Менеджер отеля раскрыл пять секретов, как сделать пребывание в отеле более комфортным: этого не знали многие

Так как сезон летних путешествий в самом разгаре, вам точно нужно знать несколько советов, как сделать ваше прибывание в отеле еще приятнее. Ведь настроение задает не только вкусная еда, водные горки, анимационная программа и экскурсии.

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Генеральный менеджер отеля Conrad New York Downtown и обладатель награды "Генеральный менеджер 2021 года" от Hilton Americas Чинтан Дадхич поделился хитростями, на которые точно нужно обратить внимание. Как пишет Today, это значительно повысит качество отдыха.

1. Бронируйте номер в отеле заранее

При оформлении и оплате заказа через интернет вы заранее будете знать стоимость проживания, как выглядит номер и что с собой нужно брать. Не оттягивайте этот процесс на день поездки, так как вполне вероятно, что вам вообще не удастся этого сделать из-за нехватки времени. К тому же, заранее вы можете взять номер немного дешевле.

2. Сообщайте отелю о ваших праздниках

Если ваши именины припали на отдых, скажите это администратору. В этот особенный день вы сто процентов будете иметь приятные бонусы и подарки. "Мы хотим сделать все возможное, чтобы пребывание гостей в отеле было незабываемым. В наших интересах делать так, чтобы клиенты чтобы уходили довольными", – отмечает Дадхич.

3. Акцентируйте внимание на деталях при бронировании номера

Команда отеля будет делать все возможное, чтобы вы вернулись к ним еще раз. Потому не стесняйтесь озвучивать свои прихоти. Если вам нужна комната с двумя кроватями, а не одной размера "king-size", напишите в специальной графе при бронировании. Или же, если вы предпочитаете ванну вместо душевой кабинки.

4. Не бойтесь запрашивать дополнительную воду в номер, гель для душа или полотенце

"В большинстве отелей это будет доступно для вас. Не нужно сразу бежать в магазин или нервничать из-за этого. Спросите нас и мы не откажем", – заверил Чинтан Дадхич. К слову, за данные услуги не должны требовать дополнительной оплаты.

5. Если нужно, пользуйтесь услугами портного или повара

Многие считают неудобным обратиться к портному в отеле, если у него порвался костюм. Или же заказать куриный бульон, в случае плохого самочувствия. Однако это сделать проще простого! Вам нужно всего лишь подойти к администратору.

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