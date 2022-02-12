Кения, в которую легко влюбиться: история путешествия

Недавно ведущий Юрий Марченко две недели провел в Кении и до сих пор потрясен. Это страна с богатой историей, удивительными людьми и невероятной природой. Может быть, даже самой невероятной в мире. Обо всех впечатлениях можно послушать в программе "Дикі мандри" на НВ Подкасты или YouTube Радио НВ, а главными наблюдениями Марченко поделился в этом тексте.

Называется Кения в честь горы. Когда европейцы начали ходить туда-сюда по Африке, то увидели в этих краях огромную заснеженную вершину и спросили, как она называется. Расслышали что-то похожее на "кения". Вот от горы и местность вокруг тоже стали так называть. Гора 5199 метров — самая высокая в Кении и вторая по высоте во всей Африке после Килиманджаро, которая в Танзании. Но самый лучший вид на эту гору, кстати, как раз из Кении. Например, из национального парка Амбосели.

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У Кении есть богатая история. Возможно, ее "стаж" даже самый большой в мире. В этой стране понаходили кучу всяких древнейших косточек, каменных орудий и много чего еще. Например, следы давней торговли и самое древнее погребение в мире — около 80 тыс. лет назад.

Найроби

Столица Кении — город Найроби. Живут там где-то 3-4 млн человек. Если описывать Найроби одним словом, то это хаос. Тут какие-то высотки, там трущобы, везде что-то куда-то несется, машины, мотоциклы и маршрутки сигналят, и все орут. Впрочем, в Кении так почти везде.

Еще в Найроби есть Кибера. Это гигантские трущобы, одни из самых больших в Африке. Эти трущобы настолько трущобы, что никто даже толком не знает, сколько людей там живут. Туда соваться не стоит, как и разгуливать по городу одному ночью, потому что с преступностью все довольно паршиво. Когда-то Найроби вообще считался одним из самых опасных городов в мире, но сейчас ситуация получше.

По городу можно передвигаться на бода-бода — очень популярном и дешевом в Восточной Африке виде транспорта. Это мотоцикл, на который ты садишься сзади за водителем, цепляешься хоть за что-то и молишься. Потому что дорожное движение в Кении сумбурное и левостороннее. Так что лучше выбирать сертифицированных водителей, а не какого-то бешеного подростка. Ну и шлем попросить.

Но, пожалуй, самый колоритный транспорт Кении — матату. Это микроавтобусы, которые много где в Африке выполняют роль главного общественного транспорта. Они похожи на привычные нам в Украине маршрутки, но тут каждый водитель считает своим долгом раскрасить свое матату максимально безумно.

Здесь намалеваны какие-то местные рэперы, там Криштиану Роналду на весь борт, тут ему Месси на капоте дорогу не уступает. Я видел сильно потрепанное матату ярко-фиолетового цвета, на котором было написано "кадиллак суперметро". Что это может значить, непонятно, но атмосферу роскоши, конечно, задает. В общем, транспорт в Кении — это какая-то передвижная выставка наивного искусства.

В Найроби есть много знаменитых парков, по которым точно стоит прогуляться. В одном из них в 80-х и 90-х решили построить кучу всяких комплексов. И борьбу против этого возглавила активистка по имени Вангари Маатаи. Было очень серьезное противостояние, ее вовсю поливали грязью и арестовывали, и драки с местными титушками были. Но в итоге она победила и даже потом стала первой африканской женщиной, которая получила Нобелевскую премию мира. Так что по паркам стоит пройтись хотя бы в ее честь.

Также в Найроби появился особый кенийский стиль музики под названием "бенга". Это смесь местной музыки и карибской эстетики, которая родилась лет 60 назад. Чтобы чуть больше проникнуться атмосферой, послушайте одну песенку бенга. Исполняет ее один из самых знаменитых бенга-артистов — Омонди Лонглилло.

Момбаса

Это второй по величине город Кении, и находится он прямо на берегу Индийского океана. Точнее, даже в океане, потому что располагается на коралловом острове около берега. Поэтому заезжать нужно либо на пароме, либо через дамбы. Из-за этого будьте готовы к пробкам.

Но даже без пробок в Кении все не очень торопливо. И это странное сочетание: вроде шумно и сумбурно, но при этом все довольно расслаблены и не сильно обязательные. И вообще слова, которое вы будете чаще всего слышать, — это "джамбо", что-то вроде "привет" или "салют", и "акуна матата" — то есть "все хорошо, никаких проблем". "Джамбо", "акуна матата" — все, на суахили вы знаете главное.

В Момбасе есть удобный порт, и его столетиями друг у друга захватывали арабы, португальцы, турки, британцы и все, кто мог. Поэтому логично, что одна из главных достопримечательностей — это крепость. Точнее, форт под названием "Иисус", который в конце 16 века построили португальцы. У него необычная планировка: если посмотреть на форт сверху, то он по форме как фигура человека.

