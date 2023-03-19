Самые популярные дома в Instagram Airbnb: их выбрали пользователи

Благодаря популярным ресурсам аренды жилья мы можем вдохновляться невероятными апартаментами из разных частей планеты. Более того, мы теперь имеем возможность в них останавливаться. В Instagram сервиса Airbnb каждый день попадает необычное жилье для туристов. Самые популярные дома – в подборке OBOZREVATEL.

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10. Historic Guesthouse and Gardens (Мариетта, Джорджия, США)

Это здание долгое время служило резиденцией двух губернаторов штата Джорджия. Его построили в 1839 году среди зеленой зоны в живописном уголке региона. Кроме просторного гостевого дома, здесь есть сад, оранжерея и бассейн.

9. Hermosa Cabaña (Минерал-дель-Чико, Мексика)

Небольшие апартаменты посреди леса выглядят прелестно в любое время. Здесь оборудована терраса с зоной для барбекю. А внутри помещения находится настоящий камин, рядом с которым можно посмотреть фильмы из коллекции владельца.

8. Maison Lafleur (Ле Виньо, Франция)

Этот мини-гостиница была построена еще в 18 веке, что прекрасно видно по конструкции и экстерьеру. Однако недавно здесь была проведена масштабная реконструкция, установлен бассейн с подогревом и современная техника. Это сделало дом еще более комфортным и красивым.

7. Эллинг Маринер (Белград, Сербия)

Этот плавучий дом находится прямо на стыке рек Сава и Дунай. Из окон помещения открывается волшебный вид, а внутри есть все, для отдыха. Отель только снаружи кажется маленьким. Он включает в себя три спальни, гостевую и ванную комнаты.

6. Вилла Амальфи (Тулун, Мексика)

Еще одни мексиканские апартаменты попали в этот рейтинг. Вилла построена относительно недавно. Она сочетает новые архитектурные и технические решения с традиционным местным дизайном.

5. The Woodlands House (Сэнди, Орегон, США)

Лесной дом находится посреди зеленой зоны с высокими соснами. Он имеет четыре комнаты и две террасы, что обеспечивает максимальный комфорт для большой компании. Рядом расположены популярные туристические объекты, к которым можно добраться на автомобиле за полчаса.

4. The Kingdom A-frame (Берк, Вирджиния, США)

Уютная гостиница выглядит как роскошная вилла из американских фильмов. Она находится в живописном районе города Берн рядом с горами и озером Уиллоуби.

3. Crow's Nest (Монте-Рио, Калифорния, США)

Дом в стиле лофт расположен на самой верхушке холма. Вокруг – густой лес. Чтобы подняться в отель, нужно пройти несколько пролетов лестницы. Но вид, который вас ждет, этого стоит. Помещение сделано практически полностью из дерева и имеет много места для размещения и отдыха.

2. Raven Rock Treehouse (Флетчер, Северная Каролина, США)

Многие туристы мечтают провести отпуск в дому на дереве. Отель предоставляет такую возможность. Он находится в природоохранной зоне. Из окон вы сможете любоваться акрами леса, а иногда и дикими животными. Благодаря своему расположению на высоте вы всегда будете оставаться в полной безопасности.

1. Zion EcoCabin (Хилдейл, Юта, США)

Прозрачные капсульные отели набирают все большую популярность. Они сближают туристов с природой и позволяют отдыхать с невероятными видами. Благодаря своей компактности, такие апартаменты можно разместить практически в любом месте. К примеру, среди невероятных Сионских гор.

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