Как можно скорее. Стюардесса сказала, что нужно сделать первым делом после посадки в самолет

Бортпроводница с двухлетним стажем Арина Блум рекомендует пассажирам самолета сразу после посадки на рейс сделать одну важную вещь, которая может сохранить здоровье. Стюардесса советует первым делом продезинфицировать свой поднос (столик).

Как пишет Іnsider, Блум просит сделать это, как только вы уложили ручную кладь и пристегнулись на сиденье. Так как после размещения в своем кресле у пассажиров мгновенно появляется желание прочесть книгу или выпить чая.

"Моя авиакомпания не просто так раздает маленькие спиртовые салфетки во время посадки. Просто быстро протрите поднос, когда садитесь", – сказала стюардесса.

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По ее словам, бортпроводники предупреждают, что помимо рисков, связанных с полетами в эпоху COVID, существует ряд других причин, по которым следует дезинфицировать свой стол.

"Вы можете подумать, что люди только ставят напитки на подносы в спинках сидений, но человек до вас мог спать на них или использовать для смены подгузников ребенку. Я видела, как люди ставили босые ноги на столики с подносами", – добавила член экипажа.

Между тем, ее слова подтверждены исследованием, проведенном в 2015 году веб-сайтом по планированию путешествий Travelmath. Тогда были взяты образцы с поверхностей на четырех рейсах, выполняемых двумя крупными перевозчиками США .

Кроме того, исследование обнаружило и другие области самолета, заполненные бактериями. Это – верхние вентиляционные отверстия и пряжки ремней безопасности, а также ванные комнаты.

Хотя эксперимент показал, что кнопки смыва в унитазах содержали в восемь раз меньше бактерий, чем на тумбочках со спинками сидений.

Однако доктор медицинских наук, профессор профилактической медицины в Университете Вандербильта в Нэшвилле Уильям Шаффнер говорит, что даже если вы тщательно продезинфицируете пространство вокруг своего кресла, то другие части самолета, кишащие микробами, все равно останутся за пределами влажных салфеток. Поэтому он рекомендует тщательно мыть руки.

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