От форта Иисус обычно начинают или заканчивают прогулку по старой Момбасе. Узкие улочки, невысокие дома в арабском стиле, на каком-то сарае вывеска "Аптека". Иногда попадаются люди, которые прям посреди улицы блинчики жарят или рыбу разделывают. Колорит.

Но самое любопытное, что одна из достопримечательностей старой Момбасы — это мечеть. Старинная, ей уже почти полтысячелетия, и называется она "Мандры". А вообще символом города считается монумент в виде огромных искусственных слоновьих бивней, которые как бы возвышаются над дорогой в виде буквы М.

В Момбасе можно заехать в центр народных ремесел Боломбулу и набрать там сувениров. Большинство из них сделаны довольно просто, но в этом и обаяние. Сложно удержаться и не купить какой-нибудь стакан из рога буйвола, барабан, масайское копье, щит или еще что-то.

Еще Кения — это жаркая плавательная страна. Индийский океан в районе экватора очень теплый, а пляжей навалом и на любой вкус. Одним из лучших считается Диани Бич — это недалеко от Момбасы, где-то 20 км.

У Момбасы, кстати, тоже есть свое звучание благодаря группе Mombasa Roots. Их песня Disco Chakacha 1987 года стала хитом в Кении.

Многие говорят, что в Кении действительно вкусные чай и кофе. Кроме того, довольно неплохие джин и виски. Но мне больше всего понравился ром, вот он прям хорош. Обязательно попробуйте ананасовый. Еще Кения — это фрукты. В первую очередь, манго и ананасы, и они очень дешевые. Например, за 4 огромных "мангища" я заплатил примерно гривен 20.

Самое популярное национальное блюдо называется "ньяма чома" — это жареное мясо козы. Главный салат — это качумбари: смесь помидоров, лука и перца чили, иногда лайм, кинза, а совсем уж иногда добавляют водку или джин.

Также есть угали — это такое месиво из кукурузной муки. Это блюдо настолько важное для весомой части Африки, что его даже включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. А еще в Кении есть рестораны, где подают крокодила или верблюда. В качестве дегустации это любопытно, хотя вкус на любителя.

Я думаю, что это один из самых интересных опытов, который может сейчас получить путешественник. И сегодня сафари уже не для охоты, а общения с природой. Ты садишься в специальную машину и едешь по заповеднику, а вокруг тебя львы, бегемоты, слоны, леопарды, носороги, гиены, антилопы гну, страусы, фламинго…

Хотя экзотической для нас живности в Кении столько, что от нее никуда не деться и без сафари. Например, мы однажды заселились в отель, пришел какой-то масаи и говорит: "Пойдем гулять". Мы вышли за небольшую калитку от своих бунгало и через десяток метров наткнулись на трехметрового крокодила, который грелся на солнышке. А потом еще на одного и еще. И масаи такой говорит: "Давайте подождем, с нами автоматчик пойдет, а то мало ли, вдруг лев или слон". И показывает на свое копье: "Я им, кстати, 5 львов убил, которые на мое племя нападали".

А потом автор с друзьями завтракали, пока в паре десятков метров от нас плескались и хрюкали бегемоты. А в другом отеле из окон был вид на саванну, где важно бродили слоны и тусовались пеликаны с фламинго. А еще именно в Кении проходит часть одной из величайших миграций планеты, когда миллионы антилоп гну каждый год путешествуют вслед за дождями. В общем, вся Кения — один гигантский зоопарк с экзотикой.

Кения — это экватор. Поэтому тут только два времени года — сухое и дождливое. Сезоном считается период с конца осени и до марта. Но океан хорош в любое время года. На побережье очень жарко. Еще учитывайте, что в океане довольно сильные приливы и отливы. А столица Найроби, например, находится на высоте примерно 1,5 тыс. метров, там попрохладнее.

От Украины до Кении напрямик примерно 7 тыс. км, это много. Но в Украине есть чартеры прямо до Момбасы. Для жилья есть и буржуазные отели, и бунгало посреди национальных парков, и недорогие хостелы. Кстати, розетки в Кении британского образца, то есть нужен адаптер.

Когда-то давно, когда автор впервые летел в Норвегию, его подруга сказала: "Осторожно, не порежь глаза об красоту". И потом Марченко понял, о чем она говорила: "это очень суровые и живописные пейзажи. В Кении возникает немного похожая, но другая эмоция. Ты не режешься о красоту, а как бы плавишься от нее".

В Кении нужно побывать обязательно, чтобы увидеть космические рассветы и закаты над океаном и искупаться в нем. Чтобы повизжать от восторга, когда прямо перед тобой из саванны выходит слон или жираф. Чтобы поболтать с масаи о том, как лучше удирать от льва. И просто, чтобы влюбиться в эту невероятную экзотическую и красивую страну.