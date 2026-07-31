Когда народы добровольно сдают свои границы, они перестают быть народами. То, что мы наблюдаем сегодня на побережье Лампедузы, в лесах на границах с Беларусью, а теперь и в испанской Сеуте, – это не гуманитарный кризис. Это финальная стадия институционального самоубийства целой цивилизации.

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Европа, которая когда-то диктовала правила всему миру, сегодня покорно и безвольно растворяет собственную идентичность в толпах тех, кто штурмует ее с моря и суши. И этот распад не является случайностью. Это результат сознательной, многолетней политики, в которой левая идеология сошлась с циничным геополитическим расчетом внешних врагов. Пока европейские бюрократы в Брюсселе разрабатывают квоты и произносят гуманитарные речи, реальность физически прорывает их границы. То, что произошло 30 июля в испанском анклаве Сеута, – это клиническая картина того, как выглядит гибель государственной машины.

От 2 до 3 тысяч мигрантов пошли на прямой штурм испанской территории со стороны Марокко. Они не стояли в очередях за визами и не просили убежища в кабинетах. Они переплывали море, обходили и просто проламывали пограничные заграждения. Местная полиция, скованная либеральными инструкциями и раздавленная массой толпы, просто не справилась с ситуацией. Государство оказалось настолько беспомощным, что Мадрид был вынужден направить на укрепление границы регулярную армию. Когда миграционная политика сводится к вводу войск – это означает, что политика мертва.

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Во время этого хаоса погибло не менее девяти человек. Это прямое следствие системы, которая годами создавала иллюзию "открытых дверей", поощряя маргинализированные массы к самоубийственным штурмам. И хотя президент Сеуты Хуан Хесус Вивас умоляет о помощи, называя прорыв "социальной чрезвычайной ситуацией", это уже давно не проблема Испании. Сеута – это фактическая внешняя сухопутная граница ЕС. Когда эту границу сметают многотысячные толпы, это означает, что двери во всю Европу выбиты из петель.

Испанский кризис доказывает безжалостную истину: мигранты штурмуют европейские границы не потому, что они непреодолимы. Они знают – стоит лишь физически прорваться на территорию ЕС, и либеральная бюрократия парализует любые попытки их депортировать. Европу не захватили танками. Её парализовали чувством вины. Леворадикальные идеологические концепции, завернутые в красивую оболочку "мультикультурализма", "толерантности" и "прав человека", превратили базовый инстинкт государственного самосохранения в преступление. Либеральные элиты методично вбивали в головы европейцам суицидальную мысль: защищать свой дом – это фашизм, а отдать его на растерзание чужакам – это высшее проявление гуманизма.

Вместо того чтобы ассимилировать приезжих, Европа начала ассимилироваться под них. Вместо интеграции континент получил анклавизацию. Когда права нелегального мигранта становятся важнее безопасности собственного гражданина, государство теряет монополию на власть и превращается в проходной двор. Кому сказать "спасибо"?

У этого коллапса есть конкретные фамилии. Архитекторы европейской катастрофы, которые собственными руками сломали институциональные предохранители:

Отдельная благодарность Ангеле Меркель. Её роковое "Wir schaffen das" (Мы справимся) в 2015 году стало не просто ошибкой – это был выстрел в висок европейской безопасности. Она в одиночку открыла шлюзы, пригласив на континент миллионы людей, которые никогда не собирались становиться немцами или европейцами.

Отдельная благодарность Николя Саркози. Спасибо за уничтоженную Ливию. Разрушив буферное государство на севере Африки под пафосные аплодисменты в честь демократии, он собственноручно сломал дамбу, которая десятилетиями сдерживала трансконтинентальную миграцию. Он ликвидировал режим, с которым можно было договариваться, и открыл неконтролируемый поток мигрантов через Средиземное море.

Отдельная благодарность Урсуле фон дер Ляйен. За то, что она превратила европейскую бюрократию в машину принудительного распределения самоубийств. Вместо того чтобы вывести военные корабли для надежной защиты морских рубежей, Брюссель придумывает квоты на распределение нелегалов между странами. Она институционализировала беспомощность, при которой отказ принимать мигрантов наказывается строже, чем незаконное пересечение границы.

Левые догмы – это лишь смазка для дверей, в которые с радостью вошли внешние игроки. Миграция давно перестала быть естественным или гуманитарным процессом. Сегодня это гибридное оружие массового демографического поражения. Чужие режимы используют европейский гуманизм как таран для разрушения ЕС изнутри. Россия и Беларусь искусственно, за деньги спецслужб, свозят толпы мигрантов, превращая их в живое оружие на границах Польши, Литвы и Финляндии. Брюссель держится на коротком поводке, откровенно шантажируя: "Либо вы платите и идете на политические уступки, либо я открываю вентиль и выпускаю беженцев".

Транснациональные картели Ротшильдов, Соросов и других зарабатывают миллиарды долларов на этом, прекрасно зная, что европейские НПО работают как бесплатное такси из нейтральных вод прямо к берегам Италии или Испании.

Европа попала в идеальную ловушку: её врагам не нужны армии, чтобы её уничтожить. Достаточно просто отправить туда людей, которых Европа из-за собственных законов не сможет ни выслать, ни интегрировать.

Вывод

Те, кто сегодня штурмует границы Европы, едут туда не за "европейскими ценностями". Они едут за европейскими деньгами, привозя с собой собственные законы, свой радикализм и пренебрежение к тем, кто их приютил. Вместо единого правового пространства появляются экстерриториальные зоны, где полиция боится патрулировать улицы, а правила этнических банд имеют больший вес, чем конституция страны.

Европа умирает не от нехватки ресурсов, а от того, что забыла базовое правило геополитики: государство без контролируемых границ – это просто транзитная территория. Это уже давно самый болезненный урок и для Украины. Граница – это не линия на карте и не заявления МИД. Это физическая способность государства остановить толпу. Государство, которое не способно защитить свой пограничный забор сегодня, завтра потеряет контроль над собственными улицами. Если мы заразимся этим либеральным вирусом и откроем двери под лозунгами послевоенного гуманизма – мы очень быстро проснемся бесправными чужаками на собственной земле, а нынешняя власть в Украине по-прежнему делает всё возможное, чтобы способствовать этому процессу растворения и вытеснения украинцев. А мы до сих пор вылавливаем своих граждан на улицах, как на сафари, и начали предлагать лучшие условия для трудовых мигрантов, не знающих языка, культуры и традиций Украины?