18 городов мира, которые доказали: жизнь без автомобилей существует. Фото

В некоторых городах и поселках мира жители не пользуются автомобилями, ведь не нуждаются в этом. По дорогам люди передвигаются пешком или пользуются велосипедами, самокатами и тд.

В таких уникальных поселениях гораздо чище воздух и лучше условия для жизни, чем в привычных мегаполисах. Издание Buzzfeed собрало 18 населённых пунктов по всему миру, куда туристы не смогут попасть на своем авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дубровник, Хорватия

В хорватском городе Дубровник находится исторический район, окруженный средневековыми стенами. Туда не заезжают машины, поэтому можно не оглядываясь бродить по старым улочкам.

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Венеция, Италия

В итальянском туристическом городке Венеция привыкли передвигаться на лодках.

Макинак, США

В штате Мичиган, США, в 16 мин от берега на пароме можно попасть на остов Макинак, где местные жители предпочитают велосипеды и кареты с лошадьми.

Фес Эль-Бали, Марокко

В древнем городе Фес Эль-Бали улочки больше похожи на нескончаемый лабиринт. Они слишком узкие, чтобы там могли разъехаться автомобили.

Шамуа, Италия

Горный поселок Шамуа в Италии недоступен для автомобильных путешествий. Чтобы дойти туда, придется запастись терпением и парой крепких ботинок.

Сарк, Нормандские острова

В проливе Ла-Манш дислоцируется крохотный островок Сарк, куда можно попасть только на пароме. Жителям Сарка не нужны автомобили, ведь на острове нет даже дорог и фонарей над ними.

Болд-Хед, Северная Каролина

Остров Болд-Хед в Северной Каролине может похвастаться особым видом транспорта. Некоторые жители там пользуются машинами, предназначенными для передвижения людей на поле для гольфа.

Остров Гидра, Греция

Гидра также может похвастаться исключительно водным транспортом, ведь он намного практичнее для острова.

Ла-Кумбресита, Аргентина

Изолированный поселок в Аргентине Ла-Кумбресита отказался от привычного транспорта, ведь на нем не удобно передвигаться по не асфальтированным дорогам.

Исла Холбокс, Мексика

Севернее мексиканского полуострова Юкатан располагается Исла Холбокс. Отсутствие автомобилей придает острову непринужденную атмосферу, которая идеально сочетается с его песчаными улицами и деревянными домами.

Остров Ламма, Гонконг

Остров Ламма в Гонконге остается почти недостижимым для туристов с автомобилями. Однако туда можно попасть на пароме, попутно насладившись живописными видами.

Церматт, Альпы

Горный городок в швейцарских Альпах охотно приглашает туристов, готовых оставить свои авто и сменить его на лыжи.

Огненный остров, Нью-Йорк

Огненный остров неподалеку от Нью-Йорка стал спасением для жителей мегаполиса, желающих отдохнуть от суеты. Сюда плывут на пароме, чтобы прокатиться на серфе, велосипеде и просто прогуляться.

Остров Сиес, Испания

У побережья Галиции, Испания, дислоцируется остров Сиес. Туда можно добраться исключительно по воде, поэтому свой автомобиль нужно оставить на берегу.

Гитхорн, Нидерланды

Деревня Гитхорн в Нидерландах может похвастаться своими пешеходными и велосипедными дорожками, а также водными путями для транспортировки.

Ламу, Кения

В городе Ламу, Кения, туристов встречают не такси, а ослы. Дорожки здесь узкие и извилистые, поэтому передвигаться на другом транспорте невозможно.

Бухта Палтуса, Аляска

В Бухте Палтуса на Аляске нет автомобильных дорог. Зато есть живописная природа и чистый воздух.

Чивита ди Баньореджо, Италия

В итальянский поселок Чивита ди Баньореджо никогда не заезжала машина. Дело в том, что попасть туда можно только, пройдя по пешеходной дорожке.

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