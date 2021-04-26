Курорт будущего для украинцев: что посмотреть в Северной Македонии

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько поделились непопсовыми туристическими маршрутами Северной Македонии.

Украинцам сейчас очень легко и комфортно посетить эту европейскую страну. Как рассказал Узол, есть прямой двухчасовой перелет из Киева и там не требуют ПЦР-тестов, действует только масочный режим.

В Северной Македонии нет моря. Его заменяет Охридское озеро. Там есть комфортные красивые пляжи. А еще можно поплавать на катамаранах, катерах или лодках и посмотреть на город с воды. Интересный факт, что, плавая, вы незаметно сможете посетить еще и Албанию, потому что граница стран проходит через водоем.

Все "must to visit" Охрида сконцентрированы в Старом городе, поэтому их легко обойти пешком. И, прежде всего, восхищает сам город, его улочки. Они колоритные, тихие, везде брусчатка и одинаковые дома с красной черепичной крышей. Вы можете встретить много котов. Также интересное наблюдение – яркие старые машины. Они стоят прямо на улицах, как ретро-музей под открытым небом. А еще нам понравились фонари. Они необычной формы – как охридские домики.

Охрид часто называют городом в храме, ведь их там целых 365. Еще шутят, что там по храму на каждый день года. Церковь святого Иоанна Канео находится на обрыве над озером. Храм – очень миниатюрный, но это и делает его атмосферным. А еще над церковью находится крутая смотровая площадка.

Это самая старая достопримечательность не только города, но и всей страны. Она осталась еще от древних греков, которые здесь показывали свои спектакли. После них на арене устраивали гладиаторские бои римляне. Интересно, что нашли амфитеатр недавно и совершенно случайно. Рядом строили дома и нашли огромные каменные плиты с изображением бога Диониса. Это и оказалась древней достопримечательностью. Сейчас там проводят различные концерты, спектакли, фесты.

Это одно из самых гигантских сооружений Охрида. Дорога к ней идет через сосновый лес. Вход – платный. Около 30 грн с человека. Когда заходишь внутрь, то сразу вау-эффекта нет. Крепость как крепость – древние раскопки, находки. Но особенностью места является то, что можно подняться на стены, с которых открывается великолепный вид на город и озеро. Это самая высокая смотровая площадка Охрида.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция с 14 мая планирует отменить карантин для туристов из 32 стран, если они будут вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на COVID-19.