Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту и попали на видео

В международном аэропорту Майами (США) пассажиры устроили массовую драку из-за нехватки мест в самолете.

Соответствующее видео и подробности опубликовало издание New York Post (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). По информации инсайдеров, все началось с того, что четверо молодых людей ожидали посадки на рейс American Airlines в Чикаго, однако сотрудник авиакомпании сообщил, что на борту только три свободных места. Он предложил пассажирам дождаться другого самолета или улететь троим из них сейчас.

Затем они начали драку с другими тремя путешественниками, которые в тот момент тоже были у стойки выхода на посадку. На кадрах, снятых очевидцем, видно, две отдельные группы людей наносят друг другу удары кулаками и бьют поваленных на пол ногами.

Уточняется, что пострадавшие не захотели предъявлять обвинения избившим их людям. Одного мужчину из четверки дебоширов задержали, трое других в настоящий момент разыскиваются полицией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России в московском аэропорту "Внуково" 12 апреля произошла драка между Олегом Эйдельштейном, внебрачным сыном лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, и Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.