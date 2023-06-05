Собираем чемодан в путешествие: что нужно взять и как ничего не забыть

Не будем говорить о том, как важно правильно собрать вещи в поездку. Вы и без нас об этом знаете. Однако многие даже очень опытные туристы до сих пор кладут в чемоданы кучу хлама, а потом еще и переплачивают за сверхбольшой вес своих сумок.

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Документы

Прежде всего, нужно сложить документы. И вот вам лайфхак: сделайте еще пакет всех копий и положите его отдельно от основных вещей. В случае, если потеряется чемодан или у вас украдут сумку, у вас будет подтверждение своей личности и вы сможете обратиться в правоохранительные органы и консульства за помощью.

Какие документы следует взять:

паспорт;

загранпаспорт;

страховой полис;

идентификационный код;

билеты на поезд;

бронирование гостиницы;

водительское удостоверение (при наличии).

Если вы путешествуете с ребенком, то не забудьте о свидетельстве о рождении и нотариально заверенном согласии одного из родителей.

Деньги

Следующий пункт, который тоже часто вылетает из головы – это наличные деньги. Позаботьтесь заранее, чтобы запастись деньгами в валюте страны, в которую вы едете. Не обязательно снимать с карты все подчистую, но хотя бы 25% всего бюджета путешествия лучше перевести в кэш.

Не забывайте, что в некоторых странах для въезда требуется выписка из банка за 6 месяцев. Лучше подготовьте ее заранее.

Медикаменты

Это самый трудный, но и самый важный пункт. Каждая страна имеет свои ограничения по перевозке медикаментов. Если вы на постоянной основе должны принимать какие-то лекарства, обратитесь к своему семейному врачу, чтобы он вам выписал специальную справку. Кроме того, не забудьте взять с собой обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие препараты. Также в вашей аптечке должны быть средства от ожогов, укусов насекомых, антисептики, вата и бинт.

Средства гигиены

Конечно, большинство отелей предоставляют бесплатные гигиенические наборы. Но все же лучше взять с собой туристические миниатюрки, чтобы потом не жалеть. Уложите в чемодан туалетную бумагу или салфетки, средства для женской гигиены, зубную пасту и щетку, дезодорант, мыло, бритву, шампунь, ватные диски.

Не забывайте, что в самолет нельзя брать тару для жидкости с объемом более 100 мл. Под запрет подпадают даже духи, средства для снятия макияжа, гели для душа и т.д.

Одежда и обувь

На данном этапе большинство туристов допускают одинаковые ошибки. Первая из них – собрать в чемодан весь шкаф и надеяться, что все пригодится. Опыт показывает, что на неделю вам достаточно 3-4 набора одежды. Лучше всего взять 4 верха и два низа, а затем все комбинировать.

Это правило касается и обуви. Вам не нужно 10 пар кроссовок. Это лишний вес, который вам придется носить.

Не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и нижнее белье. Хорошо запастись компрессионными носками, которые облегчат перелет и минимизируют усталость ног.

Гаджеты

Здесь вы и сами все знаете. Положите в сумку powerbank, зарядное устройство и наушники. Советуем также захватить фонарик, он может пригодиться в пути.

Если вы не уверены в безопасности страны, в которую направляетесь, можете заранее приобрести портативную сирену. Это очень удобная вещь в форме брелока, нажав который срабатывает громкая сигнализация, которая привлекает внимание людей и может вас спасти от преступников.

Как ничего не забыть

Чтобы сложить все необходимое и ничего не забыть, следуйте этим рекомендациям:

заранее создайте список вещей, которые вы собираетесь взять с собой (не торопитесь и проанализируйте все, что вы вписали);

пакуйте чемодан по меньшей мере за сутки до начала путешествия, чтобы иметь возможность докупить необходимые вещи и не делать все наспех;

имейте под рукой весы, чтобы взвесить чемодан после того, как вы его соберете (возможно, это вас побудит вытащить утюг, девятнадцатую пару обуви или еще какую-то "сверхважную" вещь;

попросите помощи у близких: покажите им ваш список и посоветуйтесь, не забыли ли вы ничего;

за несколько часов до поездки еще раз все проверьте, чтобы потом не беспокоиться.

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