Стюардесса рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета

Популярная стюардесса и звезда в TikTok Сандра Джини Квон рассказала подробно, как выбрать лучшие места на борту самолета. Девушка записала видео-инструкцию для пользователей сети.

Соответствующим роликом Квон поделилась в своем TikTok-аккаунте. Так, в видео стюардесса заявила, что самыми комфортными в салоне эконом-класса являются четыре кресла: С, D, А и G на 49 ряду.

Также девушка уточнила, что, к примеру, места возле иллюминатора не подходят тем, кто испытывает неудобства из-за того, что может контактировать с другими пассажирами. А места в среднем ряду не удобны ввиду тесноты и соседства пассажиров по обе стороны.

Помимо этого, Квон рассказала, что в 41-м и 57 рядах, которые являются последними на борту, не опускаются спинки кресел. А на 30-м и 44-м местах пассажиры не смогут разместить ручную кладь из-за расположения аварийных выходов. Ряды с 44-го по 48-й могут доставить дискомфорт, поскольку в близи находятся туалетные комнаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса рассказала, как выжить при пожаре в самолете.