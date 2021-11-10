7 привычек украинцев, вводящих иностранцев в ступор

Когда мы приезжаем в Китай, Германию или Тайланд, то удивляемся повседневным привычкам местных жителей. А что видят иностранные туристы в Украине? OBOZREVATEL собрал 7 вещей, которые шокируют приезжих.

Украинцы ходят в гости без приглашения

Почему бы по дороге домой не зайти к близкому другу или к дальним родственникам? Если взять тортик, можно даже не предупреждать. Это родные люди, они всегда будут ждать встречи. Такая логика мышления страшно удивляет иностранцев. В большинстве стран мира не принято вообще наведываться в гости, особенно без повода и приглашения.

К примеру, вы вряд ли попадете в дом знакомого немца. Для этой нации не свойственно пускать посторонних людей в свое жилье. Это же касается японцев, корейцев и британцев. А вот белорусы и литовцы, наоборот, любят гостей и с радостью их принимают. Но предварительно следует договариваться о встрече.

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Украинцы щедро накрывают стол

Не секрет, что в Украине живут очень гостеприимные люди, которые накормят, напоят и уложат спать. При этом стол будет ломиться от разных блюд. Иностранцы, попав в гости к нашим людям, удивляются разнообразию еды и напитков. Ведь в Европе принято на праздники угощать чаем с десертом, или какой-то легкой закуской и алкоголем. Однако никто не будет стоять в свой день рождения 8 часов на кухне.

Украинцы всегда разуваются дома

Многих иностранцев удивляет просьба снять обувь в коридоре. А предложение обуть домашние тапочки вообще вводит их в ступор. Так что не обижайтесь, когда ваш зарубежный друг решит пройтись грязными ботинками по новому ковру – он не нарочно. Просто в некоторых европейских и американских странах не принято разуваться на входе в дом. Это связано с очень чистыми улицами, где порой даже моют асфальт. К тому же, в тех же Штатах большинство людей передвигаются по машине и очень редко ходят пешком.

В Украине часто занимаются самолечением

Зачем идти с температурой к врачу, когда можно попить чай с малиной, попарить ноги в горячей воде и подышать над картофелем. Большинство украинцев с подозрительным недоверием относятся к поликлиникам, поэтому предпочитает бабушкины методы оздоровления.

Такой подход удивляет иностранцев, ежегодно выплачивающих страхование и лечащихся исключительно в официальных учреждениях. Однако представителям некоторых национальностей все же близка нетрадиционная медицина. Так, в Китае часто занимаются лечением травами и настойками. Но в этом государстве даже врач может прописать вам теплую воду и ароматические масла.

В большинстве украинских семей матриархат

Звучит более грубо, чем есть на самом деле. Однако в большинстве случаев украинская женщина "руководит" всей семьей. На ее плечах лежат домашние обязательства, воспитание ребенка и заработок денег. Именно наши мамы знают, где что находится в доме, когда платить за коммунальные услуги, что нужно купить в магазине и когда отвести ребенка на все 10 кружков. Однако и мужчины сейчас пытаются подключаться к этому процессу, снимая с жен значительную часть обязательств.

Украинцы покупают дорогое авто, даже когда не могут себе этого позволить

Многие иностранцы удивляются, сколько дорогих автомобилей ездят по украинским дорогам. И это при том, что страна переживает войну и экономический кризис. Но еще больше их удивляет наша безумная погоня за последними модными тенденциями, брендовыми вещами и навороченными смартфонами, которая не присуща европейцам и американцам.

Украинцы часто имеют по несколько образований и учатся полжизни

Для многих украинцев образование – это один из показателей успеха. Так что наши выпускники массово поступают в высшие учебные заведения. А вот колледжи и лицеи теряют свою популярность у абитуриентов. Эта ситуация кардинально отличается от европейской, где молодые люди стремятся сразу пойти работать, поэтому количество поступающих ежегодно сокращается.

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