15 тысяч долларов за ночь: как выглядит каюта одного из самых роскошных круизных лайнеров мира. Фото

Круизная компания Regent Seven Seas Cruises показала фотографии одной из самых роскошных кают своего лайнера. Площадь люксового номера составляет 413 квадратных метров.

За такую каюту потребуется заплатить 15 тысяч долларов в сутки, пишет Stuff. Отплытие огромного круизного лайнера, который сейчас строиться на верфях Fincantieri в Италии, запланировано на ноябрь 2023 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Общая масса корабля составляет 55 254 тонн, а разместить в себе он сможет 750 гостей в 375 люксах. Также на борту будут присутствовать 600 человек экипажа.

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Так, в одном из самых роскошных номеров лайнера находится мраморная ванная, в которую входит девять видов камня. Из него были сделаны умывальники, ванная, шезлонги с подогревом, стены и полы.

Однако это место нельзя назвать "ванной", поскольку больше напоминает спа-салон в номере. Весь уход за телом и косметика принадлежит именитым брендам.

В комнате каюты находится кровать с балдахином (дорогостоящие восточные ткани), матрас ручной работы, сделанный из натуральных материалов, а также панно от Confluence Studios.

Кроме шикарного спа и не менее шикарной спальной комнаты, в номере открывается панорамный вид на 270 градусов с веранды. Ее площадь составляет 114 квадратных метров, и она объединена с носовой частью корабля.

Президент и гендиректор компании Джейсон Монтегю отметил, что индустрия круизов сильно пострадала за последние больше чем полтора года из-за пандемии

Коротко о компании:

Regent Seven Seas Cruises – это круизная линия класса люкс. Его штаб-квартира находится в Майами, штат Флорида. Компания предлагает круизы, которые посещают более 300 портов по всему миру.

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