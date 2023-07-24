Забудьте об этих напитках и еде в путешествиях: ошибки, которые могут стоить здоровья

Планируя поездку заграницу, вы наверняка представляете, что ваш отдых будет идеальным. Очень досадно, если эти представления разрушают некоторые незапланированные неприятности, например, диарея, тошнота и рвота или желудочные спазмы. Тем не менее, проблемы с пищеварением в поездках намного распространеннее, чем хотелось бы.

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По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, диареей в путешествиях заболевают от 30% до 70% туристов, в зависимости от того, куда и когда они едут. На это влияет ряд факторов. Например, желудок может не принять незнакомую еду или непривычную обработку пищи. Сюда же можно отнести смену часовых поясов и климатических условий, которые ослабляют иммунную систему, а также отсутствие санитарных условий или загрязнение питьевой воды. Проблемы с пищеварением, пускай и не всегда, но очень часто можно предотвратить, если придерживаться простых правил. На портале Huffpost перечислили еду и напитки, которые лучше избегать, когда вы едите на отдых в другую страну.

Сырая рыба и мясо

По словам дипломированного диетолога Ванессы Риссетто, сырое мясо и морепродукты – это "большой минус". Туристы не могут определить, откуда они взялись, как долго хранились и как с ними обращались. Стейки с кровью, тартар, суши, севиче или сырые морепродукты, а также неправильно приготовленные мясо и рыба могут увеличить риск заражения бактериями, паразитами или вирусами.

Свежие фрукты и овощи

По словам Риссетто, свежие фрукты и овощи, которые давно лежат на столе, могут привлечь микробов, а те в свою очередь – вызвать заболевания. Если есть возможность, отдавайте предпочтение приготовленным продуктам, так как они прошли термическую обработку и температура в них достаточно высока, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Если вы все же собираетесь есть свежие фрукты и овощи, то они наиболее безопасны, когда их моют питьевой водой и очищают от кожуры. Кроме того, выбирайте фрукты и овощи с толстой кожурой – например, бананы, апельсины или авокадо, кожура которых не предусмотрена для употребления.

Молочные продукты

Пастеризованное молоко и молочные продукты из герметичных контейнеров обычно безопасны для употребления. Однако непастеризованные продукты, включая сыр, йогурт или мороженое, с большей вероятностью могут содержать опасные микроорганизмы, такие как листерия, сальмонелла или кишечная палочка. Также следует избегать молочных продуктов, которые хранились при комнатной температуре или были оставлены без присмотра, например, сливки для кофе.

Водопроводная вода

Загрязненная вода – одна из основных причин диареи путешественников. Поскольку патогенные микроорганизмы не видны невооруженным глазом, трудно определить, безопасна ли вода для питья. Если вы не уверены в безопасности воды, пейте бутилированную воду с заводской герметичной крышкой и удаляйте лед из напитков. Можно также кипятить воду не менее минуты. Будьте осторожны, не глотайте воду в душе и используйте бутилированную воду для чистки зубов.

Некоторые виды уличной еды

Пробовать еду у уличных торговцев – интересный способ познакомиться с местной кухней, однако некоторые из них могут не придерживаться тех же правил безопасности (например, мытья рук и проверки температуры продуктов), что и рестораны. Всегда лучше избегать продуктов и напитков, которые, судя по всему, давно лежат на столе. Горячие и приготовленные прямо с гриля продукты, скорее всего, более безопасны.

Что делать, если вы заболели во время путешествия?

Если, несмотря на все ваши усилия, вы все-таки столкнулись с диареей или другими проблемами пищеварения в путешествии, есть также ряд советов, которые помогут облегчить процесс лечения.

Не забывайте пить и обратитесь к врачу. Диарея и рвота могут привести к обезвоживанию организма, поэтому пейте много бутилированной воды или других безопасных жидкостей. Примите безрецептурное лекарство. Противодиарейные препараты, такие как лоперамид (Имодиум), или препараты против тошноты, такие как дименгидринат (Драмамин), помогают облегчить симптомы. Однако сначала проконсультируйтесь с медицинским специалистом, особенно если вы принимаете другие лекарства, а лучше обратитесь к врачу.

Если симптомы не проходят, они выражены сильно, или у вас высокая температура, кровавый стул и обезвоживание, обратитесь за медицинской помощью. Конечно, никто не хочет заболеть во время путешествия. Но помните, что проблемы с пищеварением могут настигнуть вас в любом месте.

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