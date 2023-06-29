10 лучших направлений Шотландии, которые стоит посетить этим летом

Невероятные виды, бескрайние долины, глубокие озера и звуки волынки. Именно такая картинка возникает в уме, когда вспоминаешь Шотландию – самую северную страну Великобритании. Большую ее часть занимает горный хребет Кайрнгормс, но это не единственное, что следует посмотреть в этом волшебном регионе.

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Эдинбург

Начать следует со столицы Шотландии – древнего города Эдинбург. Чтобы оценить его во всей красе, нужно подняться на верхушку потухшего вулкана Артур Сит. Именно с этой точки вы сможете насладиться непревзойденным видом на город.

Не менее впечатляющими станут посещения музеев, которых здесь очень много. Об их инновационности говорят далеко за пределами страны.

Кроме того, в Эдинбурге проходят десятки различных событий. Интереснее всего здесь в августе, когда сюда приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы попробовать местные деликатесы на фестивале еды, посмотреть спектакли драматического театра, посетить концерты и насладиться крафтовым пивом в одном из пабов столицы.

Вест Гайленд Вэй

Одна из самых длинных пешеходных троп страны (да и всей Европы) простирается на 86 миль среди гор, озер и лесов. Ежедневно ею проходят сотни людей, чтобы насладиться местной природой и отдохнуть от шумного города. В общей сложности поход может длиться до 7 дней.

Не спешите отказываться от прогулки по этой местности, если вы не готовы потратить на это целую неделю. Вас никто не заставляет проделывать весь путь, можно в любое время вернуться назад и отдохнуть в отеле одного из близлежащих населенных пунктов.

Остров Скай

Пожалуй, это одно из самых популярных туристических направлений Шотландии. Сюда приезжают не только ради красивых пейзажей, на фоне которых можно сделать целую кучу идеальных фотографий, но и из-за тамошней атмосферы. Здесь всегда тихо и спокойно, а в ресторанах подают вкуснейшие блюда из морепродуктов.

Большинство туристов останавливаются в Портри, Данвегане и Тротерни. Однако вы можете выбрать и более отдаленный городок для своего отпуска.

Сент-Эндрюс

Не секрет, что гольф придумали именно в Шотландии. Сент-Эндрюс – это столица этой игры, ее "духовный" центр. Именно сюда приезжают, чтобы насладиться лучшими в мире полями для гольфа.

Если же вы не фанат этого вида спорта, то сходите на экскурсию по средневековым руинам, посетите старейший университет города и насладитесь деликатесами в одном из ресторанов.

Стерлинг

Этому небольшому городку тоже есть, чем вас удивить. Его история началась еще при каменном веке. До сих пор никто не знает, откуда взялось такое интересное название населенного пункта. Но многие слышали о местной гордости – почти неприступной крепости, которую безуспешно пытались штурмовать очень много раз.

Глазго

Любителям живой музыки и теплой атмосферы точно стоит посетить самый большой город Шотландии – Глазго. Возможно, он не такой пафосный, как Эдинбург, но здесь всегда есть чем заняться. Чего стоят только местные музеи и арт-пространства.

А еще здесь расположен один из лучших музыкальных пабов всей Великобритании – Barrowland. Играют здесь преимущественно старый рок. А еще подают вкусные напитки и блюда.

Лох-Ломонд

Не путайте с Лох-Нессом, это разные озера. Красота этого водоема воспевалась даже в литературе, ведь здесь действительно невероятные виды. А еще здесь есть острова, которые искусственно создали еще в средневековье (да, без современных технических возможностей, практически вручную).

Один из берегов озера окружен высокими деревьями национального парка, с другой же – возвышаются горы. Так что сюда стоит приехать хотя бы ради этих пейзажей.

Лох-Несс

Вот мы и добрались до самого загадочного, таинственного и известного озера Шотландии. Именно здесь обитает чудовище, уже много лет пугающее местных жителей и туристов. По крайней мере, так пишут в социальных сетях. Вполне возможно, что это просто способ привлечь сюда побольше иностранцев. А может и нет, кто знает.

Бордерс

Этот регион практически не посещают туристы, а зря. Именно он раскрывает душу Шотландии с ее искренними людьми, красивой природой, множеством мифов и легенд. Здесь расположены лучшие велосипедные маршруты страны, курсируя по которым вы увидите много небольших ферм, руины древних аббатств, роскошные загородные дома, в тайных комнатах которых когда-то скрывались католические церковнослужители.

Пертшир

Еще один удивительный городок с необычайной природой. Сюда приезжают, чтобы в тишине наблюдать за птицами и животными, которых здесь очень много. Так что, если вы мечтаете перезагрузиться и оказаться посреди первозданной красоты, то вам следует выбрать это направление для знакомства с Шотландией.

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