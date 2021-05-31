В Египте снимут карантинные ограничения: названа дата

С 1 июня власти Египта решили снять карантинные ограничения работы магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов. Если раньше они были вынуждены закрываться в 21:00, то теперь смогут работать до полуночи.

Об этом сообщает издание Egypt Today со ссылкой на решение правительства. Однако инсайдеры уточняют, что в то же время власти страны продлили запрет на проведение массовых собраний в мечетях, в частности празднований и похорон. Свадьбы же можно отмечать только на улице.

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Напомним, что в 2020 году доходы от туризма (до 15% ВВП) в Египте упали на 70%. В мае встране ввели жесткий карантин, закрыв торговые центры, рестораны, а также пляжи и парки.

Также египетские власти снова начала взимать въездной визовый сбор. Теперь каждому туристу придется заплатить $25 – онлайн или по прилету в аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые популярные курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх отличаются друг от друга пляжами и заходом в море. Если в первом они песчаные и мелководье возле берега, то во втором – они с коралловым рифом, поэтому у большинства отелей есть понтоны и вход в море иногда возможен только с них.