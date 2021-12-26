18 городов мира, которые доказали: жизнь без автомобилей существует. Фото

Катерина Малай
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18 городов мира, которые доказали: жизнь без автомобилей существует. Фото

В некоторых городах и поселках мира жители не пользуются автомобилями, ведь не нуждаются в этом. По дорогам люди передвигаются пешком или пользуются велосипедами, самокатами и тд.

В таких уникальных поселениях гораздо чище воздух и лучше условия для жизни, чем в привычных мегаполисах. Издание Buzzfeed собрало 18 населённых пунктов по всему миру, куда туристы не смогут попасть на своем авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дубровник, Хорватия

В хорватском городе Дубровник находится исторический район, окруженный средневековыми стенами. Туда не заезжают машины, поэтому можно не оглядываясь бродить по старым улочкам.

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Дубровник в Хорватии

Венеция, Италия

В итальянском туристическом городке Венеция привыкли передвигаться на лодках.

Венеция

Макинак, США

В штате Мичиган, США, в 16 мин от берега на пароме можно попасть на остов Макинак, где местные жители предпочитают велосипеды и кареты с лошадьми.

Остов Макинак

Фес Эль-Бали, Марокко

В древнем городе Фес Эль-Бали улочки больше похожи на нескончаемый лабиринт. Они слишком узкие, чтобы там могли разъехаться автомобили.

Фес Эль-Бали

Шамуа, Италия

Горный поселок Шамуа в Италии недоступен для автомобильных путешествий. Чтобы дойти туда, придется запастись терпением и парой крепких ботинок.

Поселок Шамуа в Италии

Сарк, Нормандские острова

В проливе Ла-Манш дислоцируется крохотный островок Сарк, куда можно попасть только на пароме. Жителям Сарка не нужны автомобили, ведь на острове нет даже дорог и фонарей над ними.

Островок Сарк

Болд-Хед, Северная Каролина

Остров Болд-Хед в Северной Каролине может похвастаться особым видом транспорта. Некоторые жители там пользуются машинами, предназначенными для передвижения людей на поле для гольфа.

Остров Болд-Хед в Северной Каролине

Остров Гидра, Греция

Гидра также может похвастаться исключительно водным транспортом, ведь он намного практичнее для острова.

Гидра

Ла-Кумбресита, Аргентина

Изолированный поселок в Аргентине Ла-Кумбресита отказался от привычного транспорта, ведь на нем не удобно передвигаться по не асфальтированным дорогам.

Поселок в Аргентине Ла-Кумбресита

Исла Холбокс, Мексика

Севернее мексиканского полуострова Юкатан располагается Исла Холбокс. Отсутствие автомобилей придает острову непринужденную атмосферу, которая идеально сочетается с его песчаными улицами и деревянными домами.

Исла Холбокс

Остров Ламма, Гонконг

Остров Ламма в Гонконге остается почти недостижимым для туристов с автомобилями. Однако туда можно попасть на пароме, попутно насладившись живописными видами.

Остров Ламма в Гонконге

Церматт, Альпы

Горный городок в швейцарских Альпах охотно приглашает туристов, готовых оставить свои авто и сменить его на лыжи.

Церматт в Альпах

Огненный остров, Нью-Йорк

Огненный остров неподалеку от Нью-Йорка стал спасением для жителей мегаполиса, желающих отдохнуть от суеты. Сюда плывут на пароме, чтобы прокатиться на серфе, велосипеде и просто прогуляться.

Огненный остров неподалеку от Нью-Йорка

Остров Сиес, Испания

У побережья Галиции, Испания, дислоцируется остров Сиес. Туда можно добраться исключительно по воде, поэтому свой автомобиль нужно оставить на берегу.

Остров Сиес

Гитхорн, Нидерланды

Деревня Гитхорн в Нидерландах может похвастаться своими пешеходными и велосипедными дорожками, а также водными путями для транспортировки.

Деревня Гитхорн

Ламу, Кения

В городе Ламу, Кения, туристов встречают не такси, а ослы. Дорожки здесь узкие и извилистые, поэтому передвигаться на другом транспорте невозможно.

Город Ламу

Бухта Палтуса, Аляска

В Бухте Палтуса на Аляске нет автомобильных дорог. Зато есть живописная природа и чистый воздух.

Бухта Палтуса

Чивита ди Баньореджо, Италия

В итальянский поселок Чивита ди Баньореджо никогда не заезжала машина. Дело в том, что попасть туда можно только, пройдя по пешеходной дорожке.

Чивита ди Баньореджо

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