Где встретить Новый год в Европе: топ-20 лучших мест, которые не оставят равнодушными

Особенный праздник Новый год многие хотят провести необычно, получить новые впечатления и запомнить новогоднюю ночь на всю жизнь. Если в планах нет семейного ужина, то можно отправиться в Европу. Например в Лиссабон, Лондон, на Ибицу или Гданьск.

Отметим, что без визы уехать ни в одну в европейскую страну невозможно, поэтому стоит позаботиться об этом заранее. Издание European Best Destinations сделало подборку 20 лучших мест, которые не оставят ни одного человека равнодушным (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Остров Мадейра, Португалия

Вариант подойдет тем, кто хочет встретить Новый год на теплом пляже с красивым видом. Остров уже 5 лет принимает у себя гостей на новогодние праздники. В вечер 31 декабря в заливе Фуншала традиционно запускают один из самых больших фейерверков в Европе под углом 360 градусов. Отдых на Мадейре подойдет как активным путешественникам, так и более ленивым: можно забираться на вершины гор или просто валяться на пляже целый день.

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Марбелья, Испания

Город в солнечной Испании на Новый год превращается в сплошное веселье, походы по бутикам, посещение ресторанов и многое другое. Многие кинозвезды, а также члены королевских семей сделали город свлим идеальным местом для отпуска. Ведь нет ничего приятнее, чем проснуться в новогодний солнечный день у моря, лежа на шезлонге, и наслаждаться массажем после вечеринки.

Лондон, Англия

Это по-настоящему волшебный город на Рождество и Новый год. Встретить следующий год у подножия Биг-Бена под фейерверком кажется идеальным вариантом. А самые красивые вечеринки проводят под открытым небом, чтобы любоваться фейерверками и захватывающим видом Лондона.

Лиссабон, Португалия

Одна из самых красивых столиц Европы, в которую едут на Новый год, чтобы погреться под солнцем и прочувствовать колорит португальцев.

Тбилиси, Грузия

Еще одна красивая столица Европы – Тбилиси в Грузии. Сюда многие приезжают, что насладится эстетикой города, посмотреть невероятную архитектуру, попробовать лучшие вина и много другого. Во время новогодних праздников в Тбилиси царит прекрасная атмосфера, которая длится до конца января.

Прага, Чехия

Этот город встречается зимние праздники многочисленными гуляниями, концертами на открытом воздухе, фейерверками и множеством частных вечеринок в ресторанах, ночных клубах и барах столицы. Но, наравне с этим Прага считается романтичным городом, куда можно отправиться парой встречать Новый год.

Ибица, Испания

Один из лучших выборов для Нового года – Ибица, которая известна своими яркими вечерами, собирающими лучших ди-джеев, танцоров и крупнейшие шоу в Европе. Кроме танцев и песен, Ибица подходит для бездельничанья, пляжей, занятий спортом на открытом воздухе, морских развлечений и другое.

Эдинбург, Шотландия

Популярный среди путешественников город, который является едва ли не обязательным местом для посещения во время курортного сезона. В Эдинбурге проводят рождественнские ярмарки, которые входят в число лучших Соединенного Королевства.

Порту, Португалия

Город, который отлично подходит для путешествия компанией. Приехав туда, можно пережить уникальный опыт – обратный отсчет перед мэрией Порту с последующими концертами и вечеринками в барах, ресторанах и ночных клубах Порту.

Дубровник, Хорватия

Вариант подойдет многим, но особенно любителям "Игры престолов", поскольку город выглядит, как средневековый. Сюда регулярно приезжают Билл и Хиллари Клинтон.

Брюссель, Бельгия

Брюссель славится громкими вечеринками, лучшим пивом в Европе и широким выбором блюд. Город обещает путешественникам, что они будут избалованы на Новый год: частные вечеринки в ночных клубах столицы, рестораны и бары, в которых бельгийцы варят вкусное крафтовое пиво.

Грац, Австрия

Этот вариант подходит тем, кто хочет спокойно встретить Новый год, без шума, вечеринок и фейерверков. Правительство Граца запретило фейерверки длля защиты животных, поэтому город является идеальным местом, чтобы отпраздновать новогодние мероприятия со своей собакой или кошкой.

Рим, Италия

Если путешественникам нравится символические места, украшенные самыми красивыми рождественскими елками в Риме, то не стоит долго думать, и отправляйтесь в столицу Италии на Новый год. В этом городе сочетается все: фейерверки, вечеринки, рестораны, традиции, элегантность и изысканность.

Китцбюэль, Австрия

В этот город можно отправится, как минимум, потому что Ski Capital Австрийская, входит в число лучших горнолыжных курортов в Европе. Китцбюэль предлагает ослепительную новогоднюю ночь с захватывающим дух фейерверком.

Стокгольм, Швеция

Отмечается, что если путешественники предпочитают начинать Новый год с правильного пути и просыпаться с улыбкой, а не с похмелья, канун Нового года в Стокгольме – хороший выбор. Конечно, можно провести вечеринку во многих барах, ресторанах и ночных клубах, но, по мнению издания, лучше насладиться многими мероприятиями и турами в Стокгольме без алкоголя.

Тенерифе (Канарские острова), Испания

Новый год можно встретить под жарким солнцем на Канарских островах. Тут постоянно проходят вечеринки, но есть пляжи, для тех, кто хочет тишины и спокойствия. Тенерифе считается отличным местом, после громкого мероприятия, когда хочется лежать под солнцем и бездельничать.

Гданьск, Польша

Этот город считается одним из лучших не только на Новый год, но и круглый год. Исторический Гданьск с невероятной архитектурой, это также почти морской курорт. Можно сесть на поезд, который за считаные минуты может отвезти до моря в Сопоте.

Матера, Италия

Матера – культурная столица Европы, которая является одной из самых старейших и красивейших в мире. Самый красивый объект ЮНЕСКО в Европе. На Новый год в городе представлены концерты, мессы, большие рынки, рождественские ярмарки, гастрономия и культура.

Рованиеми, Финляндия

Один из самых волшебных городов Европы – Рованиеми, поскольку тут находится главный офис Санты, его фабрики подарков, олени и все, что касается волшебства Рождества. Именно поэтому многие рвутся каждый год отдыхать в этом городе. Тут можно покататься на оленях и санях, остановится в эфемерном волшебном ледяном отеле.

Рейкьявик, Исландия

Идеальное место для тихого, семейного праздника в глуши Исландии. Сюда не стоит приезжать на несколько дней. Издание советует отправиться в Рейкьявик как минимум на неделю, чтобы открыть для себя лучшие природные чудеса страны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что лучшие рождественские ярмарки-2022, которые проводятся в Европе, в Будапеште, Вене, Мадейре и других городах. Эксперты составили топ-10.