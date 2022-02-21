Самого большого паука в мире обнаружили в Великобритании: размах его ног достигает 30 см. Фото

В Британии неожиданно обнаружили нетипичного для тех краев паука-охотника или крабового паука (Huntsman spider), вид которого считается самым большим в мире. Размах его ног может достигать 30 сантиметров. Он провел месяц в грузовом ящике, который был транспортирован из Китая.

В результате путешествия около 8 тысяч километров паук остался жив, однако сейчас за его состоянием следят в благотворительной организации защиты животных (RSPCA). Об этом сообщило издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители RSPCA рассказали журналистам, что экзотическую находку обнаружил персонал фирмы распаковывающий ящик. Испугавшись, они решили позвать ветеринаров, которые и передали Huntsman в руки к специалистам.

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Пресс-секретарь благотворительной организации подчеркнул, что сейчас паук находится под наблюдением, ведь месяц провел без воды и еды. Учитывая, что это молодая особь, размах ее ног достигает всего 6 см.

"Пауки-охотники могут вырастать до 30 см в размахе ног. Существует большое разнообразие видов. Этот паук меньше по размерам. Размах его ног составляет 6 см", – говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что укус Huntsman не смертелен, однако все равно опасен. По его словам, неосторожный контакт с этим пауком может обернуться головной болью, тошнотой, ускорением сердцебиения и другими неприятными последствиями.

Сообщается, что найденного гостя из Китая не будут отпускать в дикую природу, ведь в Британии он не выживет из-за непривычного климата. Обычно пауки Huntsman живут в Австралии, Африке, Азии и Америке.

Как известно, в естественной среде подобные пауки питаются гекконами, ящерицами и насекомыми.

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