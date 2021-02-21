В Италии собака спасла жизнь хозяину, неделю лежавшему с переломом в горах

Obozrevatel
Obozrevatel
Журнал
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В Италии собака спасла жизнь хозяину, неделю лежавшему с переломом в горах

В Италии зафиксировали случай, когда собака спасла жизнь человеку. На этот раз питомец помог выжить своему хозяину после того, как тот сломал ногу и неделю лежал с переломом в горах.

Как оказалось, это был первый самостоятельный поход в горы 33-летнего путешественника - он имел уже небольшой опыт хождения по горам, сообщает Euronews. Через некоторое время возлюбленная туриста начала волноваться и обратилась за помощью в службу спасения горного района Фриули.

Итальянца нашли в горах – он лежал у ручья и был накрыт листьями для того, чтобы согреться. Его заметили с вертолета спасатели и увидели рядом с ним питомца – пса по кличке Эш. По словам альпиниста, собака спасла ему жизнь, поскольку питомец не отходил от него, охранял и согревал.

По данным службы спасателей, турист был полностью истощен, но в сознании – его доставили в больницу, а за питомцем ухаживают спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай. Домашний питомец уничтожил паспорт своей хозяйки Фан Чжуань накануне ее поездки в Ухань, где как раз был разгар COVID-19.

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