ни одного посетителя. Возможно, самый лучший способ увидеть эту красоту – это заказать вертолетную экскурсию, чтобы насладиться его величием с высоты.
Чтобы понять всю мощь этого природного явления, достаточно отметить, что ширина водопада составляет почти 2 км. Его вода падает с такой силой, что глушит какие-либо другие звуки. Даже стоя на определенном расстоянии от кромки воды можно легко намокнуть, ведь в воздухе много брызг.
Не забывайте позаботиться о своей безопасности
Путешествие в Африку может стать незабываемым приключением, но безопасность всегда должна быть на первом месте. Вот несколько общих рекомендаций, как не встретить неприятностей во время поездки:
- Перед отъездом ознакомьтесь с особенностями выбранной страны. Узнайте о политической ситуации, потенциальных зонах конфликта, погодных условиях, медицинских сертификатах и других важных аспектах. Проконсультируйтесь с врачом по поводу вакцинаций и других мер по профилактике заболеваний, которые распространены в регионе.
- Заранее запишите телефоны посольства или консульства вашей страны, местных полицейских и аварийных служб. Носите эти контакты с собой на случай чрезвычайных ситуаций.
- Будьте внимательны в людных местах, особенно на улицах, в общественном транспорте и на популярных туристических локациях. Удерживайтесь от показа денег или ценных украшений.
- Всегда носите при себе свой паспорт или документы, подтверждающие вашу личность. Обязательно сделайте несколько копий и положите их в безопасные места и загрузите в облако.
Важно понимать, что уровень преступности может варьироваться в разных странах и даже в разных регионах в пределах одного государства. Наиболее опасными сейчас считаются Сомали, Южный Судан, Ливия и Центральноафриканская Республика.
Независимо от выбранного направления, всегда следует быть осторожным и соблюдать рекомендации местных властей и туристических организаций. Важно заранее изучить все советы, чтобы ваша поездка была незабываемой и безопасной.
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