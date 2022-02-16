Бывшая бортпроводница назвала 10 вещей, которые нельзя делать во время полета

Стюардесса с двухлетним стажем на внутренних и международных рейсах, которая видела разное поведение в самолетах, рекомендует не делать некоторые вещи в полете. Они могут подвергнуть опасности как самого виновника, так и других пассажиров.

Как пишет Insider, бортпроводница назвала 10 запрещенных вещей во время авиарейса. Ниже приводим их список.

Не воровать спасательные жилеты. Оказывается, многие считают это сувениром и тайком прячут в сумку. Но таким образом люди подвергают риску других пассажиров, практически лишая их права на жизнь.

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Не оставлять унитаз несмытым. Однажды грязный туалет загорелся, поэтому очень важно оставлять после себя чистую уборную.

Не стоит принимать снотворное в самолете. Бортпроводники переживают за своих пассажиров. Как-то стюардесса подумала, что человек без сознания, и попыталась его разбудить, привлекая к этому процессу множество людей. В итоге оказалось, что он попросту принял снотворное.

Не берите в самолет слишком много багажа. Во-первых, это дополнительный стресс для самого пассажира, как физический, так и психологический. Также в самолете трудно найти место для множества сумок.

Никогда не употребляйте личный алкоголь на борту. Таким образом можно подвергнуть себя риску запрета перелетов в других авиакомпаниях. Стюардесса отмечает, что они все видят и знают.

Члены экипажа не могут помочь вам разместить ручную кладь. Сумка должна помещаться на верхней полке или под сиденьем. Но бортпроводники не обязаны помогать пассажирам.

Не ходите в туалет, когда стюардессы проводят демонстрацию безопасности. Перед взлетом можно сходить в туалет. Но не в то время, как бортпроводники проводят демонстрацию безопасности. Эти знания могут спасти вам жизнь. Важно оставаться на местах, пока не погаснет знак "Пристегните ремни". А в экстренной ситуации просто вызовите стюардессу.

Всегда протирайте поддоны спинок сидений перед их использованием. Никто не знает, кто и как сидел на месте до него. Поэтому лучше перестраховаться.

Никогда не ходите в туалет без обуви. Ванная комната – самое грязное место в самолете. Наверняка жидкость, которую вы видите на полу, не просто вода.

Не молчите, когда вам плохо. Никто не знает, чем может обернуться обычное головокружение или паническая атака. Поэтому всегда нужно сразу звать на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть несколько кодовых фраз, которыми пользуются члены экипажа авиалайнера, чтобы не расстраивать пассажиров.