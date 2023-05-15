Врата в ад и старейший замок с привидениями: мистические места, которые обожают туристы

Загадки всегда привлекали людей. Дома с привидениями, проклятые леса, неизвестные круги на поле – все это вызывает одновременно восторг и жуткое чувство внутри. Самые мистические места мира в подборке OBOZREVATEL.

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Замок Чиллингхем (Великобритания)

Наверное, этот замок можно назвать самым старым из всех проклятых домов мира. Его построили в далеком XII веке, а уже в Средневековье в подвалах этого каменного сооружения замучили сотни людей. Да и без того здесь погиб не один невиновный.

Чаще всего посетители замка говорят о привидении сияющего мальчика. Он будто бы появляется ночью в розовой комнате и очень громко кричит. Легенда о нем имеет реальную подоплеку, ведь в стенах этого дома во время ремонтных работ нашли скелеты взрослого мужчины и маленького мальчика. Скорее всего, они были замурованы заживо, ведь вокруг них хорошо просматривались оставленные ими же царапины. Даже думать не хочется, что с ними произошло.

Не менее жуткие события происходили в местной темнице. Это небольшая комната без окон и дверей, в которую можно было попасть только через небольшое отверстие в стене. Именно через него пленников со сломанными руками и ногами забрасывали внутрь и оставляли умирать. В начале прошлого века власти Великобритании приказали убрать оттуда все трупы, кроме последней замученной девочки. Ее скелет все еще могут увидеть посетители замка.

Хамберстон (США)

В конце XIX века этот город быстро разрастался. Сюда приезжали сотни желающих подзаработать, чтобы устроиться на предприятие по добыче селитры. Дома и магазинчики появлялись здесь с бешеной скоростью. Однако все это длилось недолго.

Во время Великой депрессии компания, на которой, по сути, держался весь населенный пункт, обанкротилась. Не имея других вариантов работы, местные жители стали потихоньку разъезжаться.

Это официальная причина, почему Хамберстон буквально за несколько лет исчез с карты США. Но есть и другая версия. Поговаривают, что из-за отсутствия денег многие жители этого населенного пункта покончили с собой и сейчас их души ходят по улицам в поиске покоя.

Еще жутче становится, когда узнаешь, что большинство могил на кладбище Хамберстона и в самом деле открыты, ведь их обокрали грабители.

Долина смерти (США)

К счастью, здесь никто не умер (по крайней мере, официальных записей об этом нет) и привидения здесь тоже не слоняются. Чего не скажешь о камнях, которые сами по себе передвигаются по глиняной поверхности давно высохшего озера Рейстрэк-Плайя.

Учёные долгое время не могли разгадать эту загадку. Как только это не объясняли простые люди. Ввязали сюда инопланетян, теории заговоров, магнитное поле и паранормальные явления. Но разгадка была гораздо проще.

В 2014 году группа ученых разместила в разных участках этой зоны камни, весом от 5 до 15 килограммов с навигационными датчиками, поставили вокруг камеры и начали наблюдать. Как оказалось, в морозные ночи земля покрывается очень тонким льдом, который немного передвигается из-за действия ветра и тянет за собой камни со скоростью 2-5 метров в минуту.

Однако приверженцев этой теории оказалось немного. Большинство людей все равно считают, что здесь происходит что-то сверхъестественное, а ученые и власть просто скрывают от них настоящую информацию.

Лес Аокигахара (Япония)

Наверное, в мире больше нет ни одного леса, где была бы установлена огромная вывеска с надписью: "Ваша жизнь – ценна". Дело в том, что здесь среди деревьев ежегодно находят до 100 покончивших с собой людей.

Японцы считают, что в Аокигахара живут злые духи, убеждающие людей уходить из жизни. Все, кто заходят в лес с плохими мыслями, отсюда уже не возвращаются.

Хуже всего то, что тела большинства погибших здесь людей до сих пор не нашли. Связано это прежде всего с очень большой площадью зеленой зоны у подножия горы Фудзи – более 35 квадратных километров. При этом местные лесники очень ответственно относятся к поисковым работам. Они обходят каждый участок леса, а найдя погибшего на руках переносят его на станцию неподалеку, ни на минуту не отходя от тела, чтобы его душа не потерялась среди деревьев и не превратилась в злой дух.

Дарваза (Туркменистан)

Если в мире есть врата в ад, то они находятся именно здесь. Горящий 60-метровый кратер уже более 50 лет вызывает одновременно восторг и непреодолимый страх. Кажется он будет гореть вечность. А началось все с простой ошибки.

В 1971 году группа ученых из СССР обнаружила в этом месте скопление газа. Было принято решение бурить скважину, но вскоре после начала работы рабочие наткнулись на пустоту и земля резко обрушилась. Возникла угроза большой утечки газа. Ученые и руководители проекта в срочном порядке приказали поджечь кратер, чтобы сжечь весь газ. Они думали, что этот процесс займет несколько дней, но огонь полыхает до сих пор.

Власти Туркменистана недавно намеревались закопать кратер, но это невозможно, пока весь газ не сгорит. Потушить его или засыпать просто невозможно с технической точки зрения. Так что остается только ждать.

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