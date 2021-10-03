В лесу под Киевом обнаружили ядовитого паука: выглядит очень мило. Фото
В лесу под Киевом, на Троещине, местный житель обнаружил ядовитого паука вида Черный эрезус. Это один их самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков, обитающих на территории Украины.
Так, по своему окрасу он напоминает божью коровку, поэтому его еще называют паук-божья коровка. Укус такого паука вызывает сильную боль и онемение, продолжающиеся от трех до шести дней.
Как рассказал "Телеграфу" Игорь Банацкий, паука-божью коровку он обнаружил в листве, гуляя в лесу с детьми в субботу, 2 октября.
Черные эрезусы ведут норный образ жизни, селятся в норах жуков, а также трещинах и пустотах под камнями. Территория их распространения – от Испании до Центральной Азии и Сибири.
Самец паука-божьей коровки может вырастать до 11 мм, самка – до 16 мм. И если у самца брюхо – ярко-красного цвета с четырьмя черными пятнышками, то самка – практически полностью черная, если не считать охристых волосков на голове.
Свои норы Черные эрезусы выстилают паутиной. У входа она напоминает необычный ковер, который служит ловушкой для насекомых и мелких членистоногих.
В начале осени самец на несколько дней селится в норе самки для размножения. Затем самка плетет кокон, защищающий яйца. Детеныши Черного эрезуса появляются на свет спустя несколько недель.
Поначалу мать кормит их переваренной и выплюнутой пищей, но через несколько дней она умирает, а дети питаются ее телом. Весной они покидают гнездо и каждый из них строит новую нору.
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