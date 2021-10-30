5 культовых книг о путешествиях

Что лучше согреет холодными осенними вечерами, чем чашка чая и хорошая книга. OBOZREVATEL собрал для вас 5 культовых произведений о путешествиях, которые будут актуальны всегда.

"Дорога в Оксиану" Роберт Байрон

Эта книга – прекрасный пример того, как обычное приключение может стать делом всей жизни. Роберт Байрон имел мечту – побывать с другом на реке Оксиана, которая находится на границе Афганистана, Узбекистана и Таджикистана. Их путешествие стало первым популярным тревел-романом в мире, а Роберта теперь считают основателем странствующей литературы. Хотя, конечно, и до этого было немало книг о приключениях в дороге, но большинство из них базировались на художественном вымысле. Эта же – полноценный репортаж с реальными фактами и фотографиями.

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"Путешествия с Чарли в поисках Америки" Джон Стейнбек

48-летний Джон Стейнбек половину своей жизни посвятил написанию книг об Америке. В какой-то момент писателю показалось, что эта тема ему так приелась, что он уже не может ничего нового сказать. Поэтому однажды мужчина собрал вещи и отправился со своим пуделем Чарли в долгое путешествие по стране. На пути с ними случались разные интересные приключения, которые и стали основой для новой захватывающей истории.

"Трое в одной лодке (не считая собаки)", Джером К. Джером

Эта книга – один из лучших примеров настоящего английского юмора. Автор изложил в ней свои воспоминания из свадебного путешествия по реке Темза. Однако вместо жены "посадил" в лодку двух почтенных джентльменов. Это легкий и интересный рассказ, наполненный шутками, приключениями и интересными описаниями пути.

"В диких условиях", Кракауэр

Еще один пример того, как небольшая журналистская статья может перерасти в крупное исследование. В 1992 году Джон Кракауэр узнал историю человека, который продал все свое имущество, отдал деньги на благотворительность и уехал жить отшельником на Аляску. К сожалению, все закончилось не очень хорошо – чудак умер в одиночестве. Репортер сделал об этом материал для одного издания и получил столько писем от читателей, что просто был вынужден продолжить писать об этом случае. Так появилась документальная книга об интересном и трагическом путешествие Криса Мак-Кендлесса.

"Вокруг Света за 80 дней", Жюль Верн

Заключает подборку одна из самых известных книг о путешествиях – "Вокруг света за 80 дней". В приключенческом романе речь идет о пари англичанина Филеаса Фоґґа, который поспорил объехать земной шар максимум за 80 дней. Интересно, что основой для произведения стала реальная история американского путешественника Джорджа Френсиса Трейн

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