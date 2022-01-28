Культ еды, взятки и замужество: что думают иностранцы об Украине

Абсолютно о каждой нации существуют стереотипы. Украинцы – не исключение. В мире ходят целые легенды о нашей искренности и гостеприимстве. И, конечно, о невероятно красивых женщинах. Что думают иностранцы о нас – в подборке OBOZREVATEL .

Украинцы много едят

Этот стереотип тесно связан с тем, что видят иностранцы в Украине. На застольях у нас всегда много разных блюд и алкоголя. Да и праздника особо никакого не нужно. Гость в доме – это уже повод, чтобы накрыть столы. Хотя на самом деле только около 24,8% населения страдает ожирением. Это меньше, чем в Италии или США, поэтому такое мнение ничто иное, чем миф.

Украинки мечтают о замужестве

Видео дня

В глазах иностранцев наши женщины – это домохозяйки, думающие только о том, как успешно выйти замуж. Но далеко не все разделяют эту мечту. По статистике, в вузах девушек учится на 6% больше, чем парней. Украинки часто занимают должности в госструктурах и обладают руководящим статусом.

В университетах берут взятки

С тем, что в Украине еще остались коррумпированные выши, не поспоришь. Но далеко не все преподаватели берут взятки. Многие учебные заведения активно борются с этой проблемой и даже имеют значительные успехи.

В Украине большие проблемы с экологией

Этот миф связан с аварией на Чернобыльской АЭС и периодическими пожарами в этой зоне. Однако в большинстве стран мира радиационный фон сейчас не ниже, чем в наших городах. С момента трагедии прошло довольно много времени, и пострадала от нее не только Украина.

В Украине все стоит очень дешево

Для иностранцев, приехавших из Европы или Америки, наши цены кажутся невероятно низкими. Особенно это касается жилья, питания и алкоголя. Но местные так не считают, ведь уровень заработной платы здесь ниже, чем в соседних государствах ЕС.

Украинцы верят в предрассудки

Конечно, далеко не все местные жители боятся черных кошек и рассыпанной соли, но таких достаточно много. Как подтверждение – большая популярность гадалок, шаманов и ведунов, особенно в горных регионах.

Украинцы постоянно ходят в вышиванках

Этот предмет гардероба действительно очень популярен. Но его никто не носит каждый день, ведь вышиванка – это, прежде всего, традиционный элемент одежды, который имеет особое значение для людей. Ее одевают на праздники и торжественные события. При этом здесь часто носят наряды в этно-стиле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что удивляет иностранцев в Украине.