Распятие в центре города и конкурс на лучшее чучело Иуды: необычные пасхальные традиции разных стран мира

Собрать красиво украшенную корзинку, положить туда несколько пасок, запастись священной водой и, обязательно, после службы разговеться. Кажется, эти традиции важнейшего христианского праздника – Пасхи – известны всему миру. Но не все так просто. Вы даже не представляете, что принято делать в этот день в разных странах. Больше об этом в подборке OBOZREVATEL.

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Швеция

Для этой страны главный символ Пасхи – не какой-то там кролик, а самая настоящая ведьма. Правда, она вроде бы добрая и совсем не желает людям ничего плохого. Так что в этот день девочки и мальчики одевают длинные платки, берут в руки метлы и идут по соседям, чтобы поздравить всех с праздником и получить сладости. Чем-то это напоминает американский Хэллоуин.

Дания

В этой стране Пасхе уделяют особое внимание. Готовиться к ней начинают еще в четверг, тогда практически нереально найти хоть один работающий офис, все идут на выходные. Пивоварни к празднику варят особый сорт пива, а банки с этим алкогольным напитком украшают изображениями цыплят и ягнят. Неудивительно, что после такого празднования на работу датчане возвращаются только во вторник. Также в Дании существует много пасхальных символов, среди которых петух, кролик и яйца.

Филиппины

Жители этой страны – глубоко верующие католики, что сильно повлияло на их способ празднования Пасхи. В Страстную пятницу в разных городах происходит довольно жестокое действие, в ходе которого мужчин-добровольцев прибивают к крестам настоящими гвоздями. Продолжается это всего несколько минут, но от этого не становится менее жутко. Делается это для того, чтобы напомнить людям об испытаниях Иисуса, которые он прошел ради людей.

Польша

Слышали когда-то о "смигус-дингусе"? Эта традиционная пасхальная забава до сих пор популярна в разных регионах Польши. Смысл ее довольно прост: в понедельник после праздника на улицах собираются сотни людей, которые обливают друг друга водой. Так что не удивляйтесь, если на вас неожиданно упадет "водяная бомба", таким образом поляки желают вам здоровья и радости.

Испания

Здесь Пасху празднуют со всем испанским размахом. Особенно в этом отношении отличилась Севилья. В воскресенье здесь проходит многочасовая церемония, в ходе которой по улицам города идут различные религиозные братства в церемониальных костюмах и масках с украшенными повозками. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, лишь бы посмотреть на это событие.

Бразилия

Бразильцы умеют устраивать пышные гуляния, так что Пасха для них – это еще один повод для практически фестивального действа. В этот день в разных городах организуют конкурсы на лучшие чучела Иуды, которые затем под пение и танцы сжигают на центральных площадях города. После этого жители этой страны расходятся по домам, чтобы провести время с родными людьми.

Италия

Кто бы мог подумать, что на такой праздник итальянцы додумаются что-нибудь взрывать. Но эти экспрессивные люди поступают именно так. В воскресенье во Флоренции проходит праздничное шествие, во время которого белые волы тянут телегу, украшенную цветами, через весь город. Когда они доходят до собора Санта-Мария-дель-Фьюре, то телегу поджигают и начинается фаер-шоу с фейерверками. Это символизирует хороший урожай на круглый год.

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