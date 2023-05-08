10 главных ошибок туристов, впервые посещающих Рим

Рим – одно из самых популярных туристических направлений в Европе, которое находится в историческом центре Италии. Однако, при посещении этого прекрасного города иностранцы часто совершают разные досадные ошибки, которые могут испортить их впечатление от поездки. Детальнее о каждой из них в подборке OBOZREVATEL.

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Первая ошибка

Многие туристы пытаются посетить все популярные места за один-два дня. Рим – это большой город с множеством интересных локаций и исторических достопримечательностей, и стараться обойти их все за короткий срок не стоит. Рекомендуем планировать свой маршрут и распределять все экскурсии на несколько дней, чтобы иметь достаточно времени для того, чтобы насладиться поездкой.

Вторая ошибка

Некоторые туристы так сильно стараются посетить все возможные достопримечательности, что забывают об отдыхе. Хотя Рим – это город, где всегда есть что делать или посмотреть, важно найти время для покоя и релаксации. Посещение ресторанов и кафе, прогулки в парках и по местным рынкам – это отличный способ насладиться итальянской культурой и насытиться эмоциями.

Третья ошибка

Ее допускают даже опытные туристы. Это заблуждение касается одежды. Местные хорошо понимают, что вы можете не знать всех правил, но вы должны уважать хотя бы основные культурные традиции. В частности, не стоит в храмы или музеи приходить в коротких шортах и пляжной обуви, необходимо выбрать более сдержанный образ.

Четвертая ошибка

Многие туристы забывают о собственной безопасности, когда приезжают в Рим. Кажется, что в этом прекрасном городе не может случиться ничего плохого. Но, к сожалению, здесь часто происходят кражи. Так что носить с собой деньги и ценные вещи не стоит, как и оставлять сумки без присмотра. В то же время советуем заранее поинтересоваться, как одеваются местные жители, чтобы меньше привлекать внимание карманных воришек, охотящихся на иностранцев.

Пятая ошибка

Кушать только в туристических заведениях – самая частая ошибка иностранцев. Италия славится невероятной кухней, но насладиться ею в полной мере можно только в небольших ресторанах и пиццериях, которые выбирают местные жители. Следует отметить, что далеко не все из них доступны иностранцам, в некоторые попасть можно только по рекомендации.

Шестая ошибка

Не советуем выбирать для путешествия лето, особенно – август. В это время в Италии настолько жарко, что большинство представителей бизнеса останавливают работу своих компаний и производств. Да еще и толпы туристов в этот период заставят вас провести отпуск в постоянных очередях. Лучше всего для поездки в Рим подходят сентябрь, октябрь и зимние месяцы после новогодних праздников.

Седьмая ошибка

Многие иностранцы, верящие в местные легенды, пытаются влезть в фонтан Треви. Поговаривают, что вода здесь целебная и может подарить вечную молодость. Но, к сожалению, после таких приключений туристы получают лишь огромный штраф и проблемы с правоохранителями. Кроме того, при купании в фонтанах можно подцепить грибок и другие неприятные заболевания.

Восьмая ошибка

Не все туристы знают, что стоять часами в километровых очередях в Риме не обязательно. Итальянцы уже давно запустили онлайн-продажи билетов практически во все популярные музеи. А еще на их официальных сайтах есть расписание работы и часы, когда зайти внутрь можно бесплатно. Но стоит отметить, что, хоть вы и не будете стоять у кассы, но перед входом вам все же придется провести определенное время, ожидая, пока вас пропустят внутрь.

Девятая ошибка

Рассчитывать на то, что в Европе все знают английский – самая большая ошибка туристов. Местные жители вас изрядно разочаруют в этом вопросе. Поэтому не поленитесь и выучите несколько фраз на итальянском, это вам пригодится. Или, по крайней мере, всегда имейте при себе телефон с доступом в Интернет, чтобы воспользоваться переводчиком в любой момент.

Десятая ошибка

Большинство иностранцев осматривают в Риме только самые популярные достопримечательности. Но, если хоть немного отойти от путеводителей, вы сможете окунуться в настоящую итальянскую атмосферу. Советуем не останавливаться на центре города, а гулять и по другим, не менее интересным районам.

При посещении Рима важно помнить, что этот город имеет свои традиции, культуру и правила. Следуя им, вы сможете в полной мере насладиться поездкой и сохранить только приятные впечатления.

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