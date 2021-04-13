Сына Жириновского душил и избил сын экс-главы Северной Осетии. Видео

В России в московском аэропорту "Внуково" 12 апреля произошла драка между Олегом Эйдельштейном, внебрачным сыном лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, и Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил Telegram-канал Baza. По их данным, Битаров избил Эйдельштейна и нанес ему как минимум четыре удара в голову (чтобы посмотреть видео с места инцидента, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, по словам очевидцев, Битаров "пытался задушить" своего оппонента, нанеся ему травму гортани, передает издание "Известия".

Конфликт случился около 23:00. Мужчины перед этим прилетели из Владикавказа на одном самолете.

Telegram-канал отметил, что оппоненты могли поспорить из-за политических вопросов. Рукоприкладство якобы спровоцировало оскорбление. Эйдельштейн, по информации Baza, сказал сыну экс-главы Северной Осетии: "Ваше время закончилось, ***ть вас будем".

Известно, что Битаров-старший занимал свой пост около пяти лет, но ушел в отставку 9 апреля.

В то же время Эйдельштейн заявил полицейским, что всего лишь поинтересовался у оппонента планами его отца на будущее после увольнения. После случившегося сын лидера ЛДПР обратился в полицию.

На видео, которое снял очевидец, в кадр попала ругань между сыновьями политиков. Один из них кричал на другого: "Иди сюда, мразь!".

Это уже не первый конфликт Эйдельштейна с Битаровыми – после проигрыша ЛДПР на выборах в Северной Осетии в 2017 году сыну Жириновского пришлось приносить на тот момент главе республики Вячеславу Битарову извинения.

Олег Эйдельштейн родился после романа Жириновского и Жанны Газдаровой, с которой он познакомился на Кубе. Молодой человек взял фамилию деда – Вольфа Эйдельштейна.

Как писал OBOZREVATEL, ранее скандальный лидер российской Либерально-демократической партии Жириновский заявил, что якобы мог бы выиграть выборы и стать президентом Украины.