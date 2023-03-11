Не туристическая Франция: как живут люди в самой романтичной стране мира

О жизни во Франции ходят легенды. Иностранцы верят, что здесь все так, как показывают в фильмах. Но на самом деле все оказывается совершенно иначе. Как живут местные – в подборке OBOZREVATEL .

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Маленькие порции и питание по графику

Это выглядит совершенно ненормальным для всех иностранцев, но французы привыкли питаться по графику. Завтракает вся страна примерно в 10 утра, обедает в промежутке с часу до двух часов, ужинает – около семи. Местные рестораны открываются только в то время, когда ожидают гостей. Например, с трех до шести вы вряд ли найдете хоть одно работающее заведение питания, рассчитанное на французов. Это правило не касается туристических объектов, принимаемых иностранцев.

При этом многие туристы жалуются на слишком маленькие порции. Повара привыкли подавать блюда таким образом, чтобы ими наслаждались, а не просто объедались. Потому некоторые туристы после похода в ресторан покупают себе хот-доги в ближайших точках фаст-фуда.

Местные жители никогда не перекусывают по дороге, в пробке или за рабочим столом. Во Франции существует культ пищи, поэтому к этому процессу относятся с особым уважением. Даже маленький круассан здесь принято растягивать на несколько минут, чтобы насладиться уникальным вкусом выпечки. И если француз сел за стол, он не будет отвлекаться на телефон или телевизор. Он полностью отдается моменту.

Магазины в воскресенье не работают

Большинство продуктовых супермаркетов имеют четкий график работы. С понедельника по пятницу они открыты с 10 до 19 часов. В субботу некоторые из них принимают покупателей до 21, но в воскресенье все идут выходной. В этот день можно купить еду только в небольших турецких магазинчиках или на некоторых рынках. Но французы так не поступают. Последний день недели они проводят с семьей и друзьями. Местные жители не оставляют домашние дела на воскресенье, а пытаются переключиться и отдохнуть.

Во Франции не существует отличия между людьми

Состоятельный бизнесмен и бездомный для французов имеют одинаковую ценность. Они – люди, а значит, заслуживают уважения и хорошего отношения. Здесь не нужно в школах учить детей толерантности, ведь местные живут так, будто отличий не существует. Это касается всего: цвета кожи, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, социального статуса и т.д. Люди, переезжающие сюда надолго, сначала пугаются неожиданных знакомств и разговоров прямо на улице. А потом все к этому привыкают. Французы – открыты и искренни, поэтому здесь считается нормальным хорошее отношение ко всем без исключения.

В квартирах нет ничего лишнего (даже места)

Французские квартиры поражают своими невероятно маленькими размерами. Студии – самое популярное жилье среди местного населения. Даже большие семьи могут тесниться в 20 квадратных метрах и чувствовать себя абсолютно комфортно. Поэтому здесь столь распространен минимализм в интерьере. Просто здесь негде поставить большие стеллажи и диваны. Оформляют жилье очень скромно и со вкусом: светлые стены и потолок, небольшая кровать, несколько стульев и маленький обеденный стол – что еще нужно для комфорта.

Шкафы же французы просто не покупают. В новых квартирах изначально предусмотрены комфортные гардеробные, которые занимают гораздо меньше места.

Митинги – как стиль жизни

Французам очень важно влиять на развитие своей страны. Они активно участвуют во всех делах, связанных с проявлением гражданской позиции. Так что митинги и забастовки здесь проходят чуть ли не еженедельно. Работники здесь не терпят плохого отношения к себе и тем более нарушению законодательства со стороны руководства.

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