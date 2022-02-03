Топ-5 туристических трендов 2022 года: от экотуризма до внутренних путешествий

Пандемия в последние годы полностью изменила сферу туризма. Известные направления подолгу закрывались, на арену выходили новые курорты, а люди все больше предпочитали экологически ответственные путешествия.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook поделилась собственным видением последних трендов сферы: "Без преувеличения, 2021 год стал точкой отсчета в основании новой культуры путешествий. Привычное понимание странствий изменилось, как и сама индустрия". Марьяна выделила несколько основных изменений. Главные из них в подборке OBOZREVATEL .

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Увеличение доли внутренних путешествий

В связи с усложнением процедуры пересечения границ многие люди в 2021 путешествовали по своим странам. Это, конечно, положительно отразилось на развитии внутреннего туризма. По мнению Марьяны Олеськив, этот тренд проявит себя и в 2022 году. Это подтверждает исследование Всемирного совета по путешествиям и туризму. Оно показывает, что почти половина опрашиваемых собирается и дальше отдавать предпочтение локальным турам.

Уменьшение среднего возраста туристов

Практика показывает, что молодежь адаптировалась к новым условиям быстрее и лучше. Поэтому именно она чаще всего уезжала в путешествия во время пандемии. При этом практически вся организация туров проходила онлайн через системы бронирования. Кстати, самой популярной платформой, вдохновлявшей на путешествия, стал Instagram.

Предпочтение длительным путешествиям

Из-за введения огромного количества карантинных ограничений, кратковременные путешествия утратили свою актуальность. Тем более что многие страны требуют проходить обязательную самоизоляцию по прибытию от 2 до 14 дней. Поэтому в последнее время все больше людей выбирает туры, которые длятся более 10 дней. Кроме того, повысилось и количество коротких локальных путешествий. Для них выбирают лесные зоны и отдаленные курорты среди природы.

Быстрое развитие экотуризма

С 2019 года доля людей, выбиравших для отпусков гостиничные комплексы на территории национальных парков, выросла на 37%. Также часто туристы останавливались в сельской местности, малонаселенных регионах и заповедниках. Это может быть связано с быстрым увеличением популярности экологически ответственного туризма. Это течение пропагандирует сознательные путешествия и пользование услугами объектов, которые используют альтернативные источники энергии и минимально вредят окружающей среде.

Появление филантуризма

По словам Марьяны Олеськив, филантуризм – это "естественная эволюция волонтерского туризма". Суть течения состоит в том, чтобы выбирать для отдыха малоизвестные направления. Это делается для поддержки местных общин и бизнеса. Это оказывает положительное влияние на развитие локальной экономики.

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