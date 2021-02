В Италии собака спасла жизнь хозяину, неделю лежавшему с переломом в горах

В Италии зафиксировали случай, когда собака спасла жизнь человеку. На этот раз питомец помог выжить своему хозяину после того, как тот сломал ногу и неделю лежал с переломом в горах.

Как оказалось, это был первый самостоятельный поход в горы 33-летнего путешественника - он имел уже небольшой опыт хождения по горам, сообщает Euronews. Через некоторое время возлюбленная туриста начала волноваться и обратилась за помощью в службу спасения горного района Фриули.

Итальянца нашли в горах – он лежал у ручья и был накрыт листьями для того, чтобы согреться. Его заметили с вертолета спасатели и увидели рядом с ним питомца – пса по кличке Эш. По словам альпиниста, собака спасла ему жизнь, поскольку питомец не отходил от него, охранял и согревал.

#FriuliVeneziaGiulia, Venzone: un trentatreenne di Trieste è stato tratto in salvo questa mattina nelle Prealpi Giulie dopo aver trascorso, ferito, sette notti in quota all'addiaccio. Qui i dettagli dell'intervento e come l'uomo è riuscito a sopravvivere: https://t.co/jz7wAplqCf pic.twitter.com/MWCINTDaax