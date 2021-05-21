Куда полететь без ПЦР-теста украинцам: озвучен список стран

Ряд популярных среди украинцев туристических стран накануне летнего сезона отпусков отменили требование об обязательном ПЦР-тестировании для въезда в страну. Среди них Турция и Черногория.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "В Черногорию мы летим без ПЦР-теста. Она даже будет оплачивать туристам из разных стран, в том числе и Украины, ПЦР-тест на обратный вылет. Потому что, когда мы прилетаем в Украину из любой страны, мы должны сделать ПЦР-тест или пройти самоизоляцию", – сообщил он.

По словам Дерезы, прежде всего, украинским туристам следует обратить внимание на Турцию. Там с 15 мая отменено требование о ПЦР-тестировании. Кроме того, в ближайшие недели на курортах этой страны не будет туристов из России.

"В первую очередь я рекомендовал бы обратить внимание на Турцию. Турция – это всегда порядка 70% выездного туризма летом, это огромное направление, куда вылетает много туристов. Туда летают самолеты из почти всех возможных аэропортов. Плюс в Турцию до 1 июня не летят российские туристы. Была информация о том, что запрет для российских туристов будет продлен до конца июня. Возможно, их вообще не будет в этом сезоне", – подчеркнул эксперт.

Он спрогнозировал, что "Турция будет с хорошими ценовыми предложениями". При этом в этой стране организован "качественный отдых в отелях".

Дереза также порекомендовал обратить внимание на страны Балканского полуострова. Албания и Черногория отменили требование о ПЦР-тестировании. "Хорватия с ПЦР-тестом, но страна тоже нас пускает", – добавил он.

"Также открылась Грузия, Кипр, Греция. Греция с ПЦР-тестом, а в Грузию и на Кипр мы летим с ПЦР-тестом и там делаем еще один тест за свой счет", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, со второй половины мая Египет отрывает свои курорты для граждан России. По оценкам председателя Всеукраинской ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, это не приведет к удорожанию путевок в эту страну.