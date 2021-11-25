Самые роскошные казино мира: в каких городах можно сорвать куш

Казино – популярное в мире развлечение, держащее свои позиции еще с середины прошлого века. Конечно, возможность выиграть миллион всегда привлекала людей. OBOZREVATEL собрал 5 самых известных комплексов, где играют миллионеры.

Этот небоскреб уходит в гору на целых 225 метров. На момент строительства он был самым большим казино в мире. На территории комплекса размещены огромная игровая зона, 3 тысячи гостиничных номеров элит-класса, развлекательная арена на 15 тысяч зрителей, 30 ресторанов, некоторые из которых имеют международные награды, 350 магазинов и конференц-зал.

Однако, именно казино сделало The Venetian Macao известным и популярным далеко за пределами страны. Сюда приезжает мировая элита, чтобы провести вечер на закрытой территории без камер и лишних глаз. Попасть простому прохожему в центр не так уж просто. Охрана отеля круглосуточно контролирует всю территорию и отвечает за безопасность гостей. Есть мнение, что руководство комплекса как-то связано с китайской мафией. Однако официально этот факт не подтвержден.

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Гостиничный комплекс занимает территорию площадью 870 тысяч квадратных метров. Большая часть центра посвящена разнообразным развлечениям. Среди них, конечно, казино. На входе в игровой зал нужно сразу открыть свой депозит. По разным источникам, ставки начинаются с сумм от 3 до 15 тысяч долларов. Все время для гостей показывают разные шоу, выступают звезды и легендарные коллективы.

Один из этажей отведен под частную коллекцию произведений искусств хозяина гостиницы – мультимиллиардера Стива Винна. Жемчужиной выставки считается оригинал картины Пабло Пикассо "Le Rêve". Кстати, поначалу Wynn Las Vegas хотели назвать в честь этого шедевра. Но в последний момент владелец комплекса передумал.

В этот игровой зал может попасть кто угодно, но только до 14 часов. Дело в том, что до обеда Casino de Monte Carlo работает как туристический объект. Здесь проводят экскурсии и рассказывают историю популяризации казино в Монако. В два часа сюда приезжают профессиональные игроки со всей страны и начинают делать свои ставки.

Чтобы попасть за стол, нужно пройти жесткий дресс-код и доказать наличие необходимой суммы. К слову, жителей Монте Карло в казино не пускают. В городе действует целый ряд запретов, защищающих жителей от игровой зависимости.

На строительство этой гостиницы ушло 8 миллиардов долларов. Неудивительно, что уже больше 10 лет она считается самым роскошным развлекательным центром мира. Здесь расположены магазины, рестораны, концертные и конференц-залы, фитнес-центр, несколько выставок, театр и музей. Казино Marina Bay Sands имеет 500 столов и 1600 игровых автоматов. Это автоматически делает его самым большим в мире.

Интересно, что через весь комплекс проходит настоящий канал, по которому курсируют сампалы. Гости отеля могут проплыть на лодках вдоль брендовых магазинов, как в Венеции.

Курорт занимает целый остров на Багамах. На нем воспроизведена атмосфера потерянной Атлантиды, где люди живут рядом с животными и рыбами, царит гармония и счастье. На территории комплекса расположен один из крупнейших в мире аквапарков, пронизывающий весь отель. Наряду с этим – своеобразный океанариум с представителями 250 видов морских жителей.

Весь центр построен на территории казино, когда-то принадлежавшего Дональду Трампу. Игровые залы до сих пор считаются одной из изюминок этого курорта. Здесь представлены разные развлечения для настоящих ценителей философии "жизнь на полную".

Напоминаем, что страсть к азартным играм может привести к развитию игромении, которая во всем мире считается психическим расстройством.

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