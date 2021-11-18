Какие подарки лучше не привозить из путешествия: топ-5 вариантов

Каждый отдых, связанный с путешествиями и посещением новых мест и надолго остается в нашей памяти. Забрать с собой кусочек новых впечатлений и подарить его близким или друзьям – именно этим руководствуемся мы, покупая подарки или сувениры. Но каждая ли вещь, привезенная из путешествия, достойна внимания и доставит удовольствие владельцу?

OBOZREVATEL собрал для вас подборку того, что стоит или не следует привозить в подарок из отпуска.

Национальная одежда

На первый взгляд, идея с национальным нарядом интересна, но на самом деле она хороша разве что для фото на память. Национальная одежда со всеми атрибутами не может стоить дешево, а, заплатив за нее дорого, вы или ваши родные вряд ли оденете ее куда-нибудь, кроме карнавала или вечеринки. Остальное время она будет просто лежать на полке.

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Если вы выбираете сувенир для себя, то можно смело покупать. Но если вы хотите порадовать кого-нибудь из близких, то это не самый лучший вариант. Дом каждого имеет неповторимый стиль и наполнение, поэтому можно просто не угадать, как ваш подарок впишется в интерьер и сможет ли порадовать хозяина.

Если вы приобрели в подарок какое-нибудь профессиональное или известное издание, которым заинтересованы ваши друзья или вы сами, то это замечательно. Но обычные открытки или проспекты с экскурсий станут лишь лишним хламом в доме и быстро перекочуют если не на помойку, то на дальнюю полочку шкафа.

Декоративная косметика, даже очень высокого качества, все же вещь довольно индивидуальная и деликатная. Если у вас нет конкретного заказа на продукт известного бренда, лучше воздержаться от такого подарка, ведь он может просто не подходить вашим друзьям, а это оставит неприятный осадок как у вас, так и у них.

Конечно, если вы планируете порадовать очень близкого и родного человека, вкусы которого вы хорошо знаете, это отличный вариант. Но дарить дорогие подарки друзьям или знакомым не стоит, ведь вы ставите их в неудобное положение, когда они должны чем-то отблагодарить вас. К тому же известно, что самый дорогой подарок – это внимание и искренность.

Магниты

Актуальность этого сувенира остается неизменной. Просто, недорого и со вкусом. На сегодняшний день выбор магнитов разных форм, цветов и стилей позволяет удовлетворить даже самого взыскательного туриста, а приятное упоминание о путешествии будет еще долго радовать глаз по возвращению.

Особенно будут рады такому подарку женщины, ведь он будет не только подчеркивать естественную привлекательность хозяйки, но всегда будет напоминать о внимательном и теплом отношении дарителя. Особую пикантность добавляет и то, что привезенное из путешествия украшение всегда остается эксклюзивным.

Конечно, в каждом путешествии мы стараемся отведать что-то новое и колоритное. Некоторые продукты становятся визитной карточкой той или иной страны. При правильной транспортировке разнообразные виды сыра, бутылка вина известной марки или лакомства станут лучшим подарком близким и позволят вам вместе погрузиться в теплые воспоминания о путешествии.

Косметика известных брендов пользуется спросом по всему миру. А вот приобретение ее в стране, где она собственно и производится, является залогом высокого качества, и цена может быть приятнее. Эфирные масла, натуральные мыла или духи станут хорошим подарком и запомнятся надолго.

Обычно посуду с национальной символикой можно купить на любой раскладке сувениров, но обычная чашка или тарелка с видами путешествия вряд ли станет хорошим подарком. Если вы действительно хотите порадовать близких или себя, присмотритесь к посуде из изысканного материала (фарфора или дорогого стекла), с чеканкой или ручной работы. Такое произведение искусства обязательно станет украшением вашего дома и будет напоминать о замечательных моменты путешествия.

Путешествуйте, коллекционируйте воспоминания и впечатления, берегите в памяти счастливые минуты, а сувениры пусть еще долго напоминают вам об отпуске!